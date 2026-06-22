VÍDEO: Thomas Tuchel grita com Djed Spence para que ele “acorde” durante treino da Inglaterra para a Copa do Mundo; lateral se pronuncia sobre o vídeo que viralizou

Apesar do tom agressivo da orientação, Spence insistiu que não há ressentimentos entre ele e o ex-técnico do Chelsea. O jogador do Spurs minimizou o drama e elogiou a abordagem de Tuchel na gestão. Ele afirmou: “Sim, acho que é normal. Ele é um ótimo técnico e quer o melhor de seus jogadores. Ele exige padrões elevados e, para este torneio, precisamos estar prontos, precisamos ser honestos. Acho que cada treino precisa ter alta qualidade e é isso que ele exige. É bom.”

O zagueiro de 25 anos permanece imperturbável diante da repreensão pública, sugerindo que a franqueza de Tuchel se aplica a todo o elenco. Spence admitiu: “Não sinto nada, na verdade. Eu não estaria lá de qualquer jeito, e ele diz isso para todo mundo. Não, não, não, a liberdade faz parte do jogo. Se ele precisar que eu faça qualquer coisa, eu faço. É só parte do jogo, na verdade.”

Spence continuou elogiando o clima sob a nova gestão: “Acho que ele é um ótimo técnico, é um cara incrível. Muito detalhista no que quer fazer. Acho que os rapazes realmente o amam e têm um grande respeito por ele. Acho que é como ele sempre diz: estamos construindo uma família aqui e já construímos uma família... Acho que, se todos estiverem no mesmo caminho, podemos realizar coisas especiais. Ele criou um ambiente positivo no elenco.”