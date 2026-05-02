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VÍDEO: Veja a reação de Mohamed Salah ao assistir a um vídeo em que Pep Guardiola e Erling Haaland revelam o que realmente pensam do craque do Liverpool
Salah vai deixar o Liverpool no final da temporada
O técnico do Manchester City, Guardiola, refletiu sobre o impacto de Salah após anos de confrontos acirrados na Premier League contra o Liverpool. Com o ponta egípcio prestes a deixar Anfield no final da temporada, Guardiola admitiu que Salah sempre foi uma preocupação tática constante para sua equipe.
O atacante do City, Haaland, também prestou homenagem à consistência de Salah, admitindo que o astro do Liverpool frequentemente dificultava a vida de sua equipe durante as disputas pelos títulos nacionais. E o vídeo com os elogios foi então exibido para Salah, que reagiu sorrindo e rindo.
Assista ao vídeo
Guardiola e Haaland elogiam o atacante do Liverpool
No vídeo, Guardiola admitiu que a velocidade e o posicionamento de Salah incomodavam constantemente sua estrutura defensiva. “Ele foi uma dor de cabeça”, disse o técnico do City àSky Sports ao falar sobre a influência do egípcio.
“Foi uma dor de cabeça. Acho que, pela forma como jogamos contra o Man City, foi perfeito para eles”, disse Guardiola. “Espaço por trás e passes incríveis com [Trent] Alexander-Arnold, com [Andrew] Robertson, um jogador incrível, uma lenda.”
“E tem sido o maior, o maior rival. Admiro muito todos eles. A consistência ano após ano, durante muitos, muitos anos, Salah, Robertson, todos esses jogadores. Acho que eles merecem meu enorme respeito, por tornarem este lugar, este mundo do futebol, um lugar melhor.”
Haaland, que frequentemente disputou com Salah o título de artilheiro da Premier League, também reconheceu o impacto do atacante.
“Veja o que ele tem feito também”, disse o norueguês. “Os gols que ele marcou, vamos começar por aí. Não sei quantos gols, mas foram vários e importantes também. E muitos contra a gente também, o que tem sido um pouco frustrante às vezes. Mas competir com ele também tem sido incrível. Tenho sorte de ter a camisa dele em casa.”
- Getty Images Sport
Um legado que marcou uma época
Salah está agora prestes a deixar o clube, tendo chegado do AS Roma em 2017 e se tornado um dos jogadores mais condecorados da história do clube. No total, ele marcou 257 gols em 440 partidas pelo Liverpool. Salah também conquistou nove títulos, incluindo uma Liga dos Campeões e dois títulos da Premier League.
Ainda não se sabe se Salah estará apto para disputar todos os jogos restantes, após um pequeno contratempo devido a uma lesão. No entanto, espera-se que o jogador da seleção egípcia receba uma grande despedida em Anfield no final desta temporada.