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VÍDEO: Veja o gesto de classe do meio-campista do PSG, Vitinha, que “esperou 20 minutos” para trocar de camisa com o jovem jogador do Liverpool, Trey Nyoni
Vitinha cumpre sua promessa
Em um momento que capturou o respeito mútuo entre os profissionais de elite e a próxima geração, Vitinha foi visto esperando à beira do campo por 20 minutos para trocar de camisa com Trey Nyoni, jovem promessa do Liverpool. O meio-campista do PSG teria prometido sua camisa ao jogador de 18 anos durante o calor do confronto das quartas de final da Liga dos Campeões, e estava determinado a não ir para o vestiário sem cumprir essa promessa. Imagens captadas pelo jornalista Julien Laurens mostraram o ex-jogador do Wolves esperando pacientemente enquanto os reservas do Liverpool concluíam seus exercícios físicos pós-jogo, antes de finalmente trocar de camisa com Nyoni.
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Domínio em campo
Embora sua esportividade tenha sido o destaque após a partida, Vitinha foi, sem dúvida, o jogador mais influente durante os 90 minutos. O meio-campista ditou o ritmo da partida, completando 133 passes com uma impressionante precisão de 96%. Sua capacidade de controlar o meio-campo deixou o Liverpool correndo atrás do próprio rabo durante grande parte da noite, criando as condições para que o PSG garantisse uma vantagem de 2 a 0 na primeira partida. No entanto, o técnico do PSG, Luis Enrique, manteve sua visão perfeccionista, admitindo que achou “uma pena” que sua equipe não tenha marcado mais gols para colocar a eliminatória completamente fora de alcance. Apesar das chances perdidas, os campeões franceses vão a Anfield como grandes favoritos para avançar às semifinais.
- Getty Images Sport
Todos os olhos voltados para a partida de volta em Anfield
A troca de camisas demonstra a grande estima que Nyoni inspira, mesmo entre adversários do mais alto nível do futebol. Para Vitinha, o gesto consolida ainda mais sua reputação como uma das figuras mais profissionais e humildes no vestiário do PSG. Ele agora buscará repetir sua atuação magistral quando as duas equipes se enfrentarem novamente em solo inglês na próxima semana. A partida de volta promete ser um confronto de alto risco, no qual o Liverpool precisará invocar um pouco de sua famosa magia de Anfield para manter vivos seus sonhos europeus.