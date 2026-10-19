O Trabzonspor não deixou a valiosa vitória conquistada diante do Beşiktaş nesta segunda-feira, comandado pelo astro egípcio Mohamed Salah, passar sem acender o pavio da emoção futebolística com mensagens de peso.
O Trabzonspor venceu o Beşiktaş por 2 a 0, com gols de Ozan Tufan e Mohamed Salah, e seguiu brilhando sob o comando do técnico alemão Thomas Reis.
O Beşiktaş havia entrado em negociações oficiais com Mohamed Salah durante o último verão, antes do Trabzonspor, mas as duas partes não chegaram a um acordo. Em seguida, o presidente do clube fez declarações polêmicas, nas quais afirmou que eles não queriam Salah desde o início, garantindo que o técnico Vincenzo Italiano não desejava concretizar a transferência.