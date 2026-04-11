VÍDEO: Torcedores do Arsenal vaiam seus próprios jogadores, apesar da vantagem de nove pontos na disputa pelo título da Premier League, após a derrota desastrosa para o Bournemouth

O apito final no Emirates Stadium foi recebido com um clima de frustração, enquanto a torcida do Arsenal vaiava seus próprios jogadores após uma derrota apática por 2 a 1 para o Bournemouth. O resultado marca uma tendência preocupante para a equipe de Mikel Arteta, que agora soma três derrotas nos últimos quatro jogos em todas as competições — uma estatística impressionante, considerando que havia perdido apenas três dos 49 jogos anteriores nesta temporada.

Junior Kroupi silenciou a torcida da casa logo no início, colocando os visitantes em vantagem merecida aos 17 minutos. Embora Viktor Gyokeres tenha conseguido empatar de pênalti, o gol não conseguiu acender a faísca de que o Arsenal tanto precisava. Quando Alex Scott recuperou a vantagem para o Bournemouth aos 74 minutos, a tensão no estádio tornou-se palpável, acabando por explodir em protestos vocais ao final da partida.