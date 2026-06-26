VÍDEO: Zlatan Ibrahimovic luta para conter as lágrimas ao ver a Bósnia e Herzegovina garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

Essa conquista histórica teve um impacto profundo em Ibrahimovic durante sua análise pós-jogo ao lado do colega comentarista Thierry Henry. Refletindo sobre sua herança familiar e o profundo impacto social do sucesso da equipe no torneio, o icônico atacante prestou uma homenagem profundamente comovente ao time vencedor e à sua apaixonada torcida mundial.

Ibrahimovic explicou: “É exatamente disso que se trata o futebol: unir as pessoas. Especialmente para a Bósnia, considerando o quanto esse país sofreu, ver essa felicidade me deixa muito emocionado. Fico com arrepios porque essas são as raízes do meu pai, e só de ver 70 mil pessoas cantando... os torcedores bósnios provavelmente já ganharam a Copa do Mundo em seus corações. Isso me deixa feliz e muito orgulhoso deles.

“Vê-los também avançarem da fase de grupos é especial, mas o momento mais especial é quando os torcedores estão cantando. Isso me emociona. Não consigo nem me expressar direito agora, mas é um momento muito emocionante, e estou simplesmente feliz. Estou simplesmente feliz.”

O técnico Barbarez já havia expressado um sentimento semelhante em relação à trajetória de conto de fadas da equipe, acrescentando: “Viemos para cá como completos azarões. Estamos tentando fazer algo grande e importante, e isso agora se tornou realidade.”