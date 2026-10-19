Após a partida entre as duas equipes nesta data, e a atuação de peso do time comandado por Salah, o Trabzonspor enviou duas mensagens ao Besiktas.

A primeira mensagem veio por meio de um vídeo no qual uma pessoa carrega uma mala e se dirige a um recepcionista que está parado diante do escudo do Trabzonspor. O recepcionista lhe diz que "seu dinheiro não tem valor", antes de outra pessoa trocar a mala do homem que parece representar o Besiktas, em referência à recusa da transferência para o clube no verão.

Depois de sair e entrar em seu carro, ele abre a mala e encontra dentro dela a camisa do Trabzonspor com uma mensagem na qual está escrito o resultado da partida (2 a 0) junto da frase "os três pontos vão ficar aqui", antes de a câmera voltar ao recepcionista, que retira um rosto falso para revelar que é Mohamed Salah!

No final, surge a frase "o jogo começou", antes de ela ser riscada e substituída por "o jogo acabou".

Em outro tuíte, o Trabzonspor publicou uma imagem de Salah com uma coroa real na cabeça, de pé sobre um tabuleiro de xadrez, sob uma mensagem que diz "xeque-mate".









Com esse resultado, o Trabzonspor subiu para a quarta colocação na tabela de classificação do Campeonato Turco, com 16 pontos, enquanto o Besiktas caiu para a quinta posição, após estacionar em 15 pontos.

Vale lembrar que o gol marcado por Mohamed Salah na partida fez com que ele assumisse isoladamente a liderança dos artilheiros do Campeonato Turco na atual temporada, com 8 gols.