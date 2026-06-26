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VÍDEO: Zlatan Ibrahimovic luta para conter as lágrimas ao ver a Bósnia e Herzegovina garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo
Comentarista tomado pela emoção
O ex-atacante do Manchester United e do Barcelona deixou de lado completamente sua personalidade ousada enquanto trabalhava como comentarista de televisão no estúdio da FOX Sports. Ibrahimovic ficou visivelmente emocionado e lutou para conter as lágrimas logo após ver a seleção dos Balcãs garantir sua histórica classificação. Esse momento de emoção ocorreu logo após a equipe resiliente de Sergej Barbarez ter desafiado o status de azarão do torneio ao conquistar uma vitória dramática por 3 a 1 sobre o Catar, em Seattle, garantindo assim a classificação pelo Grupo B.
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As raízes pessoais despertam emoção
Essa conquista histórica teve um impacto profundo em Ibrahimovic durante sua análise pós-jogo ao lado do colega comentarista Thierry Henry. Refletindo sobre sua herança familiar e o profundo impacto social do sucesso da equipe no torneio, o icônico atacante prestou uma homenagem profundamente comovente ao time vencedor e à sua apaixonada torcida mundial.
Ibrahimovic explicou: “É exatamente disso que se trata o futebol: unir as pessoas. Especialmente para a Bósnia, considerando o quanto esse país sofreu, ver essa felicidade me deixa muito emocionado. Fico com arrepios porque essas são as raízes do meu pai, e só de ver 70 mil pessoas cantando... os torcedores bósnios provavelmente já ganharam a Copa do Mundo em seus corações. Isso me deixa feliz e muito orgulhoso deles.
“Vê-los também avançarem da fase de grupos é especial, mas o momento mais especial é quando os torcedores estão cantando. Isso me emociona. Não consigo nem me expressar direito agora, mas é um momento muito emocionante, e estou simplesmente feliz. Estou simplesmente feliz.”
O técnico Barbarez já havia expressado um sentimento semelhante em relação à trajetória de conto de fadas da equipe, acrescentando: “Viemos para cá como completos azarões. Estamos tentando fazer algo grande e importante, e isso agora se tornou realidade.”
- Getty Images Sport
Confronto entre os países anfitriões está marcado
Depois de ter superado com sucesso a fase de grupos pela primeira vez em sua história,a Bósnia-Herzegovina avança agora para um território inédito no torneio. A equipe coesa de Barbarez precisa se reorientar rapidamente antes do desafiador confronto das oitavas de final contra os Estados Unidos, país anfitrião, na próxima semana.