VÍDEO: Weston McKennie, estrela da seleção americana, leva um tapa bizarro do próprio chefe após gol pela Juventus

O incidente em questão ocorreu durante o segundo tempo da partida da Juve pela Série A contra o Pisa, em casa. A equipe estava no controle total da partida quando Kenan Yildiz marcou o terceiro gol da noite, aos 75 minutos.
Por ocasião do 67º aniversário de Spalletti, Yildiz fez questão de se dirigir à linha lateral para comemorar. Ele foi acompanhado por vários companheiros de equipe, e o apaixonado técnico foi convidado a se juntar à comemoração.
McKennie chegou atrasado, correndo para se juntar ao grupo, e foi posteriormente esbofeteado por Spalletti. Ele pareceu receber algumas palavras de incentivo antes de voltar para o campo.