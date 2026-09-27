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River Plate v Rosario Central - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
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Vídeo: "Seu ladrão": insulto direto ao árbitro; Di María imita Messi e conquista a Supercopa

Estudiantes
Rosario Central
Supercopa da Argentina
A. Di Maria
L. Messi
Argentina

A revolução de Verón e uma batalha feroz

O Rosario Central conquistou a Supercopa Internacional da Argentina após vencer o Estudiantes de La Plata por 3 a 1 no estádio Madre de Ciudades, alcançando assim seu 14º título na história do clube (cinco títulos da primeira divisão e nove taças nacionais).

Além das polêmicas decisões da arbitragem durante a partida, Di María desempenhou um papel decisivo ao marcar dois gols.

A partida reuniu o líder do campeonato de 2025 e o campeão da Taça dos Campeões no mesmo ano.

O jogo teve um final polêmico, que incluiu confrontos violentos entre os jogadores, socos e acusações do presidente do Estudiantes, Juan Sebastián Verón, contra o árbitro Darío Herrera, que não conseguiu nem mesmo apitar o fim da partida, segundo informou o jornal Marca.

  • A genialidade de Di María e a revolução de Verón

    O jornal espanhol afirmou que a partida começou com muita intensidade desde o primeiro segundo. Após 53 segundos, o Estudiantes abriu o placar com um gol de Alexis Castro.

    E prosseguiu: "Apesar do gol logo no início e das lesões de jogadores do Estudiantes — um deles o uruguaio Gabriel Neves, que foi levado ao hospital de ambulância por causa de uma lesão no pulso —, o Rosario Central conseguiu igualar o placar graças à brilhante atuação de Ángel Di María, que marcou um belíssimo gol de falta, imitando assim o estilo de seu amigo Messi".

    A recuperação do Rosario Central se completou antes do fim do primeiro tempo com um pênalti convertido por Di María, que assinou seu segundo gol, o qual incendiou a partida, especialmente porque o pênalti — marcado após revisão do árbitro de vídeo, na sequência de um contato entre Leandro González Pírez e Enzo Copetti — irritou profundamente o jogador do La Plata.

    Por causa disso, Verón não hesitou em comentar: "É inacreditável como permitem que fiquem impunes a esse ponto, para roubar você. É algo injustificável. É isso que nos motiva a vir até aqui? Uma palhaçada ridícula".


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  • Aqui começou a guerra: "A bola é toda sua, seu ladrão"

    E assim a situação permaneceu até os acréscimos do segundo tempo. Fernando Muslera, goleiro do Estudiantes, tentou finalizar em desespero, mas sua tentativa fracassou, e, em um contra-ataque, Julián Fernández marcou o último gol, deixando o placar em 3 a 1.


    O Marca prosseguiu: "E foi aqui que começou a guerra. Um confronto acirrado, marcado por empurrões e socos entre os jogadores das duas equipes, que obrigou os dois times a recuarem rapidamente para os vestiários antes da reinicialização da partida".


    E acrescentou: "Em meio ao caos, o presidente do Estudiantes, Juan Sebastián 'La Brujita' Verón, desceu ao gramado e se dirigiu ao árbitro dizendo: 'A bola é toda sua, seu ladrão', reacendendo o pavio de sua antiga desavença em 2015, após a polêmica em torno do reconhecimento, por parte da Confederação Argentina de Futebol, do título do Rosario Central no campeonato.

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