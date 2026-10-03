Poucas figuras no futebol mundial chamam tanta atenção quanto Ibrahimovic, e seu 45º aniversário não foi exceção. O ex-atacante, conhecido por seu amor por máquinas de alto desempenho, decidiu marcar a data comprando uma Ferrari F80. Essa mais recente aquisição dá continuidade a uma tradição de longa data do sueco, que frequentemente celebra marcos pessoais com supercarros raros e caros. Nas redes sociais, os torcedores reagiram rapidamente à notícia, com alguns brincando que não é Zlatan quem dirige a Ferrari, é a Ferrari que dirige Zlatan.

Apesar de seu status lendário, o papel atual de Ibrahimovic às vezes tem sido motivo de confusão para os torcedores do Milan. Embora muitos o vejam como um dirigente do clube, sua função oficial é a de Senior Advisor da RedBird Capital e de Gerry Cardinale. Essa distinção é crucial, já que Zlatan atua como um superconsultor para o grupo proprietário, e não como um diretor tradicional focado exclusivamente nas operações cotidianas do Milan. Ele é um conselheiro de confiança de Cardinale, servindo como ponte entre os investidores americanos e o complexo mundo do futebol europeu.



