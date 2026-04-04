VÍDEO: Vinicius Jr. HUMILIA Trent Alexander-Arnold com um drible de entre as pernas espetacular no treino do Real Madrid e comemora de forma hilária

Assim que a bola passou pelas pernas de Alexander-Arnold, Vinicius não se conteve. Em vez de continuar a jogada, ele imediatamente fez uma comemoração hilária, rindo e provocando o lateral-direito de maneira descontraída enquanto era carregado por Eduardo Camavinga. O restante do elenco do Real Madrid não demorou a entrar na brincadeira. O momento provocou reações imediatas dos companheiros de equipe, que foram vistos dobrando-se de tanto rir enquanto o zagueiro nascido em Liverpool tentava se recuperar do constrangimento.