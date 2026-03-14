O Stade Vélodrome é mundialmente conhecido por sua atmosfera ensurdecedora, mas na noite de sexta-feira se transformou em uma biblioteca. Os torcedores do Marselha se recusaram a cantar ou torcer durante todo o primeiro tempo, deixando o estádio em um clima desconfortável e fantasmagórico, enquanto os jogadores lutavam para encontrar seu ritmo. O protesto foi meticulosamente planejado pelos ultras do clube para destacar sua crescente desilusão. Uma enorme faixa exibida nas arquibancadas serviu como manifesto da noite, com os dizeres: “45 minutos de silêncio por uma temporada de humilhações”.
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VÍDEO: Torcedores furiosos do Marselha realizam “45 minutos de silêncio” em meio a uma “temporada de humilhações”, interrompendo o bizarro protesto apenas para vaiar os jogadores no intervalo
Atmosfera sinistra no Velódromo
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Os torcedores quebram o silêncio apenas para vaiar
Embora as canções tradicionais e os tambores estivessem ausentes, o estádio não estava totalmente silencioso. A torcida da casa quebrou seletivamente seu voto de silêncio para expressar seu descontentamento no intervalo, direcionando aos próprios jogadores uma enxurrada de assobios e vaias. Esse ambiente tóxico parecia pesar fisicamente sobre os jogadores de Habib Beye, que pareceram desorganizados durante os primeiros 45 minutos.
A tensão finalmente diminuiu no segundo tempo, quando os torcedores retomaram seu apoio vocal, permitindo que o Marselha finalmente quebrasse a teimosa defesa do Auxerre. O gol decisivo chegou a 11 minutos do fim, quando Amine Gouiri aproveitou uma bola perdida na área para mandar para o fundo da rede à queima-roupa.
O Marselha escapou de um susto no final da partida, quando Okoh, do Auxerre, teve um gol de empate anulado aos 85 minutos por uma mão na jogada. A vitória apertada marca a terceira vitória consecutiva do clube, sugerindo que os resultados estão finalmente começando a corresponder às expectativas, apesar do atrito contínuo entre a diretoria e a torcida.
- AFP
A disputa para terminar entre os três primeiros da Ligue 1 vai se estender até o último minuto
Essa vitória coloca o Marselha na terceira posição da tabela, com 49 pontos em 26 partidas, sete pontos atrás do Lens, segundo colocado. Sua posição entre os três primeiros ainda não está garantida, considerando que o Lyon, que disputou apenas 25 partidas, soma 46 pontos e ocupa a quarta posição. O PSG, por sua vez, continua na liderança, mas tem apenas um ponto de vantagem sobre o Lens.