Antes da partida, Tuchel admitiu que tanto ele quanto seus jogadores já haviam sentido os efeitos da altitude da Cidade do México, mesmo antes de os torcedores se reunirem do lado de fora do hotel.

“Sentimos isso [a altitude], mesmo sem treinar”, disse Tuchel aos repórteres. “Senti uma leve dor de cabeça no quarto do hotel durante todo o dia e não dormi tão bem quanto nos dias anteriores, mas nada que não se possa lidar ou a que não se possa se adaptar.

“Acho que os jogadores sentiram isso nos primeiros minutos do treino e, quanto mais o treino avançava, melhor conseguiam lidar com a situação. É assim mesmo. Não podemos nos adaptar fisicamente, é simplesmente impossível. Mas estamos aqui um dia antes para, pelo menos, ter uma ideia, para que amanhã não seja tudo uma experiência totalmente nova.”

Tuchel acrescentou: “Não é por acaso que o México costuma começar suas partidas em casa de forma muito forte, muito ofensiva e muito agressiva, porque acho que os primeiros 15 a 20 minutos talvez sejam os mais difíceis para nós. Assim que superarmos isso — e já tivemos um pouco dessa experiência hoje —, acho que estaremos em boa posição.”