VÍDEO: Torcedores furiosos do Marselha realizam “45 minutos de silêncio” em meio a uma “temporada de humilhações”, interrompendo o bizarro protesto apenas para vaiar os jogadores no intervalo

Embora as canções tradicionais e os tambores estivessem ausentes, o estádio não estava totalmente silencioso. A torcida da casa quebrou seletivamente seu voto de silêncio para expressar seu descontentamento no intervalo, direcionando aos próprios jogadores uma enxurrada de assobios e vaias. Esse ambiente tóxico parecia pesar fisicamente sobre os jogadores de Habib Beye, que pareceram desorganizados durante os primeiros 45 minutos.

A tensão finalmente diminuiu no segundo tempo, quando os torcedores retomaram seu apoio vocal, permitindo que o Marselha finalmente quebrasse a teimosa defesa do Auxerre. O gol decisivo chegou a 11 minutos do fim, quando Amine Gouiri aproveitou uma bola perdida na área para mandar para o fundo da rede à queima-roupa.

O Marselha escapou de um susto no final da partida, quando Okoh, do Auxerre, teve um gol de empate anulado aos 85 minutos por uma mão na jogada. A vitória apertada marca a terceira vitória consecutiva do clube, sugerindo que os resultados estão finalmente começando a corresponder às expectativas, apesar do atrito contínuo entre a diretoria e a torcida.