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FBL-SUDAMERICANA-PALESTINO-GREMIOAFP
Khaled Mahmoud

Traduzido por

VÍDEO: Vergonha total para o ex-atacante do Tottenham, que, inacreditavelmente, perdeu TRÊS pênaltis em apenas seis minutos

Carlos Vinicius
Grêmio
Tottenham
Palestino x Grêmio
Palestino
Copa Sul-Americana
Fulham
Premier League

Carlos Vinicius passou por uma noite de pesadelo na Copa Sul-Americana, ao falhar o mesmo pênalti três vezes seguidas. O ex-atacante do Tottenham, agora de volta ao Brasil pelo Grêmio, viu uma sequência incrível de acontecimentos deixá-lo com a cabeça entre as mãos.

  • Um pesadelo na marca dos 11 metros

    As tentativas de Vinicius de converter um pênalti pelo Grêmio na noite de quarta-feira fracassaram de forma espetacular. O ex-atacante da Premier League estava em campo pelo seu atual clube na Copa Sul-Americana quando teve uma oportunidade de ouro para colocar sua equipe na frente logo no início da partida. Vinicius já havia atuado em duas passagens pela Inglaterra, pelo Fulham e pelo Tottenham, marcando oito gols em 53 partidas na Premier League no total.

    Vinicius teve a chance de abrir o placar de pênalti contra o time chileno Palestino logo aos 11 minutos. No entanto, o jogador de 31 anos viu seu pênalti ser defendido por Sebastián Pérez, que desviou a bola para a trave. Foi um sinal da frustração que estava por vir para o atacante, que vem em excelente forma desde que retornou ao seu país natal.

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  • O drama da segunda repetição

    Vinicius teve, porém, uma chance imediata, já que Pérez havia saído da linha do gol antes da hora. Quando o goleiro voltou a se posicionar, Vinicius optou por um chute pelo lado direito do goleiro. No entanto, ele foi impedido mais uma vez, com Pérez desviando a bola para fora, batendo na trave.

    O goleiro do Palestino foi considerado fora da linha mais uma vez, o que significava que Vinicius teria uma terceira chance de marcar. Nessa ocasião, o atacante escorregou ao chutar, permitindo que Perez afastasse a bola com a mão. Não haveria outra chance para Vinicius, mesmo após duas repetições da cobrança.


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    Erros que custaram caro num empate

    Essa falha acabaria custando caro, já que o Grêmio não conseguiu marcar o gol da vitória no restante da partida. O Grêmio viu renascer a esperança de marcar o gol da vitória nos minutos finais, após a expulsão de Nicolás Meza, do Palestino, mas o jogo acabou terminando em 0 a 0.

    O resultado deixa o Grêmio em segundo lugar no seu grupo da Copa Sul-Americana após três partidas. Apesar do desastre na cobrança de pênalti, Vinicius vem apresentando uma forma impressionante desde que voltou ao seu país natal, o Brasil, no verão passado. Ele se juntou ao Grêmio em uma transferência sem custos em julho e, desde então, marcou 25 gols em todas as competições; o ex-jogador do Tottenham Hotspur também ajudou o clube a conquistar um campeonato estadual em março.