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Thierry Henry Andrea RajacicGetty & @thierryhenry
Yosua Arya

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VÍDEO: Thierry Henry treina com a namorada Andrea Rajacic, enquanto a lenda do Arsenal exibe seu físico sarado

O ícone do Arsenal, Thierry Henry, surpreendeu os torcedores ao mostrar sua incrível transformação física durante um treino de alta intensidade. O jogador de 48 anos foi acompanhado por sua namorada, Andrea Rajacic, em uma sessão exaustiva que prova que ele continua em excelente forma física, mesmo muito tempo após a aposentadoria.

  • O segredo do físico de Henry

    Henry pode ter se afastado do futebol profissional há mais de uma década, mas a dedicação do francês à sua arte claramente não diminuiu. Deixando para trás o físico magro e veloz que aterrorizava as defesas da Premier League, a lenda do Arsenal passou a ter um físico mais musculoso, frequentando a academia com frequência para manter um corpo definido à medida que se aproxima dos 50 anos.

    O ex-atacante usou o Instagram para compartilhar um raro vislumbre de seu regime de treino particular, exibindo um colete com 10 kg de peso para aumentar a dificuldade de seu circuito. As imagens capturaram a inabalável vontade competitiva de Henry, provando que a disciplina necessária para alcançar o auge do esporte continua sendo uma parte fundamental de sua vida cotidiana.

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  • Assista ao vídeo

  • Treinar com Rajacic

    Henry não estava sozinho nessa sessão intensa, pois contou com a companhia de sua parceira, Rajacic. Embora a modelo bósnia normalmente evite os holofotes, ela esteve em destaque nesse treino, acompanhando o campeão da Copa do Mundo repetição por repetição. Henry acompanhou o vídeo com uma legenda que descreve seu rigoroso código de vida: "Sessão de 1 HORA com MINHA PARCEIRA DE TREINOS e um colete de 10 kg. TREINAR DURO, ALIMENTAR-SE BEM, SEM AÇÚCAR!!!"

  • Thierry Henry 2025Getty Images

    A vida após o futebol profissional

    Embora Henry tenha se afastado do banco de reservas após passagens pelo Mônaco, pelo Montreal Impact e pela seleção belga, sua influência no futebol continua sendo enorme. Atualmente, ele é um dos pilares da aclamada cobertura da Liga dos Campeões pela CBS Sports, onde sua inteligência tática e seu carisma o tornaram um sucesso entre o público mundial, ao lado de Jamie Carragher e Micah Richards.

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