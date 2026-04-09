VÍDEO: Veja o gesto de classe do meio-campista do PSG, Vitinha, que “esperou 20 minutos” para trocar de camisa com o jovem jogador do Liverpool, Trey Nyoni

Embora sua esportividade tenha sido o destaque após a partida, Vitinha foi, sem dúvida, o jogador mais influente durante os 90 minutos. O meio-campista ditou o ritmo da partida, completando 133 passes com uma impressionante precisão de 96%. Sua capacidade de controlar o meio-campo deixou o Liverpool correndo atrás do próprio rabo durante grande parte da noite, criando as condições para que o PSG garantisse uma vantagem de 2 a 0 na primeira partida. No entanto, o técnico do PSG, Luis Enrique, manteve sua visão perfeccionista, admitindo que achou “uma pena” que sua equipe não tenha marcado mais gols para colocar a eliminatória completamente fora de alcance. Apesar das chances perdidas, os campeões franceses vão a Anfield como grandes favoritos para avançar às semifinais.