VÍDEO: Torcedor do Man City que "provocou" o Arsenal zomba brutalmente do time mais uma vez, enquanto "recolhe" as lágrimas dos Gunners em nova comemoração após grande vitória na Premier League

Os torcedores do Manchester City estão aproveitando cada momento de seu domínio sobre o Arsenal, e um torcedor em particular se tornou o rosto das provocações do clube. O torcedor, que ganhou fama na internet pela primeira vez durante a goleada de 3 a 0 do City sobre o Chelsea, foi visto mais uma vez no Etihad Stadium levando suas provocações a um novo patamar de mesquinhez. Anteriormente fotografado levando uma garrafa de água com o tema do Arsenal aos lábios em uma imagem viral que se espalhou pelas redes sociais, o torcedor agora evoluiu sua comemoração. Enquanto o City aumentava a pressão na disputa pelo título da Premier League, ele foi visto realizando uma performance em que simulava coletar as lágrimas dos torcedores do Arsenal em sua infame garrafa, provocando uma nova onda de reações no X e no Instagram.