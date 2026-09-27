O Rosario Central conquistou a Supercopa Internacional da Argentina após vencer o Estudiantes de La Plata por 3 a 1 no estádio Madre de Ciudades, alcançando assim seu 14º título na história do clube (cinco títulos da primeira divisão e nove taças nacionais).
Além das polêmicas decisões da arbitragem durante a partida, Di María desempenhou um papel decisivo ao marcar dois gols.
A partida reuniu o líder do campeonato de 2025 e o campeão da Taça dos Campeões no mesmo ano.
O jogo teve um final polêmico, que incluiu confrontos violentos entre os jogadores, socos e acusações do presidente do Estudiantes, Juan Sebastián Verón, contra o árbitro Darío Herrera, que não conseguiu nem mesmo apitar o fim da partida, segundo informou o jornal Marca.