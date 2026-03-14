VÍDEO: Thierry Henry treina com a namorada Andrea Rajacic, enquanto a lenda do Arsenal exibe seu físico sarado

Henry pode ter se afastado do futebol profissional há mais de uma década, mas a dedicação do francês à sua arte claramente não diminuiu. Deixando para trás o físico magro e veloz que aterrorizava as defesas da Premier League, a lenda do Arsenal passou a ter um físico mais musculoso, frequentando a academia com frequência para manter um corpo definido à medida que se aproxima dos 50 anos.

O ex-atacante usou o Instagram para compartilhar um raro vislumbre de seu regime de treino particular, exibindo um colete com 10 kg de peso para aumentar a dificuldade de seu circuito. As imagens capturaram a inabalável vontade competitiva de Henry, provando que a disciplina necessária para alcançar o auge do esporte continua sendo uma parte fundamental de sua vida cotidiana.