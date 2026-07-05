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VÍDEO: Tambores, trompetes e fogos de artifício! Como os torcedores mexicanos tentaram atrapalhar o sono de Harry Kane, Declan Rice e da seleção inglesa antes do confronto nas oitavas de final da Copa do Mundo
Torcedores mexicanos tiram o sono da Inglaterra
Os preparativos da Inglaterra para o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo contra o México foram prejudicados depois que torcedores locais se reuniram em frente ao hotel da seleção na madrugada deste domingo. Os torcedores usaram tambores, trombetas e fogos de artifício, em uma aparente tentativa de manter o time acordado antes do confronto das oitavas de final. O transtorno ocorre no momento em que a Inglaterra se adapta às exigências de jogar na Cidade do México, onde a altitude apresenta desafios físicos adicionais para a equipe de Tuchel.
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- Getty Images Sport
Tuchel fala sobre a altitude e as distrações externas
Antes da partida, Tuchel admitiu que tanto ele quanto seus jogadores já haviam sentido os efeitos da altitude da Cidade do México, mesmo antes de os torcedores se reunirem do lado de fora do hotel.
“Sentimos isso [a altitude], mesmo sem treinar”, disse Tuchel aos repórteres. “Senti uma leve dor de cabeça no quarto do hotel durante todo o dia e não dormi tão bem quanto nos dias anteriores, mas nada que não se possa lidar ou a que não se possa se adaptar.
“Acho que os jogadores sentiram isso nos primeiros minutos do treino e, quanto mais o treino avançava, melhor conseguiam lidar com a situação. É assim mesmo. Não podemos nos adaptar fisicamente, é simplesmente impossível. Mas estamos aqui um dia antes para, pelo menos, ter uma ideia, para que amanhã não seja tudo uma experiência totalmente nova.”
Tuchel acrescentou: “Não é por acaso que o México costuma começar suas partidas em casa de forma muito forte, muito ofensiva e muito agressiva, porque acho que os primeiros 15 a 20 minutos talvez sejam os mais difíceis para nós. Assim que superarmos isso — e já tivemos um pouco dessa experiência hoje —, acho que estaremos em boa posição.”
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A Inglaterra enfrenta a fase eliminatória
A Inglaterra chega às oitavas de final após uma vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo, mas agora enfrenta o México, que ainda não sofreu nenhum gol no torneio. Com a altitude e o ambiente hostil para a seleção dos Três Leões, a equipe parece ter pela frente uma batalha difícil para avançar às quartas de final.
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