Vídeo: Uma cena absurda... Comemorações marroquinas e senegalesas pela Copa Africana de Nações na mesma noite

Em uma cena descrita pela rede francesa “RMC Sport” como “absurda”, torcedores marroquinos e jogadores senegaleses comemoraram uma única taça, a da Copa Africana das Nações de 2025, embora o título ainda não tenha sido oficialmente decidido para nenhum dos dois, já que o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) ainda não emitiu sua decisão.

Na cidade de Lens, durante a partida entre Marrocos e Paraguai, e em Diamniadio, durante o confronto entre Senegal e Gâmbia, torcedores marroquinos e jogadores senegaleses comemoraram com suas torcidas na noite de ontem, terça-feira, a conquista do título da Copa Africana das Nações de 2025 por suas seleções.

A rede “RMC Sport” informou que cerca de 4.300 quilômetros separam Lens de Dacar, mas o clima de comemoração estava presente nas duas cidades.

Ambas as partes comemoraram a conquista ao mesmo tempo, devido à incerteza que persistia sobre a identidade do campeão após a final de 18 de janeiro em Rabat.

Apesar da vitória do Senegal em campo (1 a 0), a Comissão de Apelação da CAF anunciou, em 17 de março, que considerava a seleção senegalesa “desistida” da final e concedeu a vitória ao Marrocos por 3 a 0.

Vários jogadores do Senegal haviam abandonado o campo por cerca de um quarto de hora durante a partida em Rabat, em protesto contra a marcação de um pênalti a favor do Marrocos nos acréscimos, que acabou sendo perdido.

Após mais de dois meses, a decisão final ficou a cargo do Tribunal Arbitral do Esporte, após recurso da Federação Senegalesa de Futebol.

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