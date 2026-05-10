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FBL-MLS-INTER MIAMI-ORLANDO SCAFP
Donny Afroni

Traduzido por

VÍDEO: Um gol e duas assistências! Veja como Lionel Messi fez história de forma mágica ao atingir a marca de 100 jogos na MLS

L. Messi
Major League Soccer
Inter Miami CF
Toronto FC x Inter Miami CF
Toronto FC

Lionel Messi continua a reescrever os livros de recordes na América do Norte, dando uma aula de futebol para levar o Inter Miami à vitória por 4 a 2 sobre o Toronto FC. O ícone argentino esteve mais uma vez no centro de tudo, garantindo que a torcida lotada no BMO Field testemunhasse um momento histórico de brilhantismo individual.

  • Messi dá uma aula de mestre em Toronto

    Em mais um episódio que se tornou recorrente desde sua chegada aos Estados Unidos, Messi bateu mais um recorde da Major League Soccer neste fim de semana. Ao marcar um gol e dar duas assistências no BMO Field, o capitão do Inter Miami tornou-se o jogador mais rápido da história da liga a atingir 100 participações em gols. O lendário camisa 10 levou apenas 64 partidas para atingir a marca de cem, um feito que destaca seu domínio absoluto sobre o futebol norte-americano.

    O desempenho estatístico do jogador de 38 anos é simplesmente impressionante, com 59 gols e 41 assistências desde sua estreia pelo Herons em julho de 2023. Ao atingir três dígitos em 64 partidas, ele superou o recorde anterior detido pelo ícone do Toronto FC, Sebastian Giovinco, que precisou de 95 jogos para alcançar o mesmo marco. Outros grandes nomes da liga, como Robbie Keane (96 jogos) e Carlos Vela (98 jogos), também ficaram para trás diante do ritmo implacável de Messi.

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  • Reescrevendo os livros de recordes da MLS

    Este mais recente marco é apenas um dos muitos que Messi conquistou durante sua passagem transformadora pelo sul da Flórida. O argentino já consolidou seu status de lenda da liga, tornando-se o primeiro jogador na história da MLS a ganhar o prêmio de MVP em anos consecutivos, em 2024 e 2025. Seu desempenho no ano passado foi particularmente histórico, pois ele conquistou a Chuteira de Ouro e estabeleceu um recorde em uma única temporada com 62 participações em gols entre a temporada regular e os playoffs.

    Além dos prêmios individuais, a presença de Messi se traduziu diretamente em títulos para o Inter Miami. Ele levou o clube ao título da MLS Cup, da Leagues Cup e do Supporters’ Shield, elevando sua coleção pessoal de troféus para um recorde mundial de 47 títulos na carreira, entre clubes e seleção. Seu impacto mudou fundamentalmente a trajetória da franquia, transformando um time em dificuldades na principal força da divisão.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Não há sinais de desaceleração em 2026

    Apesar de já ter conquistado todos os principais troféus disponíveis nos Estados Unidos, a sede de sucesso de Messi continua insaciável em 2026. No início desta temporada, ele atingiu a marca astronômica de 900 gols na carreira durante uma partida da Concacaf Champions Cup contra o Nashville SC. Em seguida, tornou-se o jogador mais rápido a registrar 20 gols e 20 assistências na MLS, alcançando esse feito em apenas 26 partidas.

    Após 12 rodadas da temporada atual, o experiente atacante está mais uma vez no centro da disputa pela Chuteira de Ouro. Com nove gols em 11 partidas como titular, ele vem demonstrando a precisão na finalização que define sua carreira há duas décadas. Além disso, seus dois prêmios de Melhor Jogador da Rodada neste ano o colocaram em empate com Jeff Cunningham (14) pelo segundo lugar na história da liga, ficando atrás apenas de Landon Donovan (19) nessa categoria.

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