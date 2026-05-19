VÍDEO: “Vamos ganhar isso!” – Neymar não consegue conter a emoção durante uma videochamada após a convocação para a Copa do Mundo do Brasil com o astro do Barcelona e amigo íntimo Raphinha

A união entre as maiores estrelas do Brasil ficou bem evidente nesta semana, depois que Carlo Ancelotti confirmou oficialmente a convocação para o próximo torneio. O atacante do Barcelona, Raphinha, foi um dos primeiros a entrar em contato com Neymar, iniciando uma videochamada que capturou a emoção genuína do experiente atacante.

Após meses de debate sobre sua forma física e seu papel na seleção, a confirmação de sua vaga no elenco significou claramente tudo para o ex-jogador do Paris Saint-Germain.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Neymar Jr. estava em lágrimas enquanto conversava com Raphinha, enfatizando a união dentro do elenco da Seleção. Espera-se que o veterano lidere um ataque talentoso enquanto o Brasil busca encerrar sua longa espera pelo sexto título mundial nos campos da América do Norte.







