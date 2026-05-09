Traduzido por
VÍDEO: “Você é tão engraçado!” – Veja a resposta sarcástica de Pep Guardiola ao jornalista que perguntou se ele vestiria uma camisa do West Ham
Guardiola descarta sugestão sobre a camisa do West Ham
A disputa pelo título da Premier League está entrando em sua fase decisiva, com o Manchester City em busca do líder Arsenal. A equipe de Guardiola está cinco pontos atrás, mas tem um jogo a menos que pode mudar o equilíbrio nas últimas semanas da temporada.
A atenção também se voltou para a próxima viagem do Arsenal para enfrentar o West Ham, com os rivais torcendo para que os Hammers consigam tirar pontos do líder do campeonato. Durante a coletiva de imprensa pré-jogo, perguntaram a Guardiola, em tom de brincadeira, se ele vestiria uma camisa do West Ham para torcer por eles. O técnico do City rapidamente descartou a sugestão, deixando claro que não tinha interesse em se concentrar em outros times enquanto sua própria equipe ainda tinha uma partida importante para disputar.
Assista ao vídeo
Guardiola responde com seu sarcasmo característico
Guardiola reagiu com sarcasmo ao responder à pergunta durante a coletiva de imprensa antes do próximo jogo do City.
“Você é muito engraçado, não é?!” ele respondeu. Em seguida, ele redirecionou a atenção para a tarefa imediata de sua equipe, acrescentando: “Vamos vencer nosso jogo contra o Brentford e, depois, na coletiva de imprensa — já que, como sempre, você estará [lá] porque não consegue viver sem minhas coletivas —, aí você poderá me perguntar.”
- Getty Images Sport
O City concentra-se no confronto contra o Brentford
O Manchester City precisa primeiro superar um confronto potencialmente complicado contra o Brentford antes de voltar sua atenção para a disputa pelo título. Qualquer tropeço pode sair caro, especialmente com o Arsenal na liderança. A equipe de Guardiola sabe que precisa continuar vencendo para manter a pressão sobre os líderes, agora que a corrida pelo título da Premier League chega à reta final.