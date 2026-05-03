VÍDEO: Torcedores do Sheffield United provocam o Tottenham com uma música cruel, antecipando o rebaixamento do clube da Premier League

Com este resultado, o Sheffield United encerra a temporada com 60 pontos, uma pontuação que o deixa no meio da tabela, mas com esperanças de uma campanha de promoção mais consistente no próximo ano. Para o Derby, perder a vaga nos play-offs após uma temporada sólida será um golpe duro de engolir, especialmente por terem desperdiçado a vantagem em casa na última partida da campanha.

O técnico Chris Wilder e seus jogadores mantiveram as comemorações relativamente discretas em campo. “O estádio estava lotado hoje, e eu disse isso aos jogadores: ‘eles [os torcedores] acompanharam vocês por todo o país, e se algum grupo de torcedores merece isso depois de uma temporada incrivelmente desafiadora, são eles’”, disse Wilder, conforme citado pela BBC Sport.

“E conseguimos superar isso com uma pontuação razoável de 60 pontos. Queríamos sair da lanterna da divisão [onde o Blades estava quando Wilder foi recontratado], e conseguimos; depois, queríamos levar o clube para cima na tabela, e conseguimos.”