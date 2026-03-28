VÍDEO: Veja os dois gols espetaculares de Florian Wirtz pela Alemanha, em que o meio-campista do Liverpool brilha em um jogo emocionante com sete gols contra a Suíça

O segundo tempo foi dominado pelo jogador do Liverpool, que passou de criador a finalizador para dar à Alemanha sua primeira vantagem da noite. Após uma reação tardia da Suíça a um escanteio curto, o jogador de 22 anos tomou posse da bola na entrada da área e chutou com o pé direito, mandando a bola no ângulo oposto.

A Suíça se recusou a desistir diante da torcida local e conseguiu empatar. Joel Monteiro encontrou um espaço a 20 metros da meta e desferiu um chute certeiro que venceu Oliver Baumann.

No entanto, o ímpeto voltou para os visitantes nos minutos finais. A apenas cinco minutos do fim, Wirtz garantiu a vitória com seu segundo gol da noite. A Alemanha avançou rapidamente pela lateral direita, encontrando o meio-campista em espaço aberto, e ele, com calma, escolheu o canto para mandar a bola no fundo da rede e selar o triunfo por 4 a 3.