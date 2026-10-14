O xeque Ahmad Al-Yousef Al-Sabah, presidente da Federação Kuwaitiana de Futebol, manifestou o desejo de que o astro português Cristiano Ronaldo entre na história pela porta dos estádios kuwaitianos, com a esperança de que o capitão do Al-Nassr marque seu milésimo gol durante a Supercopa da Arábia Saudita, que será disputada no Kuwait em dezembro.
Durante a cerimônia de sorteio do torneio, realizada nesta quarta-feira, Al-Yousef desejou que o público kuwaitiano tenha um encontro marcado com um momento excepcional na trajetória de Ronaldo, que se aproxima de alcançar um recorde inédito no mundo do futebol.
O presidente da Federação Kuwaitiana declarou ao canal saudita Thmanyah: "Se Deus quiser, Ronaldo marcará o gol número 1000 e também o 1001 no Kuwait".
A lenda portuguesa chegou a 981 gols na carreira, após balançar as redes na vitória do Al-Nassr sobre o Neftchi, do Uzbequistão, por 3 a 1, na última segunda-feira, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, ficando a 19 gols da barreira dos mil.