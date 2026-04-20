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VÍDEO: Torcedor do Man City que "provocou" o Arsenal zomba brutalmente do time mais uma vez, enquanto "recolhe" as lágrimas dos Gunners em nova comemoração após grande vitória na Premier League
O retorno de um fenômeno viral
Os torcedores do Manchester City estão aproveitando cada momento de seu domínio sobre o Arsenal, e um torcedor em particular se tornou o rosto das provocações do clube. O torcedor, que ganhou fama na internet pela primeira vez durante a goleada de 3 a 0 do City sobre o Chelsea, foi visto mais uma vez no Etihad Stadium levando suas provocações a um novo patamar de mesquinhez. Anteriormente fotografado levando uma garrafa de água com o tema do Arsenal aos lábios em uma imagem viral que se espalhou pelas redes sociais, o torcedor agora evoluiu sua comemoração. Enquanto o City aumentava a pressão na disputa pelo título da Premier League, ele foi visto realizando uma performance em que simulava coletar as lágrimas dos torcedores do Arsenal em sua infame garrafa, provocando uma nova onda de reações no X e no Instagram.
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Garrafas do Arsenal à venda no Etihad
As provocações não se limitaram a apenas uma pessoa, já que o clima ao redor do estádio atingiu o auge antes do pontapé inicial. Em uma jogada incrivelmente ousada, vendedores empreendedores do lado de fora do Etihad Stadium foram vistos vendendo garrafas de água com a marca do Arsenal para a torcida da casa. Isso ocorre após uma sequência difícil para os Gunners, incluindo uma derrota dolorosa para o Bournemouth no último fim de semana, que permitiu ao City diminuir a diferença na tabela. Com a equipe de Pep Guardiola ostentando um jogo a menos e um momento de superioridade, a torcida do Etihad usou a brincadeira das garrafas de água como uma representação física da narrativa de que o Arsenal está desmoronando sob a imensa pressão da disputa pelo título.
- Getty Images Sport
O domínio do City sobre o Arsenal continua
As provocações nas arquibancadas são reforçadas pelo desempenho implacável do City em campo. Além da disputa pela Premier League, o Man City já desferiu um golpe nas esperanças do Arsenal de conquistar um título nesta temporada, ao derrotá-lo de forma convincente na final da Carabao Cup. Seu histórico em casa contra os Gunners também é formidável, já que os londrinos do norte não vencem no estádio da equipe de Guardiola desde 2015.