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Yosua Arya

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VÍDEO: “Você é tão engraçado!” – Veja a resposta sarcástica de Pep Guardiola ao jornalista que perguntou se ele vestiria uma camisa do West Ham

P. Guardiola
Manchester City
West Ham
Manchester City x Brentford
Premier League
West Ham x Arsenal
Arsenal

Pep Guardiola respondeu com seu sarcasmo característico quando lhe perguntaram se ele vestiria a camisa do West Ham United para torcer pelo time contra o Arsenal no domingo. O técnico do Manchester City insistiu que seu foco continua inteiramente voltado para a partida de sua equipe contra o Brentford.

  • Guardiola descarta sugestão sobre a camisa do West Ham

    A disputa pelo título da Premier League está entrando em sua fase decisiva, com o Manchester City em busca do líder Arsenal. A equipe de Guardiola está cinco pontos atrás, mas tem um jogo a menos que pode mudar o equilíbrio nas últimas semanas da temporada.

    A atenção também se voltou para a próxima viagem do Arsenal para enfrentar o West Ham, com os rivais torcendo para que os Hammers consigam tirar pontos do líder do campeonato. Durante a coletiva de imprensa pré-jogo, perguntaram a Guardiola, em tom de brincadeira, se ele vestiria uma camisa do West Ham para torcer por eles. O técnico do City rapidamente descartou a sugestão, deixando claro que não tinha interesse em se concentrar em outros times enquanto sua própria equipe ainda tinha uma partida importante para disputar.

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  • Guardiola responde com seu sarcasmo característico

    Guardiola reagiu com sarcasmo ao responder à pergunta durante a coletiva de imprensa antes do próximo jogo do City.

    “Você é muito engraçado, não é?!” ele respondeu. Em seguida, ele redirecionou a atenção para a tarefa imediata de sua equipe, acrescentando: “Vamos vencer nosso jogo contra o Brentford e, depois, na coletiva de imprensa — já que, como sempre, você estará [lá] porque não consegue viver sem minhas coletivas —, aí você poderá me perguntar.”

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O City concentra-se no confronto contra o Brentford

    O Manchester City precisa primeiro superar um confronto potencialmente complicado contra o Brentford antes de voltar sua atenção para a disputa pelo título. Qualquer tropeço pode sair caro, especialmente com o Arsenal na liderança. A equipe de Guardiola sabe que precisa continuar vencendo para manter a pressão sobre os líderes, agora que a corrida pelo título da Premier League chega à reta final.

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