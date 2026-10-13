



Ao deixar o campo para cumprimentar membros da comissão do City, incluindo o goleiro reserva Marcus Bettinelli e o treinador de bolas paradas James French, o atacante teve a atenção despertada por um cinegrafista insistente. Depois que o cinegrafista o parabenizou, dizendo “Belo gol, cara. Belo gol”, o atacante reconheceu imediatamente o rosto familiar.

“Você está em todo lugar, hein?”, disse Haaland, rindo. O cinegrafista respondeu, animado: “Estou!”

O goleador então arrematou a brincadeira: “Vejo você mais do que vejo minha companheira.” O cinegrafista só pôde rir e concordar: “Eu sei, é, é, é...”

Haaland está em um relacionamento com sua companheira, a ex-jogadora de futebol Isabel Haugseng Johansen, há cinco anos, desde a época em que atuava pelo Borussia Dortmund. O casal também tem um filho pequeno, nascido em dezembro de 2024.



