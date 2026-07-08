VÍDEO: “Um dia que nunca vou esquecer” - O aperto de mão entre Lionel Messi e Mohamed Salah na Copa do Mundo deixa Emma Hayes radiante, enquanto Ian Wright chama a técnica da seleção feminina dos EUA de “a maior de todos os tempos”

Mesmo para uma treinadora que já conquistou quase tudo o que há para conquistar no futebol de clubes e levou os Estados Unidos à glória olímpica, a magnitude da Copa do Mundo ainda pode proporcionar momentos avassaladores. Hayes se viu no centro da ação na terça-feira, quando foi escolhida para presidir as cerimônias pré-jogo da partida das oitavas de final entre Argentina e Egito.

Entre os lendários capitães Messi e Salah, Hayes estava visivelmente encantada por fazer parte daquele momento. Refletindo sobre a experiência, ela primeiro postou em seu Instagram Stories: “Ainda não consigo acreditar no jogo que acabei de assistir, mas, ao conhecer Messi e Salah, me senti como uma criança de novo”, antes de publicar um vídeo do momento em uma postagem separada, com a legenda: “Ter a chance de apertar a mão de dois dos maiores jogadores que o esporte já produziu, em uma partida cheia de emoção, foi um dia que nunca vou esquecer. Eu simplesmente amo futebol pra caramba.”

Foi justamente nessa postagem que Wright, lenda do Arsenal, deixou seu comentário, chamando a técnica da Seleção Feminina dos EUA de “a rainha GOAT”.