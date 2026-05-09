VÍDEO: “Você é tão engraçado!” – Veja a resposta sarcástica de Pep Guardiola ao jornalista que perguntou se ele vestiria uma camisa do West Ham

A disputa pelo título da Premier League está entrando em sua fase decisiva, com o Manchester City em busca do líder Arsenal. A equipe de Guardiola está cinco pontos atrás, mas tem um jogo a menos que pode mudar o equilíbrio nas últimas semanas da temporada.

A atenção também se voltou para a próxima viagem do Arsenal para enfrentar o West Ham, com os rivais torcendo para que os Hammers consigam tirar pontos do líder do campeonato. Durante a coletiva de imprensa pré-jogo, perguntaram a Guardiola, em tom de brincadeira, se ele vestiria uma camisa do West Ham para torcer por eles. O técnico do City rapidamente descartou a sugestão, deixando claro que não tinha interesse em se concentrar em outros times enquanto sua própria equipe ainda tinha uma partida importante para disputar.