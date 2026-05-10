VÍDEO: Um gol e duas assistências! Veja como Lionel Messi fez história de forma mágica ao atingir a marca de 100 jogos na MLS

Em mais um episódio que se tornou recorrente desde sua chegada aos Estados Unidos, Messi bateu mais um recorde da Major League Soccer neste fim de semana. Ao marcar um gol e dar duas assistências no BMO Field, o capitão do Inter Miami tornou-se o jogador mais rápido da história da liga a atingir 100 participações em gols. O lendário camisa 10 levou apenas 64 partidas para atingir a marca de cem, um feito que destaca seu domínio absoluto sobre o futebol norte-americano.

O desempenho estatístico do jogador de 38 anos é simplesmente impressionante, com 59 gols e 41 assistências desde sua estreia pelo Herons em julho de 2023. Ao atingir três dígitos em 64 partidas, ele superou o recorde anterior detido pelo ícone do Toronto FC, Sebastian Giovinco, que precisou de 95 jogos para alcançar o mesmo marco. Outros grandes nomes da liga, como Robbie Keane (96 jogos) e Carlos Vela (98 jogos), também ficaram para trás diante do ritmo implacável de Messi.