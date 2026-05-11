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VÍDEO: Veja o momento em que torcedores furiosos do West Ham expulsam "torcedores do Arsenal" do London Stadium após estes comemorarem na área da torcida da casa
O caos se instala na arquibancada da torcida da casa
O clima no Estádio de Londres ficou tenso na tarde de domingo, quando uma série de vídeos gravados por torcedores capturou um confronto violento nas arquibancadas do West Ham United. Um pequeno grupo de homens foi visto sendo empurrado e chutado pelas escadas por uma multidão de torcedores da casa, que os submeteram a uma enxurrada de insultos enquanto os forçavam a se dirigir para as saídas — conforme relata o The Sun. A briga física eclodiu após um gol crucial dos visitantes marcado por Leandro Trossard, o que pareceu revelar a presença de torcedores rivais sentados na arquibancada errada.
Entende-se que vários torcedores do Arsenal conseguiram garantir ingressos nas áreas do estádio designadas para o West Ham. Embora muitos tenham permanecido anônimos durante todo o primeiro tempo, a montanha-russa emocional da partida acabou levando à sua descoberta. Seguranças e comissários foram vistos correndo para o local para intervir, lutando para manter a ordem enquanto a torcida da casa, enfurecida, desviava sua atenção do campo para lidar com os supostos intrusos.
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Impasse é quebrado em meio a discussões acaloradas
A partida em si foi bastante cautelosa até os últimos dez minutos, quando Trossard apareceu na hora certa para abrir o placar aos 83 minutos. O gol do belga deixou a torcida visitante em êxtase, mas também parece ter desencadeado as comemorações na arquibancada da casa que deram origem às expulsões violentas.
O resultado deixa o Arsenal a apenas duas vitórias de conquistar seu primeiro título da Premier League em mais de duas décadas. No entanto, a vitória teve seu preço, já que a equipe de Mikel Arteta foi forçada a enfrentar uma tarde difícil, especialmente após perder Ben White devido a uma grave lesão no joelho no primeiro tempo. Apesar do revés no elenco, o time do norte de Londres mostrou a resiliência defensiva necessária para permanecer no topo da tabela.
- Getty Images Sport
A polêmica em torno do VAR só vem agravar a situação
Se o gol de Trossard acendeu o pavio, uma decisão dramática do VAR nos acréscimos fez o estádio explodir. Callum Wilson pensou ter garantido um ponto inestimável para os Hammers aos 95 minutos, mas o árbitro Chris Kavanagh anulou o gol após uma longa revisão. A explicação oficial indicou que havia sido cometida uma falta sobre David Raya antes de a bola cruzar a linha, uma decisão que deixou o banco e os jogadores da equipe da casa absolutamente atônitos.
O capitão do West Ham, Jarrod Bowen, lançou um ataque contundente aos padrões de arbitragem após o atraso, que durou aproximadamente cinco minutos. O astro dos Hammers estava visivelmente abalado, argumentando que a falta de consistência em decisões subjetivas está prejudicando a integridade da competição, especialmente durante as decisivas últimas semanas da temporada, em que cada ponto conta para aqueles que lutam contra o rebaixamento.