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VÍDEO: Torcedores identificam a tática genial usada por Luis Enrique e o PSG para neutralizar completamente Michael Olise durante a semifinal da Liga dos Campeões
A mudança tática de Luis Enrique neutralizou Olise
O Paris Saint-Germain chegou à final da Liga dos Campeões após derrotar o Bayern de Munique por 6 a 5 no placar agregado da semifinal. Após a caótica vitória por 5 a 4 na primeira partida, em Paris, o jogo de volta na Allianz Arena foi muito mais equilibrado, terminando em um empate de 1 a 1. Ousmane Dembélé marcou o gol decisivo no início da partida, após uma excelente jogada de Khvicha Kvaratskhelia.
No entanto, o maior assunto após a partida foi a abordagem defensiva do PSG contra Olise. O jogador da seleção francesa chegou em excelente forma, tendo registrado 21 gols e 30 assistências em 49 partidas nesta temporada. No entanto, o ponta do Bayern teve dificuldades para influenciar o jogo e foi amplamente neutralizado por Nuno Mendes, apesar de o lateral do PSG ter jogado grande parte da partida com um cartão amarelo.
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Os fãs elogiaram a estratégia incomum de Enrique
Os torcedores nas redes sociais destacaram um padrão recorrente durante os chutes de meta do PSG. Em vez de construir jogadas a partir da defesa, o goleiro Matvei Safonov chutou repetidamente a bola para fora do campo, na direção do lado de Olise. A tática gerou comparações online com estratégias de chutes específicas usadas na NFL, onde as equipes utilizam o posicionamento e o domínio do território para isolar os jogadores adversários.
Em vez de dar espaço para o jogador de ponta mais perigoso do Bayern atacar, os parisienses forçaram Olise constantemente a entrar em áreas congestionadas perto da linha lateral. Ao comprimir o jogo na lateral direita do Bayern, o PSG limitou a capacidade de Olise de virar e avançar, interrompendo a principal saída ofensiva do Bayern durante toda a partida.
- Getty Images Sport
O Arsenal aguarda na final
O PSG vai agora se preparar para a final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, que venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 no placar agregado na outra semifinal, em Budapeste, no dia 30 de maio. Com um segundo título europeu consecutivo ao seu alcance, a atenção se volta agora para o desempenho do PSG contra a melhor defesa da Liga dos Campeões, já que os Gunners sofreram apenas seis gols em sua trajetória até a final e mantiveram a baliza invicta em nove partidas.