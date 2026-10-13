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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

VÍDEO: “Vejo você mais do que minha mulher!” Erling Haaland faz piada hilária com cinegrafista enquanto o Manchester City goleia o Liverpool em meio à ameaça de sanção

E. Haaland
Manchester City
Liverpool
Liverpool x Manchester City
Premier League

Erling Haaland mostrou que continua sendo o rei das frases de efeito após os jogos depois de liderar o Manchester City em uma vitória dominante sobre o Liverpool em Anfield. O astro norueguês estava em clima de brincadeira, apesar da significativa incerteza jurídica que paira sobre o clube do Etihad após um recente veredicto de culpa relacionado às regras financeiras.

  • Manchester City arrasa com o Liverpool após expulsão

    O Manchester City conquistou uma vitória expressiva por 3 a 0 fora de casa sobre o Liverpool e manteve a vantagem de três pontos sobre o Arsenal na liderança da Premier League. O jogo passou a favorecer bastante Enzo Maresca quando o árbitro Chris Kavanagh expulsou o meio-campista Ryan Gravenberch, da equipe da casa.

    Apenas três minutos após o cartão vermelho, o atacante norueguês de 26 anos marcou o primeiro gol da partida. Depois do apito final, ele aplaudiu efusivamente os torcedores visitantes no setor inferior da arquibancada Anfield Road antes de seguir para o túnel.


  • Assista ao vídeo


    Ao deixar o campo para cumprimentar membros da comissão do City, incluindo o goleiro reserva Marcus Bettinelli e o treinador de bolas paradas James French, o atacante teve a atenção despertada por um cinegrafista insistente. Depois que o cinegrafista o parabenizou, dizendo “Belo gol, cara. Belo gol”, o atacante reconheceu imediatamente o rosto familiar.

    “Você está em todo lugar, hein?”, disse Haaland, rindo. O cinegrafista respondeu, animado: “Estou!”

    O goleador então arrematou a brincadeira: “Vejo você mais do que vejo minha companheira.” O cinegrafista só pôde rir e concordar: “Eu sei, é, é, é...”

    Haaland está em um relacionamento com sua companheira, a ex-jogadora de futebol Isabel Haugseng Johansen, há cinco anos, desde a época em que atuava pelo Borussia Dortmund. O casal também tem um filho pequeno, nascido em dezembro de 2024.


  • Veredicto de culpado paira sobre o Etihad

    A atuação dominante em Anfield marcou a primeira partida do City desde que uma comissão independente considerou o clube culpado por graves violações das regras financeiras da Premier League ao longo de nove temporadas, entre 2009-10 e 2017-18. Apesar das possíveis sanções severas, que incluem o rebaixamento ou a expulsão da primeira divisão, o grupo manteve uma postura desafiadora.

    Antes do confronto de alto risco em Merseyside, Haaland declarou publicamente seu apoio ao clube de Manchester. Ele incentivou os torcedores a simplesmente “aproveitar a jornada”, em sintonia com a posição firme dos proprietários do clube, de Abu Dhabi. O City continua a afirmar sua inocência e recorreu oficialmente da decisão da comissão.


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  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Um processo de recurso crucial está por vir

    Enquanto o elenco de Maresca se concentra em manter o início perfeito na Premier League e defender a vantagem de três pontos sobre o Arsenal, a cúpula do clube enfrenta uma batalha judicial decisiva.

    Sir Gary Hickinbottom, presidente do painel judicial, supervisionará uma próxima audiência da comissão de recursos. O processo determinará se o amplo recurso do Manchester City será aceito ou rejeitado, influenciando decisivamente o futuro do clube a longo prazo.

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