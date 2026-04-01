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Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

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Vídeo: Uma cena absurda... Comemorações marroquinas e senegalesas pela Copa Africana de Nações na mesma noite

Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
Marrocos x Paraguai
Paraguai
Amistosos
Senegal x Peru
Peru
Senegal x Gâmbia
Gâmbia
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Gâmbia

As duas equipes finalistas da CAN comemoram um título que ainda não foi oficialmente decidido

Em uma cena descrita pela rede francesa “RMC Sport” como “absurda”, torcedores marroquinos e jogadores senegaleses comemoraram uma única taça, a da Copa Africana das Nações de 2025, embora o título ainda não tenha sido oficialmente decidido para nenhum dos dois, já que o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) ainda não emitiu sua decisão.

Na cidade de Lens, durante a partida entre Marrocos e Paraguai, e em Diamniadio, durante o confronto entre Senegal e Gâmbia, torcedores marroquinos e jogadores senegaleses comemoraram com suas torcidas na noite de ontem, terça-feira, a conquista do título da Copa Africana das Nações de 2025 por suas seleções.

A rede “RMC Sport” informou que cerca de 4.300 quilômetros separam Lens de Dacar, mas o clima de comemoração estava presente nas duas cidades.

Ambas as partes comemoraram a conquista ao mesmo tempo, devido à incerteza que persistia sobre a identidade do campeão após a final de 18 de janeiro em Rabat.

Apesar da vitória do Senegal em campo (1 a 0), a Comissão de Apelação da CAF anunciou, em 17 de março, que considerava a seleção senegalesa “desistida” da final e concedeu a vitória ao Marrocos por 3 a 0.

Vários jogadores do Senegal haviam abandonado o campo por cerca de um quarto de hora durante a partida em Rabat, em protesto contra a marcação de um pênalti a favor do Marrocos nos acréscimos, que acabou sendo perdido.

Após mais de dois meses, a decisão final ficou a cargo do Tribunal Arbitral do Esporte, após recurso da Federação Senegalesa de Futebol.

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  • Senegal: Continuamos sendo os campeões da África

    Apesar da polêmica, a seleção senegalesa continua defendendo seu título, tendo exibido a taça para sua torcida no “Stade de France” durante um amistoso contra o Peru, e depois continuou as comemorações em casa.

    Os jogadores e a Federação Senegalesa reafirmaram sua adesão ao lema “Campeões da África”, com Édouard Mendy afirmando: “É um grande orgulho termos conquistado este título juntos”.

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  • O Marrocos também comemora

    Enquanto isso, os torcedores marroquinos em Lens comemoravam o título, afirmando que a decisão já havia sido tomada a seu favor.

    Um torcedor disse à rede “RMC Sport”: “Somos os campeões da África, a decisão foi tomada e estamos apenas aguardando a decisão da CAF”. Outro acrescentou: “As regras são claras: quem sai do campo é considerado perdedor”.

    Apesar disso, a seleção marroquina optou por não exagerar na comemoração durante seu amistoso, sem levantar a taça nem enviar mensagens oficiais, limitando-se a enfatizar o respeito às regras.

  • Gritos de torcida marroquinos em Lens

    Durante a partida entre Marrocos e Paraguai (2 a 1) em Lens, a torcida entoou gritos de “Campeões da África” nos minutos finais, em uma grande festa nas arquibancadas, com a presença de cerca de 38 mil espectadores vindos de várias partes da França, Bélgica e Holanda.

    Alguns torcedores trouxeram réplicas da taça, afirmando que se tratava de um “direito legítimo”, enquanto outros zombaram da exibição da taça pelo Senegal em Dacar, considerando-a “falsa”.

    A torcida afirmou que a decisão da CAF de conceder a vitória ao Marrocos foi legítima, com base nos artigos 82 e 84 do regulamento.

  • A seleção marroquina mantém silêncio

    Do lado oficial, nem a seleção nem a comissão técnica comemoraram, já que o técnico Mohamed Wahbi enfatizou que seu foco está no futuro e não na polêmica em curso.

    Ele disse: “Não acompanhei o que estava acontecendo fora da equipe, meu foco estava no trabalho dentro de campo. Temos nossos objetivos e não olhamos para trás.”

    O goleiro Yassine Bounou também confirmou que os jogadores não deram atenção aos gritos da torcida, dizendo: “Estávamos concentrados na partida e agradecemos ao público pelo apoio.”

    Até mesmo o técnico do Paraguai, Gustavo Álvaro, foi questionado sobre o assunto, limitando-se a dizer que os campeonatos geralmente são decididos dentro de campo.