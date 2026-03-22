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Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Donny Afroni

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VÍDEO: Vinicius Jr. e Jude Bellingham são alvo de vaias e gritos de reprovação durante evento de MMA da Professional Fighters League em Madri

O astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, e Jude Bellingham se viram no centro de uma situação incômoda neste fim de semana, após receberem uma recepção hostil durante uma aparição pública na capital espanhola. Apesar de estarem em casa, os jogadores das seleções do Brasil e da Inglaterra foram recebidos com uma enxurrada de vaias e assobios que os deixaram visivelmente frustrados.

  • Recepção hostil para as estrelas do Real Madrid

    Vinicius compareceu ao evento da Professional Fighters League (PFL) acompanhado de seus companheiros de equipe Thibaut Courtois e Jude Bellingham, na esperança de assistir às lutas na primeira fila, mas o clima mudou drasticamente quando as câmeras da arena focaram neles. Quando suas imagens foram projetadas nos telões da arena, ouviram-se assobios e vaias da plateia. O incidente rapidamente se tornou viral nas redes sociais, destacando a clara divisão de opiniões que o jogador gera fora do Santiago Bernabéu, mesmo dentro da própria cidade de Madri.

    Apesar da intensidade das vaias e da pressão de milhares de pessoas, os jogadores do Real Madrid tentaram manter a compostura o tempo todo. Vini, acostumado a ser alvo de críticas em vários estádios da Espanha, não demonstrou sinais de irritação ou confronto com a torcida, mantendo uma atitude profissional enquanto as câmeras acompanhavam cada um de seus movimentos. Courtois, por sua vez, foi recebido com uma grande ovação.

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  • A reputação controversa de Vini em campo

    Os críticos de Vinicius costumam apontar seu comportamento provocador em campo como o catalisador dessa animosidade pública. Seja imitando choro na direção da torcida adversária, fazendo gestos que sugerem que os adversários deveriam estar na segunda divisão ou por seus frequentes confrontos com os árbitros, Vinicius tem enfrentado dificuldades para conquistar os observadores neutros, apesar de seu talento inegável. No entanto, o mundo do futebol continua a condenar, com razão, qualquer forma de abuso racista dirigida ao jogador.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Um lembrete da polarização no futebol

    A segurança e os organizadores do evento de MMA não emitiram declarações oficiais sobre o comportamento dos participantes, mas as imagens captadas pelos torcedores e pela mídia presente deixam claro que o “fator Real Madrid” gera emoções conflitantes. No entanto, este evento ressalta a forte polarização que existe atualmente no esporte espanhol. É impressionante que figuras de nível mundial como Bellingham e Vini enfrentem esse tipo de rejeição em eventos fora do futebol profissional, sugerindo que a rivalidade e as narrativas que os cercam transcendem o campo e permeiam qualquer aparição pública que façam.

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