VÍDEO: Torcedores do Tottenham cantam o nome de Mauricio Pochettino no voo do técnico da seleção americana para assistir ao seu antigo clube enfrentar o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

O técnico da seleção americana de futebol, Mauricio Pochettino, foi saudado por um avião cheio de torcedores do Tottenham Hotspur enquanto viajava para Madri para o confronto da Liga dos Campeões na terça-feira. Pochettino, que levou o Spurs à final da Liga dos Campeões de 2019, se viu no mesmo voo que um grande contingente de torcedores que se dirigia ao Estádio Metropolitano para assistir ao confronto de seu time contra o Atlético de Madri.

  • O canto "Magic" está de volta

    A atmosfera no voo transformou-se numa celebração semelhante a uma festa em terraço assim que o técnico de 54 anos foi avistado. Os torcedores rapidamente começaram a entoar o famoso canto: “Ele é mágico, sabem... Mauricio Pochettino!” A interação permaneceu animada durante toda a viagem, com muitos torcedores cantando de forma provocadora “Queremos você de volta” e “Traga-o para casa”.

    Apesar de suas passagens subsequentes pelo Paris Saint-Germain e pelo Chelsea, rival do Spurs, o argentino continua sendo uma figura querida entre os torcedores do Tottenham. No entanto, os torcedores do Spurs podem enfrentar uma forte concorrência pela contratação de seu ex-técnico; de acordo com relatos recentes, Pochettino também surgiu como um dos principais candidatos para assumir o Real Madrid na próxima temporada.

  • Assista ao vídeo

  • Mais do que nostalgia: um indício de retorno

    A atmosfera elétrica no voo para Madri foi mais do que apenas um reencontro nostálgico entre torcedores e um ex-técnico; ela surge em meio a especulações crescentes sobre uma possível reunião no futuro próximo.

    Embora o técnico da seleção americana esteja atualmente focado em liderar sua equipe em um grupo acessível na Copa do Mundo de 2026, contra Austrália, Paraguai e um dos seguintes países: Eslováquia, Turquia e Romênia, ele disse recentemente àRadiogaceta de los Deportes que continua “aberto a tudo” quando seu contrato terminar após o torneio. Em fevereiro, ele chegou a criticar a falta de ambição do clube após o sucesso na Liga Europa na temporada passada e revelou seu desejo de ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões antes de se aposentar, colocando-as acima do troféu da Copa do Mundo. 

    Com seu contrato nos Estados Unidos prestes a terminar após a Copa do Mundo, os torcedores esperam que ele retorne ao cargo quando o mandato de Igor Tudor chegar ao fim neste verão. No entanto, ainda não se sabe se o Spurs, atualmente em 16º lugar na tabela, ainda estará na Premier League até lá. 

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    O caminho da seleção masculina dos Estados Unidos

    Pochettino está entrando na reta final deste ciclo da Copa do Mundo, tendo se juntado à seleção americana no meio do caminho. Ele foi encarregado de levar os EUA à Copa do Mundo em casa, e essa Copa do Mundo está chegando rapidamente.

    Os EUA jogarão amistosos em março contra Portugal e Bélgica antes de Pochettino finalizar sua lista para a Copa do Mundo em 24 de maio. A equipe então enfrentará Senegal e Alemanha em amistosos pré-Copa do Mundo antes de sua estreia no torneio contra o Paraguai em 12 de junho.

