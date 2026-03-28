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VÍDEO: Veja os dois gols espetaculares de Florian Wirtz pela Alemanha, em que o meio-campista do Liverpool brilha em um jogo emocionante com sete gols contra a Suíça
Wirtz é quem manda em Basileia
Em uma partida cheia de reviravoltas desde o apito inicial, a Alemanha contou com o brilhantismo individual de Wirtz para superar uma resistente seleção suíça. Os anfitriões abriram o placar logo no início com Dan Ndoye, mas a resposta alemã foi orquestrada por Wirtz, que deu um passe alto que permitiu a Jonathan Tah marcar.
Apesar de Breel Embolo ter restaurado a vantagem suíça, Wirtz voltou a ser o garçom nos acréscimos do primeiro tempo. Um passe sublime encontrou Serge Gnabry, garantindo que a equipe de Julian Nagelsmann fosse para o vestiário empatada em 2 a 2 após um primeiro tempo de tirar o fôlego.
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Magia vinda da linha lateral
O segundo tempo foi dominado pelo jogador do Liverpool, que passou de criador a finalizador para dar à Alemanha sua primeira vantagem da noite. Após uma reação tardia da Suíça a um escanteio curto, o jogador de 22 anos tomou posse da bola na entrada da área e chutou com o pé direito, mandando a bola no ângulo oposto.
A Suíça se recusou a desistir diante da torcida local e conseguiu empatar. Joel Monteiro encontrou um espaço a 20 metros da meta e desferiu um chute certeiro que venceu Oliver Baumann.
No entanto, o ímpeto voltou para os visitantes nos minutos finais. A apenas cinco minutos do fim, Wirtz garantiu a vitória com seu segundo gol da noite. A Alemanha avançou rapidamente pela lateral direita, encontrando o meio-campista em espaço aberto, e ele, com calma, escolheu o canto para mandar a bola no fundo da rede e selar o triunfo por 4 a 3.
- AFP
E agora?
Após esta partida, a Alemanha voltará sua atenção para o jogo de segunda-feira contra Gana. Wirtz buscará, mais uma vez, causar um impacto significativo pela sua seleção. Na Copa do Mundo de 2026, a Alemanha está no Grupo E, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador.