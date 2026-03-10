VÍDEO: Torcedores do Tottenham cantam o nome de Mauricio Pochettino no voo do técnico da seleção americana para assistir ao seu antigo clube enfrentar o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

A atmosfera elétrica no voo para Madri foi mais do que apenas um reencontro nostálgico entre torcedores e um ex-técnico; ela surge em meio a especulações crescentes sobre uma possível reunião no futuro próximo.

Embora o técnico da seleção americana esteja atualmente focado em liderar sua equipe em um grupo acessível na Copa do Mundo de 2026, contra Austrália, Paraguai e um dos seguintes países: Eslováquia, Turquia e Romênia, ele disse recentemente àRadiogaceta de los Deportes que continua “aberto a tudo” quando seu contrato terminar após o torneio. Em fevereiro, ele chegou a criticar a falta de ambição do clube após o sucesso na Liga Europa na temporada passada e revelou seu desejo de ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões antes de se aposentar, colocando-as acima do troféu da Copa do Mundo.

Com seu contrato nos Estados Unidos prestes a terminar após a Copa do Mundo, os torcedores esperam que ele retorne ao cargo quando o mandato de Igor Tudor chegar ao fim neste verão. No entanto, ainda não se sabe se o Spurs, atualmente em 16º lugar na tabela, ainda estará na Premier League até lá.