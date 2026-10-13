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VÍDEO: “Vejo você mais do que minha mulher!” Erling Haaland faz piada hilária com cinegrafista enquanto o Manchester City goleia o Liverpool em meio à ameaça de sanção
Manchester City arrasa com o Liverpool após expulsão
O Manchester City conquistou uma vitória expressiva por 3 a 0 fora de casa sobre o Liverpool e manteve a vantagem de três pontos sobre o Arsenal na liderança da Premier League. O jogo passou a favorecer bastante Enzo Maresca quando o árbitro Chris Kavanagh expulsou o meio-campista Ryan Gravenberch, da equipe da casa.
Apenas três minutos após o cartão vermelho, o atacante norueguês de 26 anos marcou o primeiro gol da partida. Depois do apito final, ele aplaudiu efusivamente os torcedores visitantes no setor inferior da arquibancada Anfield Road antes de seguir para o túnel.
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Ao deixar o campo para cumprimentar membros da comissão do City, incluindo o goleiro reserva Marcus Bettinelli e o treinador de bolas paradas James French, o atacante teve a atenção despertada por um cinegrafista insistente. Depois que o cinegrafista o parabenizou, dizendo “Belo gol, cara. Belo gol”, o atacante reconheceu imediatamente o rosto familiar.
“Você está em todo lugar, hein?”, disse Haaland, rindo. O cinegrafista respondeu, animado: “Estou!”
O goleador então arrematou a brincadeira: “Vejo você mais do que vejo minha companheira.” O cinegrafista só pôde rir e concordar: “Eu sei, é, é, é...”
Haaland está em um relacionamento com sua companheira, a ex-jogadora de futebol Isabel Haugseng Johansen, há cinco anos, desde a época em que atuava pelo Borussia Dortmund. O casal também tem um filho pequeno, nascido em dezembro de 2024.
Veredicto de culpado paira sobre o Etihad
A atuação dominante em Anfield marcou a primeira partida do City desde que uma comissão independente considerou o clube culpado por graves violações das regras financeiras da Premier League ao longo de nove temporadas, entre 2009-10 e 2017-18. Apesar das possíveis sanções severas, que incluem o rebaixamento ou a expulsão da primeira divisão, o grupo manteve uma postura desafiadora.
Antes do confronto de alto risco em Merseyside, Haaland declarou publicamente seu apoio ao clube de Manchester. Ele incentivou os torcedores a simplesmente “aproveitar a jornada”, em sintonia com a posição firme dos proprietários do clube, de Abu Dhabi. O City continua a afirmar sua inocência e recorreu oficialmente da decisão da comissão.
- AFP
Um processo de recurso crucial está por vir
Enquanto o elenco de Maresca se concentra em manter o início perfeito na Premier League e defender a vantagem de três pontos sobre o Arsenal, a cúpula do clube enfrenta uma batalha judicial decisiva.
Sir Gary Hickinbottom, presidente do painel judicial, supervisionará uma próxima audiência da comissão de recursos. O processo determinará se o amplo recurso do Manchester City será aceito ou rejeitado, influenciando decisivamente o futuro do clube a longo prazo.
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