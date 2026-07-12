VÍDEO: Será que Neymar já esteve em forma o suficiente para disputar a Copa do Mundo de 2026? O maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira foi visto andando de scooter para pessoas com mobilidade reduzida no parque temático Universal Orlando

Os avistamentos na Flórida ocorreram logo após a devastadora derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, um resultado que causou comoção no mundo do futebol. Neymar conseguiu balançar as redes naquela partida, marcando um pênalti aos 10 minutos do tempo de acréscimo, mas não foi o suficiente para impedir que o Brasil fosse eliminado precocemente.

No clima de emoção após a derrota, o jogador de 34 anos anunciou sua aposentadoria do futebol internacional. Ao longo de uma carreira histórica com a Seleção, ele acumulou 130 partidas e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do país, com 80 gols.

Apesar de seu brilhantismo individual, ele se despede dos holofotes sem o troféu da Copa do Mundo, que escapa ao Brasil desde 2002.