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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: Youssef En-Nesyri conduz o Al-Ittihad a vitória asiática agônica com um petardo de longo alcance

Neftchi Fargona x Al-Ittihad
Neftchi Fargona
Al-Ittihad
Liga dos Campeões da Ásia
Y. En-Nesyri
Uzbequistão
Arábia Saudita
Marrocos

O craque marroquino rouba a cena com um gol nos acréscimos

O Al-Ittihad se recusou a sair com um resultado decepcionante do confronto diante do Neftchi Fergana, do Uzbequistão, após arrancar uma preciosa vitória por 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes no estádio "Istiklol", pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O confronto começou de forma chocante para o Al-Ittihad, depois que os donos da casa abriram o placar cedo, aos 17 minutos, com Jamshid Iskanderov, de pênalti, marcado após revisão no árbitro de vídeo, em razão de um toque de mão no atacante do Al-Ittihad, Georges Yelinikhina, deixando a equipe saudita com a obrigação de buscar o resultado.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Cabeçada de Awar coloca o Al-Ittihad de volta na partida

    O Al-Ittihad não se entregou à desvantagem e começou a buscar o gol de empate por meio de suas investidas ofensivas, até que o argelino Houssem Aouar conseguiu levar a partida de volta ao ponto de partida, após marcar um gol de cabeça caprichado aos 34 minutos, que devolveu a esperança ao elenco do Al-Ameed antes do fim do primeiro tempo.



    O segundo tempo testemunhou uma disputa aberta entre as duas equipes, em meio a tentativas recíprocas de decidir o confronto, enquanto o empate parecia próximo com a aproximação do fim da partida, antes que o marroquino Youssef En-Nesyri surgisse no momento decisivo.



  • En-Nesyri marca no último minuto

    Enquanto a partida caminhava para o empate, En-Nesyri roubou os holofotes ao marcar o gol da vitória para o Al-Ittihad aos 90 minutos, dando à sua equipe três pontos preciosos após um confronto difícil, e poupando o clube de perder mais pontos em sua caminhada continental.

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    O Al-Ittihad elevou sua pontuação para 4 pontos, subindo provisoriamente para a sétima posição na tabela de classificação do grupo Oeste, enquanto a pontuação do Neftchi Fergana ficou estagnada em 3 pontos, na nona colocação, em uma vitória que pode dar à equipe saudita um impulso importante antes da continuidade das disputas do torneio.


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