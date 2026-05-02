VÍDEO: Veja a reação de Mohamed Salah ao assistir a um vídeo em que Pep Guardiola e Erling Haaland revelam o que realmente pensam do craque do Liverpool

No vídeo, Guardiola admitiu que a velocidade e o posicionamento de Salah incomodavam constantemente sua estrutura defensiva. “Ele foi uma dor de cabeça”, disse o técnico do City àSky Sports ao falar sobre a influência do egípcio.

“Foi uma dor de cabeça. Acho que, pela forma como jogamos contra o Man City, foi perfeito para eles”, disse Guardiola. “Espaço por trás e passes incríveis com [Trent] Alexander-Arnold, com [Andrew] Robertson, um jogador incrível, uma lenda.”

“E tem sido o maior, o maior rival. Admiro muito todos eles. A consistência ano após ano, durante muitos, muitos anos, Salah, Robertson, todos esses jogadores. Acho que eles merecem meu enorme respeito, por tornarem este lugar, este mundo do futebol, um lugar melhor.”

Haaland, que frequentemente disputou com Salah o título de artilheiro da Premier League, também reconheceu o impacto do atacante.

“Veja o que ele tem feito também”, disse o norueguês. “Os gols que ele marcou, vamos começar por aí. Não sei quantos gols, mas foram vários e importantes também. E muitos contra a gente também, o que tem sido um pouco frustrante às vezes. Mas competir com ele também tem sido incrível. Tenho sorte de ter a camisa dele em casa.”