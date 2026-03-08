Goal.com
VÍDEO: Weston McKennie, estrela da seleção americana, leva um tapa bizarro do próprio chefe após gol pela Juventus

O astro da seleção americana Weston McKennie foi estranhamente esbofeteado por seu próprio técnico após ver a Juventus marcar um gol na vitória por 4 a 0 sobre o Pisa. O meio-campista internacional dos Estados Unidos jogou os 90 minutos completos da partida, atuando como lateral, mas pode ter ficado com a cabeça dolorida depois de levar um tapa na bochecha de Luciano Spalletti.

  • A Juventus conquistou uma vitória contundente na Série A em casa.

    O incidente em questão ocorreu durante o segundo tempo da partida da Juve pela Série A contra o Pisa, em casa. A equipe estava no controle total da partida quando Kenan Yildiz marcou o terceiro gol da noite, aos 75 minutos.

    Por ocasião do 67º aniversário de Spalletti, Yildiz fez questão de se dirigir à linha lateral para comemorar. Ele foi acompanhado por vários companheiros de equipe, e o apaixonado técnico foi convidado a se juntar à comemoração.

    McKennie chegou atrasado, correndo para se juntar ao grupo, e foi posteriormente esbofeteado por Spalletti. Ele pareceu receber algumas palavras de incentivo antes de voltar para o campo.

  • Veja o astro da seleção americana McKennie levar um tapa do técnico da Juventus

  • McKennie assinou novo contrato com a Juventus até 2030

    Não é a primeira vez que Spalletti dá um tapa em um de seus jogadores. Ele fez o mesmo em janeiro, antes de enviar Lois Openda para a partida da Liga dos Campeões contra o gigante português Benfica.

    Esse gesto parece ser uma demonstração de carinho, e não de raiva. McKennie deu ao seu técnico muitos motivos para sorrir nesta temporada. O versátil americano marcou oito gols e deu sete assistências na campanha 2025-26.

    Ele atuou em várias posições, da defesa ao ataque, e recentemente encerrou as especulações sobre sua transferência ao assinar um novo contrato até 2030 — seu contrato anterior expirava neste verão, quando ele se tornaria um jogador livre.

    Em vez de explorar opções fora de Turim, já que uma transferência para a Premier League era cogitada para o ex-jogador emprestado pelo Leeds United, McKennie estará livre para concentrar toda a sua atenção na Copa do Mundo em casa com os Estados Unidos.

    McKennie considerado um jogador fundamental para os Bianconeri

    A lenda da seleção americana Tab Ramos disse recentemente àGOAL ao avaliar McKennie: “Tenho que dizer que Weston McKennie é um jogador que pode atuar em qualquer lugar, em qualquer posição em campo. Veja o que ele fez pela Juve nos últimos meses, eles o colocaram em todas as posições - da lateral direita ao meio-campo, passando pelo meio-campo ofensivo. Ele sempre acaba na área e é sempre perigoso. Ele sempre fez a diferença. Para ser justo, a recuperação da Juventus se deve em parte a Weston McKennie, ele tem sido muito bom para eles.”

    Spalletti está ciente da importância de McKennie para o time, e o jogador de 27 anos deve receber mais incentivos à medida que libera todo o seu potencial em campo — mesmo que alguns deles sejam mais dolorosos do que ele gostaria.

