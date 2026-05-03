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VÍDEO: Torcedores do Sheffield United provocam o Tottenham com uma música cruel, antecipando o rebaixamento do clube da Premier League
Torcedores do Blades miram no Tottenham, que passa por dificuldades
O Sheffield United encerrou sua campanha com uma vitória por 2 a 1 sobre o Derby County, graças às atuações de destaque de Thomas Cannon e Sydie Peck. Mas o principal assunto fora de campo foi um vídeo viral dos torcedores do Sheffield United provocando o Tottenham. Com o Spurs passando por dificuldades na Premier League e enfrentando a possibilidade de um rebaixamento inesperado, os torcedores do Sheffield United foram filmados cantando uma música cruel sobre o clube do norte de Londres. Os cantos zombavam da queda do Tottenham, com os torcedores claramente se deleitando com a perspectiva de enfrentar os gigantes da Premier League na Championship na próxima temporada. Eles cantavam: “Nós vamos, Tottenham, vocês também vão!”
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Finais de temporada para ambos os clubes
Com este resultado, o Sheffield United encerra a temporada com 60 pontos, uma pontuação que o deixa no meio da tabela, mas com esperanças de uma campanha de promoção mais consistente no próximo ano. Para o Derby, perder a vaga nos play-offs após uma temporada sólida será um golpe duro de engolir, especialmente por terem desperdiçado a vantagem em casa na última partida da campanha.
O técnico Chris Wilder e seus jogadores mantiveram as comemorações relativamente discretas em campo. “O estádio estava lotado hoje, e eu disse isso aos jogadores: ‘eles [os torcedores] acompanharam vocês por todo o país, e se algum grupo de torcedores merece isso depois de uma temporada incrivelmente desafiadora, são eles’”, disse Wilder, conforme citado pela BBC Sport.
“E conseguimos superar isso com uma pontuação razoável de 60 pontos. Queríamos sair da lanterna da divisão [onde o Blades estava quando Wilder foi recontratado], e conseguimos; depois, queríamos levar o clube para cima na tabela, e conseguimos.”
- Getty Images Sport
A consistência é a chave para a próxima temporada
O Sheffield United terminou a temporada na 13ª posição, um resultado que reflete uma campanha de transição após o retorno de Wilder em setembro. Embora tenha havido lampejos de qualidade no Pride Park, especialmente com os gols de Cannon e Peck, o técnico já identificou a preparação física e a mentalidade como dois aspectos fundamentais que os Blades precisam melhorar durante a pausa que se aproxima.
“Eu sei o que temos que fazer, e estamos no caminho certo para isso. E vamos melhorar por causa disso e, com sorte, estaremos disputando partidas como esta no final do ano que vem, assim como o Derby County fez hoje.”