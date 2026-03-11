VÍDEO: Victor Osimhen emocionado até às lágrimas quando os adeptos do Galatasaray homenageiam a sua falecida mãe com uma enorme faixa na partida da Liga dos Campeões contra o Liverpool

A homenagem teve um significado pessoal profundo para Osimhen, que já havia falado sobre o trauma de perder a mãe ainda jovem. Ao discutir sua infância e as dificuldades que sua família enfrentou em Lagos, na Nigéria, o atacante disse à UEFA: “Minha mãe faleceu muito jovem. Meu irmão mais velho ligou da aldeia e disse que minha mãe tinha adormecido e nunca mais acordou. Quando ela se foi, foi muito difícil para a família. Meu pai teve que sair para procurar emprego, para garantir que tivéssemos o que comer todos os dias. O futebol foi a única saída para mim e minha família sairmos da pobreza.”