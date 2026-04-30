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VÍDEO: Vergonha total para o ex-atacante do Tottenham, que, inacreditavelmente, perdeu TRÊS pênaltis em apenas seis minutos
Um pesadelo na marca dos 11 metros
As tentativas de Vinicius de converter um pênalti pelo Grêmio na noite de quarta-feira fracassaram de forma espetacular. O ex-atacante da Premier League estava em campo pelo seu atual clube na Copa Sul-Americana quando teve uma oportunidade de ouro para colocar sua equipe na frente logo no início da partida. Vinicius já havia atuado em duas passagens pela Inglaterra, pelo Fulham e pelo Tottenham, marcando oito gols em 53 partidas na Premier League no total.
Vinicius teve a chance de abrir o placar de pênalti contra o time chileno Palestino logo aos 11 minutos. No entanto, o jogador de 31 anos viu seu pênalti ser defendido por Sebastián Pérez, que desviou a bola para a trave. Foi um sinal da frustração que estava por vir para o atacante, que vem em excelente forma desde que retornou ao seu país natal.
O drama da segunda repetição
Vinicius teve, porém, uma chance imediata, já que Pérez havia saído da linha do gol antes da hora. Quando o goleiro voltou a se posicionar, Vinicius optou por um chute pelo lado direito do goleiro. No entanto, ele foi impedido mais uma vez, com Pérez desviando a bola para fora, batendo na trave.
O goleiro do Palestino foi considerado fora da linha mais uma vez, o que significava que Vinicius teria uma terceira chance de marcar. Nessa ocasião, o atacante escorregou ao chutar, permitindo que Perez afastasse a bola com a mão. Não haveria outra chance para Vinicius, mesmo após duas repetições da cobrança.
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Erros que custaram caro num empate
Essa falha acabaria custando caro, já que o Grêmio não conseguiu marcar o gol da vitória no restante da partida. O Grêmio viu renascer a esperança de marcar o gol da vitória nos minutos finais, após a expulsão de Nicolás Meza, do Palestino, mas o jogo acabou terminando em 0 a 0.
O resultado deixa o Grêmio em segundo lugar no seu grupo da Copa Sul-Americana após três partidas. Apesar do desastre na cobrança de pênalti, Vinicius vem apresentando uma forma impressionante desde que voltou ao seu país natal, o Brasil, no verão passado. Ele se juntou ao Grêmio em uma transferência sem custos em julho e, desde então, marcou 25 gols em todas as competições; o ex-jogador do Tottenham Hotspur também ajudou o clube a conquistar um campeonato estadual em março.