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Vídeo: Zlatan Ibrahimovic comemora o 45º aniversário presenteando a si mesmo com uma nova Ferrari F80 enquanto continua em seu papel no Milan
Um presente de luxo para o ídolo do Milan
Poucas figuras no futebol mundial chamam tanta atenção quanto Ibrahimovic, e seu 45º aniversário não foi exceção. O ex-atacante, conhecido por seu amor por máquinas de alto desempenho, decidiu marcar a data comprando uma Ferrari F80. Essa mais recente aquisição dá continuidade a uma tradição de longa data do sueco, que frequentemente celebra marcos pessoais com supercarros raros e caros. Nas redes sociais, os torcedores reagiram rapidamente à notícia, com alguns brincando que não é Zlatan quem dirige a Ferrari, é a Ferrari que dirige Zlatan.
Apesar de seu status lendário, o papel atual de Ibrahimovic às vezes tem sido motivo de confusão para os torcedores do Milan. Embora muitos o vejam como um dirigente do clube, sua função oficial é a de Senior Advisor da RedBird Capital e de Gerry Cardinale. Essa distinção é crucial, já que Zlatan atua como um superconsultor para o grupo proprietário, e não como um diretor tradicional focado exclusivamente nas operações cotidianas do Milan. Ele é um conselheiro de confiança de Cardinale, servindo como ponte entre os investidores americanos e o complexo mundo do futebol europeu.
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Equilibrando deveres e influência
O envolvimento de Ibrahimovic com o clube continua sendo mais estratégico do que operacional. Ele tem sido fundamental em decisões de alto nível, incluindo a escolha do técnico e do diretor esportivo, mas raramente interfere na autonomia da comissão técnica. Por exemplo, ele voltou recentemente ao centro de treinamento de Milanello após uma ausência de seis meses, aparecendo pouco antes de uma partida crucial contra o Benfica. Essa abordagem mais distante garante que figuras como Ruben Amorim possam comandar o elenco sem sentir diariamente o peso da enorme personalidade de Ibrahimovic, como destacou a La Gazzetta dello Sport.
Sua influência, no entanto, vai muito além dos limites de Milanello. Ibrahimovic continua sendo uma voz de destaque no futebol mundial, frequentemente opinando sobre os maiores debates do esporte. Em uma participação recente na mídia, o ex-jogador do Barcelona mostrou que ainda acompanha de perto seus antigos clubes. Ao ser perguntado sobre seus palpites para a atual temporada, ele bancou com convicção que o Barcelona conquistará tanto o título de La Liga quanto o troféu da Champions League sob o comando de Hansi Flick.
- AFP
Um legado em construção
Ao entrar em seu 46º ano, Ibrahimovic não mostra sinais de desacelerar ou de mudar sua abordagem única do jogo. Seu pacto com Cardinale continua sendo a pedra fundamental de sua atual vida profissional, dando a ele a liberdade para "ser Zlatan" enquanto contribui para o crescimento de uma das instituições mais tradicionais da Europa. Ele segue explicando as nuances do jogo continental aos proprietários, garantindo que o projeto esportivo do clube esteja alinhado com seus objetivos financeiros.
No fim das contas, o "homem invisível" do Milan está longe de ser isso. Seja comprando uma nova Ferrari F80 ou influenciando das sombras a direção tática do Milan, Ibrahimovic continua sendo a figura mais fascinante do futebol italiano. Seu aniversário serve como um lembrete de seu impacto duradouro, tanto como atleta aposentado quanto como uma força em ascensão no mundo dos negócios do esporte.
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