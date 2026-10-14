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Vídeo: Sheikh Ahmed Al-Youssef diz que Cristiano Ronaldo vai quebrar a barreira dos 1.000 gols no Kuwait

Al-Ahli x Al-Nassr
Al-Ahli
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

O xeque Ahmad Al-Yousef Al-Sabah, presidente da Federação Kuwaitiana de Futebol, manifestou o desejo de que o astro português Cristiano Ronaldo entre na história pela porta dos estádios kuwaitianos, com a esperança de que o capitão do Al-Nassr marque seu milésimo gol durante a Supercopa da Arábia Saudita, que será disputada no Kuwait em dezembro.

Durante a cerimônia de sorteio do torneio, realizada nesta quarta-feira, Al-Yousef desejou que o público kuwaitiano tenha um encontro marcado com um momento excepcional na trajetória de Ronaldo, que se aproxima de alcançar um recorde inédito no mundo do futebol.

O presidente da Federação Kuwaitiana declarou ao canal saudita Thmanyah: "Se Deus quiser, Ronaldo marcará o gol número 1000 e também o 1001 no Kuwait".

A lenda portuguesa chegou a 981 gols na carreira, após balançar as redes na vitória do Al-Nassr sobre o Neftchi, do Uzbequistão, por 3 a 1, na última segunda-feira, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, ficando a 19 gols da barreira dos mil.

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    E reafirmou seu apoio ao Reino, dizendo: "Nós, como povo kuwaitiano, estamos unidos em uma só fila atrás da liderança do Reino da Arábia Saudita, sob o comando do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas e de Sua Alteza o fiel príncipe herdeiro, e do povo saudita leal ao povo do Kuwait. Todos os kuwaitianos são leais ao Reino e ao seu povo".

    E prosseguiu: "Estou muito feliz que a Supercopa Saudita seja em solo kuwaitiano, e isso, para mim, é uma das competições mais fortes que vão acontecer em solo kuwaitiano".

    Em contexto semelhante, a participação do Al Nassr no torneio desperta grande interesse entre os torcedores no Kuwait. Al Youssef destacou que os torcedores do Al Qadsia do Kuwait não necessariamente apoiam o Al Qadsiah saudita, mas tendem a torcer pelo Al Nassr desde que a lenda do Al Qadsia e do futebol kuwaitiano, Bader Al Mutawa, vestiu a camisa do Al Alami.

  • O sorteio da Supercopa da Arábia Saudita da temporada 2026-2027 definiu o confronto entre Al Ahli e Al Qadsiah na primeira semifinal, enquanto o Al Nassr enfrenta o Al Khaleej na segunda partida.

    O Kuwait recebe as disputas do torneio no período de 19 a 23 de dezembro, no Estádio Internacional Jaber Al Ahmad, com a participação de quatro equipes. As duas semifinais serão realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro, e a final está marcada para o dia 23 do mesmo mês.

    O Al Nassr disputa a competição na condição de campeão da Liga Roshn Saudita, enquanto o Al Khaleej se classificou como vice-campeão da Copa do Rei, e o Al Ahli participa após terminar na terceira colocação do campeonato, ao passo que o Al Qadsiah garantiu sua vaga ao encerrar a competição na quarta posição.

    Entre a ambição do Al Nassr de conquistar um novo título e a expectativa dos torcedores pelo número histórico de Cristiano Ronaldo, os gramados kuwaitianos podem se transformar no palco de um momento excepcional na trajetória do capitão da equipe saudita, caso ele consiga alcançar o milésimo gol durante o torneio.

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