As tentativas de Vinicius de converter um pênalti pelo Grêmio na noite de quarta-feira fracassaram de forma espetacular. O ex-atacante da Premier League estava em campo pelo seu atual clube na Copa Sul-Americana quando teve uma oportunidade de ouro para colocar sua equipe na frente logo no início da partida. Vinicius já havia atuado em duas passagens pela Inglaterra, pelo Fulham e pelo Tottenham, marcando oito gols em 53 partidas na Premier League no total.

Vinicius teve a chance de abrir o placar de pênalti contra o time chileno Palestino logo aos 11 minutos. No entanto, o jogador de 31 anos viu seu pênalti ser defendido por Sebastián Pérez, que desviou a bola para a trave. Foi um sinal da frustração que estava por vir para o atacante, que vem em excelente forma desde que retornou ao seu país natal.