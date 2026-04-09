Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Veja o gesto de classe do meio-campista do PSG, Vitinha, que “esperou 20 minutos” para trocar de camisa com o jovem jogador do Liverpool, Trey Nyoni

Vitinha
Liverpool
PSG
PSG x Liverpool
Liga dos Campeões
T. Nyoni

Vitinha, estrela do Paris Saint-Germain, provou que o futebol vai além dos resultados com um gesto comovente após a vitória de sua equipe sobre o Liverpool. Apesar de ter dominado a disputa pelo meio-campo no Parc des Princes, o jogador da seleção portuguesa permaneceu no local muito tempo depois do apito final para cumprir uma promessa especial.

  • Vitinha cumpre sua promessa

    Em um momento que capturou o respeito mútuo entre os profissionais de elite e a próxima geração, Vitinha foi visto esperando à beira do campo por 20 minutos para trocar de camisa com Trey Nyoni, jovem promessa do Liverpool. O meio-campista do PSG teria prometido sua camisa ao jogador de 18 anos durante o calor do confronto das quartas de final da Liga dos Campeões, e estava determinado a não ir para o vestiário sem cumprir essa promessa. Imagens captadas pelo jornalista Julien Laurens mostraram o ex-jogador do Wolves esperando pacientemente enquanto os reservas do Liverpool concluíam seus exercícios físicos pós-jogo, antes de finalmente trocar de camisa com Nyoni.

    • Publicidade

  • Assista ao vídeo

  • Domínio em campo

    Embora sua esportividade tenha sido o destaque após a partida, Vitinha foi, sem dúvida, o jogador mais influente durante os 90 minutos. O meio-campista ditou o ritmo da partida, completando 133 passes com uma impressionante precisão de 96%. Sua capacidade de controlar o meio-campo deixou o Liverpool correndo atrás do próprio rabo durante grande parte da noite, criando as condições para que o PSG garantisse uma vantagem de 2 a 0 na primeira partida. No entanto, o técnico do PSG, Luis Enrique, manteve sua visão perfeccionista, admitindo que achou “uma pena” que sua equipe não tenha marcado mais gols para colocar a eliminatória completamente fora de alcance. Apesar das chances perdidas, os campeões franceses vão a Anfield como grandes favoritos para avançar às semifinais.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Todos os olhos voltados para a partida de volta em Anfield

    A troca de camisas demonstra a grande estima que Nyoni inspira, mesmo entre adversários do mais alto nível do futebol. Para Vitinha, o gesto consolida ainda mais sua reputação como uma das figuras mais profissionais e humildes no vestiário do PSG. Ele agora buscará repetir sua atuação magistral quando as duas equipes se enfrentarem novamente em solo inglês na próxima semana. A partida de volta promete ser um confronto de alto risco, no qual o Liverpool precisará invocar um pouco de sua famosa magia de Anfield para manter vivos seus sonhos europeus.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Liga dos Campeões
Liverpool crest
Liverpool
LIV
PSG crest
PSG
PSG