VÍDEO: Vinicius Jr. e Jude Bellingham são alvo de vaias e gritos de reprovação durante evento de MMA da Professional Fighters League em Madri

Vinicius compareceu ao evento da Professional Fighters League (PFL) acompanhado de seus companheiros de equipe Thibaut Courtois e Jude Bellingham, na esperança de assistir às lutas na primeira fila, mas o clima mudou drasticamente quando as câmeras da arena focaram neles. Quando suas imagens foram projetadas nos telões da arena, ouviram-se assobios e vaias da plateia. O incidente rapidamente se tornou viral nas redes sociais, destacando a clara divisão de opiniões que o jogador gera fora do Santiago Bernabéu, mesmo dentro da própria cidade de Madri.

Apesar da intensidade das vaias e da pressão de milhares de pessoas, os jogadores do Real Madrid tentaram manter a compostura o tempo todo. Vini, acostumado a ser alvo de críticas em vários estádios da Espanha, não demonstrou sinais de irritação ou confronto com a torcida, mantendo uma atitude profissional enquanto as câmeras acompanhavam cada um de seus movimentos. Courtois, por sua vez, foi recebido com uma grande ovação.