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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: Xeque-mate e a máscara de Salah: Trabzonspor provoca o Besiktas com mensagens de fogo

Trabzonspor x Besiktas
Trabzonspor
Besiktas
Campeonato Turco
M. Salah
Turquia
Egito

O jogo acabou

O Trabzonspor não deixou a valiosa vitória conquistada diante do Beşiktaş nesta segunda-feira, comandado pelo astro egípcio Mohamed Salah, passar sem acender o pavio da emoção futebolística com mensagens de peso.

O Trabzonspor venceu o Beşiktaş por 2 a 0, com gols de Ozan Tufan e Mohamed Salah, e seguiu brilhando sob o comando do técnico alemão Thomas Reis.

O Beşiktaş havia entrado em negociações oficiais com Mohamed Salah durante o último verão, antes do Trabzonspor, mas as duas partes não chegaram a um acordo. Em seguida, o presidente do clube fez declarações polêmicas, nas quais afirmou que eles não queriam Salah desde o início, garantindo que o técnico Vincenzo Italiano não desejava concretizar a transferência.

  • A máscara de Salah

    E após a partida entre as duas equipes hoje, e com a forte atuação do time comandado por Salah, o Trabzonspor enviou duas mensagens ao Beşiktaş.

    A primeira mensagem veio por meio de um vídeo em que uma pessoa carrega uma mala e se aproxima de um recepcionista que está em frente ao escudo do Trabzonspor, e este último lhe diz que "seu dinheiro não tem valor", antes de outra pessoa trocar a mala do homem, que parece representar o Beşiktaş, em referência à recusa de transferir-se para o clube no verão.

    E após deixar o local e entrar em seu carro, ele abre a mala e encontra dentro dela a camisa do Trabzonspor com uma mensagem na qual está escrito o resultado da partida (2 a 0) com a frase "os três pontos ficarão aqui", antes de a câmera voltar ao recepcionista, que retira uma máscara para revelar que é Mohamed Salah!

    E ao final aparece a frase "o jogo começou" antes de ser riscada e substituída por "o jogo acabou".

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  • Xeque-mate

    Em outra postagem, o Trabzonspor publicou uma imagem de Salah com uma coroa real na cabeça, em pé sobre um tabuleiro de xadrez, sob a mensagem "xeque-mate".

    Com esse resultado, o Trabzonspor subiu para a quarta colocação na tabela do Campeonato Turco, com 16 pontos, enquanto o Beşiktaş caiu para a quinta posição, após estacionar nos 15 pontos.

    Vale lembrar que o gol marcado por Mohamed Salah na partida fez dele o artilheiro isolado do Campeonato Turco na atual temporada, com 8 gols.

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