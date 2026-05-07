VÍDEO: Torcedores identificam a tática genial usada por Luis Enrique e o PSG para neutralizar completamente Michael Olise durante a semifinal da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain chegou à final da Liga dos Campeões após derrotar o Bayern de Munique por 6 a 5 no placar agregado da semifinal. Após a caótica vitória por 5 a 4 na primeira partida, em Paris, o jogo de volta na Allianz Arena foi muito mais equilibrado, terminando em um empate de 1 a 1. Ousmane Dembélé marcou o gol decisivo no início da partida, após uma excelente jogada de Khvicha Kvaratskhelia.

No entanto, o maior assunto após a partida foi a abordagem defensiva do PSG contra Olise. O jogador da seleção francesa chegou em excelente forma, tendo registrado 21 gols e 30 assistências em 49 partidas nesta temporada. No entanto, o ponta do Bayern teve dificuldades para influenciar o jogo e foi amplamente neutralizado por Nuno Mendes, apesar de o lateral do PSG ter jogado grande parte da partida com um cartão amarelo.