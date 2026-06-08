Enquanto Portugal continua seus preparativos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, uma das imagens mais comentadas envolvendo Ronaldo nas últimas horas não veio de um treino da seleção nacional nem de uma coletiva de imprensa. Ela veio do quintal de sua casa. Em um vídeo compartilhado por Georgina Rodríguez, o atacante português aparece ensinando seu filho Mateo a executar uma das jogadas características que ajudaram a definir sua carreira.

Vestidos de maneira casual e descalços na grama, pai e filho compartilharam um momento que rapidamente ressoou entre os fãs. Cristiano explicou cuidadosamente cada detalhe do famoso “Ronaldo Chop”, a jogada que lhe permitiu deixar os defensores para trás em algumas das maiores competições do futebol mundial por mais de uma década. A análise técnica mostrou que o pentacampeão da Bola de Ouro continua tão afiado como sempre quando se trata da mecânica das jogadas espetaculares.