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VÍDEO: Thomas Tuchel grita com Djed Spence para que ele “acorde” durante treino da Inglaterra para a Copa do Mundo; lateral se pronuncia sobre o vídeo que viralizou
- AFP
Tuchel exige padrões elevados
Tuchel deixou claro que não tolerará nenhuma falha de concentração durante a campanha dos Três Leões na Copa do Mundo. Em um vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, o técnico alemão foi visto perdendo a paciência com Spence durante um treino tático em Kansas City.
Enquanto a equipe se preparava para a segunda partida da fase de grupos contra Gana, Spence pareceu hesitar durante um movimento específico, o que levou a uma intervenção veemente do técnico. Tuchel foi ouvido gritando: “Djed, Djed, Djed, acorda! Acorda!”, com toda a força dos pulmões, não deixando dúvidas sobre os padrões que espera de seus jogadores.
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Spence se pronuncia sobre o vídeo de treino que viralizou
Apesar do tom agressivo da orientação, Spence insistiu que não há ressentimentos entre ele e o ex-técnico do Chelsea. O jogador do Spurs minimizou o drama e elogiou a abordagem de Tuchel na gestão. Ele afirmou: “Sim, acho que é normal. Ele é um ótimo técnico e quer o melhor de seus jogadores. Ele exige padrões elevados e, para este torneio, precisamos estar prontos, precisamos ser honestos. Acho que cada treino precisa ter alta qualidade e é isso que ele exige. É bom.”
O zagueiro de 25 anos permanece imperturbável diante da repreensão pública, sugerindo que a franqueza de Tuchel se aplica a todo o elenco. Spence admitiu: “Não sinto nada, na verdade. Eu não estaria lá de qualquer jeito, e ele diz isso para todo mundo. Não, não, não, a liberdade faz parte do jogo. Se ele precisar que eu faça qualquer coisa, eu faço. É só parte do jogo, na verdade.”
Spence continuou elogiando o clima sob a nova gestão: “Acho que ele é um ótimo técnico, é um cara incrível. Muito detalhista no que quer fazer. Acho que os rapazes realmente o amam e têm um grande respeito por ele. Acho que é como ele sempre diz: estamos construindo uma família aqui e já construímos uma família... Acho que, se todos estiverem no mesmo caminho, podemos realizar coisas especiais. Ele criou um ambiente positivo no elenco.”
- Getty Images Sport
Watkins admite que “teve sorte”
O atacante do Aston Villa, Ollie Watkins, também se pronunciou sobre a situação, admitindo que qualquer jogador corre o risco de enfrentar a ira do técnico caso seu desempenho caia. Watkins chegou a brincar dizendo que teve sorte de as câmeras terem captado o erro de Spence, e não o seu, durante o treino.
Watkins disse à imprensa: “Acho que ele não tem medo de gritar com você. Ele sempre exige muito de você, garantindo que você esteja concentrado todos os dias. Vocês viram com o Djed, quando ele dizia: ‘Acorda, acorda!’. Tive sorte de não ter sido eu; acho que cometi um erro logo antes do Djed e ele acabou gritando com ele, felizmente... Mas acho que isso só mostra que, no fim das contas, ele é um vencedor, elevando os padrões, e acho que é disso que a gente precisa.”