Getty Images Sport
Traduzido por
VÍDEO: Torcedores do Tottenham cantam o nome de Mauricio Pochettino no voo do técnico da seleção americana para assistir ao seu antigo clube enfrentar o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões
O canto "Magic" está de volta
A atmosfera no voo transformou-se numa celebração semelhante a uma festa em terraço assim que o técnico de 54 anos foi avistado. Os torcedores rapidamente começaram a entoar o famoso canto: “Ele é mágico, sabem... Mauricio Pochettino!” A interação permaneceu animada durante toda a viagem, com muitos torcedores cantando de forma provocadora “Queremos você de volta” e “Traga-o para casa”.
Apesar de suas passagens subsequentes pelo Paris Saint-Germain e pelo Chelsea, rival do Spurs, o argentino continua sendo uma figura querida entre os torcedores do Tottenham. No entanto, os torcedores do Spurs podem enfrentar uma forte concorrência pela contratação de seu ex-técnico; de acordo com relatos recentes, Pochettino também surgiu como um dos principais candidatos para assumir o Real Madrid na próxima temporada.
Assista ao vídeo
Mais do que nostalgia: um indício de retorno
A atmosfera elétrica no voo para Madri foi mais do que apenas um reencontro nostálgico entre torcedores e um ex-técnico; ela surge em meio a especulações crescentes sobre uma possível reunião no futuro próximo.
Embora o técnico da seleção americana esteja atualmente focado em liderar sua equipe em um grupo acessível na Copa do Mundo de 2026, contra Austrália, Paraguai e um dos seguintes países: Eslováquia, Turquia e Romênia, ele disse recentemente àRadiogaceta de los Deportes que continua “aberto a tudo” quando seu contrato terminar após o torneio. Em fevereiro, ele chegou a criticar a falta de ambição do clube após o sucesso na Liga Europa na temporada passada e revelou seu desejo de ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões antes de se aposentar, colocando-as acima do troféu da Copa do Mundo.
Com seu contrato nos Estados Unidos prestes a terminar após a Copa do Mundo, os torcedores esperam que ele retorne ao cargo quando o mandato de Igor Tudor chegar ao fim neste verão. No entanto, ainda não se sabe se o Spurs, atualmente em 16º lugar na tabela, ainda estará na Premier League até lá.
- Getty Images Sport
O caminho da seleção masculina dos Estados Unidos
Pochettino está entrando na reta final deste ciclo da Copa do Mundo, tendo se juntado à seleção americana no meio do caminho. Ele foi encarregado de levar os EUA à Copa do Mundo em casa, e essa Copa do Mundo está chegando rapidamente.
Os EUA jogarão amistosos em março contra Portugal e Bélgica antes de Pochettino finalizar sua lista para a Copa do Mundo em 24 de maio. A equipe então enfrentará Senegal e Alemanha em amistosos pré-Copa do Mundo antes de sua estreia no torneio contra o Paraguai em 12 de junho.
Publicidade