VÍDEO: Veja o momento em que torcedores furiosos do West Ham expulsam "torcedores do Arsenal" do London Stadium após estes comemorarem na área da torcida da casa

O clima no Estádio de Londres ficou tenso na tarde de domingo, quando uma série de vídeos gravados por torcedores capturou um confronto violento nas arquibancadas do West Ham United. Um pequeno grupo de homens foi visto sendo empurrado e chutado pelas escadas por uma multidão de torcedores da casa, que os submeteram a uma enxurrada de insultos enquanto os forçavam a se dirigir para as saídas — conforme relata o The Sun. A briga física eclodiu após um gol crucial dos visitantes marcado por Leandro Trossard, o que pareceu revelar a presença de torcedores rivais sentados na arquibancada errada.

Entende-se que vários torcedores do Arsenal conseguiram garantir ingressos nas áreas do estádio designadas para o West Ham. Embora muitos tenham permanecido anônimos durante todo o primeiro tempo, a montanha-russa emocional da partida acabou levando à sua descoberta. Seguranças e comissários foram vistos correndo para o local para intervir, lutando para manter a ordem enquanto a torcida da casa, enfurecida, desviava sua atenção do campo para lidar com os supostos intrusos.