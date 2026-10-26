O Al-Ittihad se recusou a sair com um resultado decepcionante do confronto diante do Neftchi Fergana, do Uzbequistão, após arrancar uma preciosa vitória por 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes no estádio "Istiklol", pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.
O confronto começou de forma chocante para o Al-Ittihad, depois que os donos da casa abriram o placar cedo, aos 17 minutos, com Jamshid Iskanderov, de pênalti, marcado após revisão no árbitro de vídeo, em razão de um toque de mão no atacante do Al-Ittihad, Georges Yelinikhina, deixando a equipe saudita com a obrigação de buscar o resultado.