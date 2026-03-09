O incidente ocorreu quando Bickel quis rever uma falta cometida por Niko Koulis, do Munster, sobre Michael Cuisance, do Hertha, no monitor ao lado do campo, mas a tela permaneceu em branco. Bickel esperou cerca de um minuto para que o monitor voltasse a funcionar, mas acabou tendo que deixar a decisão para a árbitra assistente de vídeo Katrin Rafalski. Bickel foi instruído a marcar um pênalti a favor do Hertha Berlin, apesar de não conseguir ver o monitor. Fabian Reese converteu o pênalti, dando ao Hertha uma vantagem de 1 a 0 no intervalo. As cenas bizarras certamente levantaram sérias questões sobre a segurança do estádio e os protestos crescentes contra a arbitragem moderna na Alemanha.
VÍDEO: Torcedor mascarado desconecta monitor do VAR para impedir que árbitro assista a incidente de pênalti em cena bizarra na Alemanha
Sabotagem na Bundesliga 2
Munster divulga comunicado oficial
Após a derrota por 2 a 1 em casa, o Preussen Munster agiu rapidamente para resolver a falha de segurança que deixou a equipe de arbitragem em estado de confusão. Em um comunicado oficial do clube, os anfitriões confirmaram a natureza deliberada do ato: “Um espectador mascarado da torcida ativa entrou ilegalmente no campo e desconectou o equipamento técnico. O Preussen Munster lamenta o incidente e fará tudo ao seu alcance para identificar e levar o(s) responsável(is) à justiça.”
O clube também deu a entender que a interrupção não foi um ato aleatório de loucura, mas um protesto calculado contra a implementação do VAR no jogo. O clube acrescentou: “Além disso, medidas imediatas foram tomadas para evitar incidentes semelhantes no futuro. As conclusões iniciais indicam que esta foi uma ação planejada — uma faixa com esse efeito foi exibida na seção dos torcedores locais logo após a falha técnica.”A “ação planejada” mencionada pelo clube ficou evidente quando a mídia local noticiou que uma faixa foi hasteada na arquibancada da torcida da casa logo após a tela ficar escura. A mensagem na faixa dizia: “Desliguem o VAR”, deixando as intenções dos torcedores bem claras para todos dentro do estádio. Este incidente marca uma escalada significativa na tensão contínua entre os torcedores tradicionais que frequentam os jogos na Alemanha e o uso crescente da tecnologia no futebol.
- Getty Images Sport
DFB investigará o incidente
O resultado da partida foi completamente ofuscado pela falha de segurança. Enquanto a Federação Alemã de Futebol (DFB) se prepara para investigar o assunto, o Preussen Munster enfrenta possíveis sanções por não ter protegido a área técnica. O incidente serve como um forte lembrete da relação instável entre algumas torcidas e os avanços modernos do belo jogo.