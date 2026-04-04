A intensidade é sempre alta no centro de treinamento do Real Madrid, mas o clima se transformou em pura diversão durante um treino nesta semana. Em uma sessão de rondo, Vini Jr. usou uma finta relâmpago para deixar Alexander-Arnold paralisado no lugar. A bola passou por entre as pernas do ex-jogador do Liverpool antes mesmo que ele pudesse reagir, provocando uma explosão de aplausos dos jogadores ao redor.
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VÍDEO: Vinicius Jr. HUMILIA Trent Alexander-Arnold com um drible de entre as pernas espetacular no treino do Real Madrid e comemora de forma hilária
Momento mágico em Valdebebas
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Comemorações hilárias
Assim que a bola passou pelas pernas de Alexander-Arnold, Vinicius não se conteve. Em vez de continuar a jogada, ele imediatamente fez uma comemoração hilária, rindo e provocando o lateral-direito de maneira descontraída enquanto era carregado por Eduardo Camavinga. O restante do elenco do Real Madrid não demorou a entrar na brincadeira. O momento provocou reações imediatas dos companheiros de equipe, que foram vistos dobrando-se de tanto rir enquanto o zagueiro nascido em Liverpool tentava se recuperar do constrangimento.
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E agora?
A equipe de Álvaro Arbeloa está se preparando para enfrentar o Maiorca na La Liga. O time continua na briga pelo título, com o Real Madrid ocupando a segunda posição, a apenas quatro pontos do líder Barcelona. Em seguida, enfrentará o Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.