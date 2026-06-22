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Spence-TuchelGetty/GOAL
Donny Afroni

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VÍDEO: Thomas Tuchel grita com Djed Spence para que ele “acorde” durante treino da Inglaterra para a Copa do Mundo; lateral se pronuncia sobre o vídeo que viralizou

D. Spence
T. Tuchel
Inglaterra
Copa do Mundo

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, mostrou seu lado implacável na Copa do Mundo depois que surgiu um vídeo em que ele grita com Djed Spence durante um treino. Tuchel foi ouvido dizendo ao lateral do Tottenham para “acordar”, à medida que a intensidade aumenta antes do segundo jogo da fase de grupos dos Três Leões contra Gana.

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    Tuchel exige padrões elevados

    Tuchel deixou claro que não tolerará nenhuma falha de concentração durante a campanha dos Três Leões na Copa do Mundo. Em um vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, o técnico alemão foi visto perdendo a paciência com Spence durante um treino tático em Kansas City.

    Enquanto a equipe se preparava para a segunda partida da fase de grupos contra Gana, Spence pareceu hesitar durante um movimento específico, o que levou a uma intervenção veemente do técnico. Tuchel foi ouvido gritando: “Djed, Djed, Djed, acorda! Acorda!”, com toda a força dos pulmões, não deixando dúvidas sobre os padrões que espera de seus jogadores.

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  • Assista ao vídeo



  • Spence se pronuncia sobre o vídeo de treino que viralizou

    Apesar do tom agressivo da orientação, Spence insistiu que não há ressentimentos entre ele e o ex-técnico do Chelsea. O jogador do Spurs minimizou o drama e elogiou a abordagem de Tuchel na gestão. Ele afirmou: “Sim, acho que é normal. Ele é um ótimo técnico e quer o melhor de seus jogadores. Ele exige padrões elevados e, para este torneio, precisamos estar prontos, precisamos ser honestos. Acho que cada treino precisa ter alta qualidade e é isso que ele exige. É bom.”

    O zagueiro de 25 anos permanece imperturbável diante da repreensão pública, sugerindo que a franqueza de Tuchel se aplica a todo o elenco. Spence admitiu: “Não sinto nada, na verdade. Eu não estaria lá de qualquer jeito, e ele diz isso para todo mundo. Não, não, não, a liberdade faz parte do jogo. Se ele precisar que eu faça qualquer coisa, eu faço. É só parte do jogo, na verdade.”

    Spence continuou elogiando o clima sob a nova gestão: “Acho que ele é um ótimo técnico, é um cara incrível. Muito detalhista no que quer fazer. Acho que os rapazes realmente o amam e têm um grande respeito por ele. Acho que é como ele sempre diz: estamos construindo uma família aqui e já construímos uma família... Acho que, se todos estiverem no mesmo caminho, podemos realizar coisas especiais. Ele criou um ambiente positivo no elenco.”

  • England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Watkins admite que “teve sorte”

    O atacante do Aston Villa, Ollie Watkins, também se pronunciou sobre a situação, admitindo que qualquer jogador corre o risco de enfrentar a ira do técnico caso seu desempenho caia. Watkins chegou a brincar dizendo que teve sorte de as câmeras terem captado o erro de Spence, e não o seu, durante o treino.

    Watkins disse à imprensa: “Acho que ele não tem medo de gritar com você. Ele sempre exige muito de você, garantindo que você esteja concentrado todos os dias. Vocês viram com o Djed, quando ele dizia: ‘Acorda, acorda!’. Tive sorte de não ter sido eu; acho que cometi um erro logo antes do Djed e ele acabou gritando com ele, felizmente... Mas acho que isso só mostra que, no fim das contas, ele é um vencedor, elevando os padrões, e acho que é disso que a gente precisa.”

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