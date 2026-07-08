AFP
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VÍDEO: “Um dia que nunca vou esquecer” - O aperto de mão entre Lionel Messi e Mohamed Salah na Copa do Mundo deixa Emma Hayes radiante, enquanto Ian Wright chama a técnica da seleção feminina dos EUA de “a maior de todos os tempos”
Emma Hayes aproveita um momento em que “se sente criança de novo”
Mesmo para uma treinadora que já conquistou quase tudo o que há para conquistar no futebol de clubes e levou os Estados Unidos à glória olímpica, a magnitude da Copa do Mundo ainda pode proporcionar momentos avassaladores. Hayes se viu no centro da ação na terça-feira, quando foi escolhida para presidir as cerimônias pré-jogo da partida das oitavas de final entre Argentina e Egito.
Entre os lendários capitães Messi e Salah, Hayes estava visivelmente encantada por fazer parte daquele momento. Refletindo sobre a experiência, ela primeiro postou em seu Instagram Stories: “Ainda não consigo acreditar no jogo que acabei de assistir, mas, ao conhecer Messi e Salah, me senti como uma criança de novo”, antes de publicar um vídeo do momento em uma postagem separada, com a legenda: “Ter a chance de apertar a mão de dois dos maiores jogadores que o esporte já produziu, em uma partida cheia de emoção, foi um dia que nunca vou esquecer. Eu simplesmente amo futebol pra caramba.”
Foi justamente nessa postagem que Wright, lenda do Arsenal, deixou seu comentário, chamando a técnica da Seleção Feminina dos EUA de “a rainha GOAT”.
Assista ao vídeo
Argentina garante vitória emocionante na Copa do Mundo
A partida em si superou com folga as expectativas criadas antes do jogo, enquanto Hayes e seu filho Harry assistiam das arquibancadas ao desenrolar de um clássico instantâneo. Parecia que o Egito poderia causar uma grande zebra, até que uma enxurrada de gols no final da partida, marcados pelos atuais campeões mundiais, virou o jogo de cabeça para baixo. A virada começou aos 79 minutos, com o zagueiro do Tottenham, Cristian Romero.
Messi, como era de se esperar, foi quem empatou o jogo pouco depois. Messi empatou alguns minutos mais tarde, ampliando seu recorde na Copa do Mundo com o 21º gol de sua carreira, enquanto a Argentina aumentava a pressão. A virada dramática foi consumada aos 92 minutos, quando Enzo Fernández cabeceou com força para garantir a vitória por 3 a 2 e levar a Albiceleste às quartas de final.
- Getty Images Sport
A atenção se volta para a Copa do Mundo de 2027
Embora Hayes esteja atualmente curtindo a atmosfera do torneio masculino como torcedora e convidada de honra, seu foco a longo prazo continua firmemente voltado para sua própria seleção. Depois de assumir o comando da Seleção Feminina dos EUA em maio de 2024, ela já transformou o destino da equipe. Depois de levar as americanas à medalha de ouro olímpica em Paris, em 2024, a pressão será grande para reconquistar o prêmio máximo no ano que vem.
Quando o torneio de 2026 chegar ao fim, Hayes voltará toda a sua atenção para a Copa do Mundo Feminina de 2027, programada para acontecer no Brasil. Com uma seleção renovada e uma medalha de ouro já conquistada durante sua gestão, os EUA chegarão a esse torneio como grandes favoritos para garantir seu quinto título mundial e restabelecer seu domínio no cenário global.
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