VÍDEO: Victor Osimhen emocionado até às lágrimas quando os adeptos do Galatasaray homenageiam a sua falecida mãe com uma enorme faixa na partida da Liga dos Campeões contra o Liverpool

Victor Osimhen ficou emocionado antes do confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Galatasaray e Liverpool, na noite de terça-feira. Momentos antes do pontapé inicial no barulhento Rams Park, os torcedores locais revelaram um enorme e comovente tifo com um retrato do atacante nigeriano ao lado de sua falecida mãe. A faixa era acompanhada por uma mensagem poderosa que claramente ressoou no atacante de 27 anos: “Somos uma família e a família é tudo”.

  • Osimhen dá assistência na vitória do Galatasaray

    Quando o hino da Liga dos Campeões começou a tocar, Osimhen ficou visivelmente emocionado até às lágrimas enquanto estava na linha de frente ao lado dos companheiros Mario Lemina e Gabriel Sara. O meio-campista Lucas Torreira foi visto consolando o atacante antes que ele se recompusesse para apertar a mão dos jogadores do Liverpool. Foi uma demonstração impressionante de apoio dos fiéis torcedores do Cimbom ao seu atacante talismã, que formou um vínculo incrível com o clube de Istambul desde sua chegada. Osimhen manteve-se profissional em campo, dando a assistência para Mario Lemina marcar o único gol na vitória crucial por 1 a 0 para o gigante turco.

  • Assista ao vídeo

  • A difícil jornada de Osimhen até o topo

    A homenagem teve um significado pessoal profundo para Osimhen, que já havia falado sobre o trauma de perder a mãe ainda jovem. Ao discutir sua infância e as dificuldades que sua família enfrentou em Lagos, na Nigéria, o atacante disse à UEFA: “Minha mãe faleceu muito jovem. Meu irmão mais velho ligou da aldeia e disse que minha mãe tinha adormecido e nunca mais acordou. Quando ela se foi, foi muito difícil para a família. Meu pai teve que sair para procurar emprego, para garantir que tivéssemos o que comer todos os dias. O futebol foi a única saída para mim e minha família sairmos da pobreza.”

    O que vem a seguir?

    O Galatasaray já derrotou o Liverpool duas vezes em casa na Liga dos Campeões desta temporada e está confiante em obter um resultado positivo na partida de volta das oitavas de final, em Anfield, na próxima semana. Mas, primeiro, enfrentará o Basaksehir neste fim de semana na Super Lig turca, buscando manter a vantagem de quatro pontos na liderança.

