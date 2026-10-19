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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: xeque-mate e a máscara de Salah, Trabzonspor provoca o Beşiktaş com mensagens em tom de fogo

Trabzonspor x Besiktas
Trabzonspor
Besiktas
Campeonato Turco
M. Salah
Turquia
Egito

O jogo acabou

O Trabzonspor não deixou a preciosa vitória que conquistou diante do Besiktas nesta segunda-feira, comandado pelo astro egípcio Mohamed Salah, passar sem acender o estopim da emoção futebolística com mensagens de peso.

O Trabzonspor venceu o Besiktas por 2 a 0, com gols de Ozan Tufan e Mohamed Salah, mantendo o brilho da equipe sob o comando do técnico alemão Thomas Reis.

O Besiktas havia entrado em negociações oficiais com Mohamed Salah no último verão, antes do Trabzonspor, mas as duas partes não chegaram a um acordo. Em seguida, o presidente do clube fez declarações polêmicas, nas quais afirmou que não queriam Salah desde o início, garantindo que o técnico Vincenzo Italiano não desejava concretizar a negociação.

  • Após a partida entre as duas equipes nesta data, e a atuação de peso do time comandado por Salah, o Trabzonspor enviou duas mensagens ao Besiktas.

    A primeira mensagem veio por meio de um vídeo no qual uma pessoa carrega uma mala e se dirige a um recepcionista que está parado diante do escudo do Trabzonspor. O recepcionista lhe diz que "seu dinheiro não tem valor", antes de outra pessoa trocar a mala do homem que parece representar o Besiktas, em referência à recusa da transferência para o clube no verão.

    Depois de sair e entrar em seu carro, ele abre a mala e encontra dentro dela a camisa do Trabzonspor com uma mensagem na qual está escrito o resultado da partida (2 a 0) junto da frase "os três pontos vão ficar aqui", antes de a câmera voltar ao recepcionista, que retira um rosto falso para revelar que é Mohamed Salah!

    No final, surge a frase "o jogo começou", antes de ela ser riscada e substituída por "o jogo acabou".

    Em outro tuíte, o Trabzonspor publicou uma imagem de Salah com uma coroa real na cabeça, de pé sobre um tabuleiro de xadrez, sob uma mensagem que diz "xeque-mate".



    Com esse resultado, o Trabzonspor subiu para a quarta colocação na tabela de classificação do Campeonato Turco, com 16 pontos, enquanto o Besiktas caiu para a quinta posição, após estacionar em 15 pontos.

    Vale lembrar que o gol marcado por Mohamed Salah na partida fez com que ele assumisse isoladamente a liderança dos artilheiros do Campeonato Turco na atual temporada, com 8 gols.

    Leia também: rei dos grandes jogos — a tempestade de Salah arranca os sonhos do Besiktas

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