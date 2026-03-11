Traduzido por
VÍDEO: Victor Osimhen emocionado até às lágrimas quando os adeptos do Galatasaray homenageiam a sua falecida mãe com uma enorme faixa na partida da Liga dos Campeões contra o Liverpool
Osimhen dá assistência na vitória do Galatasaray
Quando o hino da Liga dos Campeões começou a tocar, Osimhen ficou visivelmente emocionado até às lágrimas enquanto estava na linha de frente ao lado dos companheiros Mario Lemina e Gabriel Sara. O meio-campista Lucas Torreira foi visto consolando o atacante antes que ele se recompusesse para apertar a mão dos jogadores do Liverpool. Foi uma demonstração impressionante de apoio dos fiéis torcedores do Cimbom ao seu atacante talismã, que formou um vínculo incrível com o clube de Istambul desde sua chegada. Osimhen manteve-se profissional em campo, dando a assistência para Mario Lemina marcar o único gol na vitória crucial por 1 a 0 para o gigante turco.
Assista ao vídeo
A difícil jornada de Osimhen até o topo
A homenagem teve um significado pessoal profundo para Osimhen, que já havia falado sobre o trauma de perder a mãe ainda jovem. Ao discutir sua infância e as dificuldades que sua família enfrentou em Lagos, na Nigéria, o atacante disse à UEFA: “Minha mãe faleceu muito jovem. Meu irmão mais velho ligou da aldeia e disse que minha mãe tinha adormecido e nunca mais acordou. Quando ela se foi, foi muito difícil para a família. Meu pai teve que sair para procurar emprego, para garantir que tivéssemos o que comer todos os dias. O futebol foi a única saída para mim e minha família sairmos da pobreza.”
- AFP
O que vem a seguir?
O Galatasaray já derrotou o Liverpool duas vezes em casa na Liga dos Campeões desta temporada e está confiante em obter um resultado positivo na partida de volta das oitavas de final, em Anfield, na próxima semana. Mas, primeiro, enfrentará o Basaksehir neste fim de semana na Super Lig turca, buscando manter a vantagem de quatro pontos na liderança.