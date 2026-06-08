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VÍDEO: “Truques do melhor de todos os tempos!” – Cristiano Ronaldo ensina seus filhos a fazerem jogadas espetaculares enquanto Georgina Rodríguez grava a aula magistral no jardim
Uma aula magistral sobre o corte à Ronaldo
Enquanto Portugal continua seus preparativos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, uma das imagens mais comentadas envolvendo Ronaldo nas últimas horas não veio de um treino da seleção nacional nem de uma coletiva de imprensa. Ela veio do quintal de sua casa. Em um vídeo compartilhado por Georgina Rodríguez, o atacante português aparece ensinando seu filho Mateo a executar uma das jogadas características que ajudaram a definir sua carreira.
Vestidos de maneira casual e descalços na grama, pai e filho compartilharam um momento que rapidamente ressoou entre os fãs. Cristiano explicou cuidadosamente cada detalhe do famoso “Ronaldo Chop”, a jogada que lhe permitiu deixar os defensores para trás em algumas das maiores competições do futebol mundial por mais de uma década. A análise técnica mostrou que o pentacampeão da Bola de Ouro continua tão afiado como sempre quando se trata da mecânica das jogadas espetaculares.
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Lições para a próxima geração
O que mais chamou a atenção foi a aparente naturalidade com que Cristiano compartilhou essa lição diante de milhões de pessoas nas redes sociais. Enquanto Mateo tentava reproduzir o movimento, Ronaldo corrigiu detalhes relacionados ao timing, ao posicionamento corporal e à leitura das reações do adversário — todos elementos que se tornaram marcas registradas de seu jogo ao longo da carreira. Não se tratava apenas de dar um toque na bola; era um tutorial completo sobre a arte do engodo.
Essa confiança natural levou muitos fãs a verem o momento como um aviso brincalhão aos futuros rivais. Não porque Ronaldo estivesse revelando um segredo oculto, mas porque refletia a mentalidade de um jogador que nunca sentiu a necessidade de esconder seus pontos fortes.
- Getty Images Sport
A história da Copa do Mundo aguarda CR7
Ronaldo já está com a seleção de Portugal, enquanto a equipe se prepara para a Copa do Mundo de 2026, torneio que marcará sua sexta participação no maior palco do futebol. Aos 41 anos, Ronaldo continua desafiando a idade, mas persistem dúvidas quanto ao seu papel no time titular. Apesar de não ter marcado nenhum gol na Euro 2024 e de ter contribuído com apenas um gol na Copa do Mundo de 2022, CR7 continua sendo o capitão e uma peça fundamental para Roberto Martinez. Portugal inicia sua campanha na Copa do Mundo com um confronto contra a República Democrática do Congo no dia 17 de junho.