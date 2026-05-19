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VÍDEO: “Vamos ganhar isso!” – Neymar não consegue conter a emoção durante uma videochamada após a convocação para a Copa do Mundo do Brasil com o astro do Barcelona e amigo íntimo Raphinha
Uma conversa emocionante entre estrelas
A união entre as maiores estrelas do Brasil ficou bem evidente nesta semana, depois que Carlo Ancelotti confirmou oficialmente a convocação para o próximo torneio. O atacante do Barcelona, Raphinha, foi um dos primeiros a entrar em contato com Neymar, iniciando uma videochamada que capturou a emoção genuína do experiente atacante.
Após meses de debate sobre sua forma física e seu papel na seleção, a confirmação de sua vaga no elenco significou claramente tudo para o ex-jogador do Paris Saint-Germain.
Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Neymar Jr. estava em lágrimas enquanto conversava com Raphinha, enfatizando a união dentro do elenco da Seleção. Espera-se que o veterano lidere um ataque talentoso enquanto o Brasil busca encerrar sua longa espera pelo sexto título mundial nos campos da América do Norte.
A promessa ousada de Neymar para 2026
Apesar das lágrimas, não demorou muito para que a confiança característica de Neymar voltasse a brilhar durante a conversa. Ele aproveitou o momento para enviar uma mensagem desafiadora ao resto do mundo, deixando claro que acredita que este é o ano do Brasil.
“Obrigado, Raphinha, por tudo, do fundo do meu coração, você sabe do carinho que tenho por você. Vai dar tudo certo, vamos GANHAR essa maldita coisa”, declarou o atacante durante a emocionante conversa.
A interação destaca o papel de liderança que Neymar continua a desempenhar, mesmo com estrelas mais jovens como Raphinha assumindo papéis mais proeminentes no clube, o Barcelona.
O vídeo, que teve origem no canal do Neymar Jr no YouTube, rapidamente se tornou viral entre os fãs, ansiosos para ver se o craque do Santos conseguirá finalmente conquistar o único troféu que ainda falta em sua ilustre carreira.
Omissões inesperadas e profundidade do elenco
Embora o foco continuasse no retorno de Neymar, a divulgação da lista de convocados não deixou de gerar polêmicas. Talvez a maior surpresa tenha sido a exclusão de João Pedro, do Chelsea. O atacante teve uma temporada de grande rendimento na Premier League e era fortemente cotado para uma possível transferência para o Barcelona, mas Ancelotti optou por outros perfis em sua seleção final para o torneio de verão.
Com Neymar e Raphinha confirmados como a dupla a ser observada, a pressão será imensa sobre os pentacampeões para que tenham um bom desempenho desde o apito inicial em junho.
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O caminho a seguir para a Seleção
A trajetória do Brasil na fase de grupos parece tranquila no papel, mas a seleção precisará estar no seu melhor para evitar sustos logo no início. A equipe enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na fase inicial da competição.
A seleção se reunirá na Granja Comary em 27 de maio, antes de disputar um amistoso de despedida contra o Panamá no Maracanã, em 31 de maio. Essa será a última chance dos torcedores de verem a equipe em solo nacional antes da partida para os Estados Unidos, em 1º de junho.
O Brasil enfrentará o Egito em um último jogo de preparação em Cleveland, no dia 6 de junho, antes da estreia no torneio contra o Marrocos, em Nova Jersey, no dia 13 de junho.