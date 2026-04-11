AFP
Traduzido por
VÍDEO: Torcedores do Arsenal vaiam seus próprios jogadores, apesar da vantagem de nove pontos na disputa pelo título da Premier League, após a derrota desastrosa para o Bournemouth
O clima na Emirates torna-se tóxico
O apito final no Emirates Stadium foi recebido com um clima de frustração, enquanto a torcida do Arsenal vaiava seus próprios jogadores após uma derrota apática por 2 a 1 para o Bournemouth. O resultado marca uma tendência preocupante para a equipe de Mikel Arteta, que agora soma três derrotas nos últimos quatro jogos em todas as competições — uma estatística impressionante, considerando que havia perdido apenas três dos 49 jogos anteriores nesta temporada.
Junior Kroupi silenciou a torcida da casa logo no início, colocando os visitantes em vantagem merecida aos 17 minutos. Embora Viktor Gyokeres tenha conseguido empatar de pênalti, o gol não conseguiu acender a faísca de que o Arsenal tanto precisava. Quando Alex Scott recuperou a vantagem para o Bournemouth aos 74 minutos, a tensão no estádio tornou-se palpável, acabando por explodir em protestos vocais ao final da partida.
Assista ao vídeo
A porta para a disputa pelo título permanece entreaberta para o City
Embora o Arsenal ainda mantenha uma vantagem de nove pontos na liderança da tabela, essa derrota dá um grande impulso ao Manchester City. A equipe de Pep Guardiola pode agora reduzir essa diferença para apenas seis pontos se conseguir vencer o Chelsea em Stamford Bridge no domingo. O que antes parecia uma caminhada tranquila rumo ao título tornou-se, de repente, uma disputa acirrada novamente, com os Gunners parecendo cada vez mais frágeis sob os holofotes.
O ex-zagueiro do Arsenal, Martin Keown, em entrevista à TNT Sports, pediu que o time mantenha a compostura apesar da recepção hostil das arquibancadas. “Vocês vão ter que fazer isso”, disse Keown sobre a necessidade de permanecerem unidos. “A pressão foi grande demais. Agora as pessoas precisam se levantar, os líderes precisam emergir. Ainda está nas mãos de vocês. Certifiquem-se de que as coisas não saiam dos trilhos.”
- Getty Images Sport
Semana decisiva para os Gunners
O Arsenal não tem tempo para lamber as feridas, já que se prepara para uma semana decisiva que pode determinar o sucesso de toda a sua temporada. Primeiro, recebe o Sporting CP no dia 15 de abril, na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, um jogo em que qualquer resultado que não seja a classificação aumentará a sensação de crise. O confronto europeu serve como prelúdio para o jogo mais importante do calendário nacional.
No dia 19 de abril, os londrinos viajam ao Etihad Stadium para enfrentar o segundo colocado Manchester City em um confronto que pode definir de forma decisiva o destino do título. Depois de ver sua aura de invencibilidade destruída pelo Bournemouth, os Gunners precisam reencontrar sua garra se quiserem evitar um colapso no final da temporada e garantir seu primeiro título da liga em mais de duas décadas.