Getty Images Sport
Traduzido por
VÍDEO: Será que Neymar já esteve em forma o suficiente para disputar a Copa do Mundo de 2026? O maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira foi visto andando de scooter para pessoas com mobilidade reduzida no parque temático Universal Orlando
Férias em Orlando após a decepção com a Seleção
Neymar foi visto aproveitando um tempo de descanso na Flórida após a decepcionante eliminação da Seleção da Copa do Mundo de 2026. O prolífico atacante foi visto em um passeio em família na Universal Orlando, vestido de maneira casual com boné, óculos escuros e uma camiseta preta e branca. No entanto, foi a escolha do meio de transporte que chamou a atenção dos outros turistas.
O ex-jogador do Barcelona e do PSG optou por usar uma scooter para se locomover pelo extenso parque temático, levando muitos a se perguntar se ele ainda estava sentindo os efeitos de uma contusão sofrida durante a concentração ou se simplesmente estava evitando o cansaço causado pelo calor de Orlando.
Assista ao vídeo
Segundo o Daily Star, uma testemunha disse: “No começo, ninguém percebeu que era ele, e depois ele foi cercado pela multidão. Não faço ideia do porquê ele estava na scooter — mas estava um calor de rachar. Percebemos que ele estava lá quando estávamos em um restaurante em outra parte do parque, e então ouvimos um segurança dizer que era o Neymar, então fomos para a parte seguinte do parque. Passamos por lá, e eles acharam que éramos da segurança, então conseguimos ficar relativamente perto.”
Aposentadoria confirmada após a derrota para a Noruega
Os avistamentos na Flórida ocorreram logo após a devastadora derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, um resultado que causou comoção no mundo do futebol. Neymar conseguiu balançar as redes naquela partida, marcando um pênalti aos 10 minutos do tempo de acréscimo, mas não foi o suficiente para impedir que o Brasil fosse eliminado precocemente.
No clima de emoção após a derrota, o jogador de 34 anos anunciou sua aposentadoria do futebol internacional. Ao longo de uma carreira histórica com a Seleção, ele acumulou 130 partidas e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do país, com 80 gols.
Apesar de seu brilhantismo individual, ele se despede dos holofotes sem o troféu da Copa do Mundo, que escapa ao Brasil desde 2002.
- AFP
Matthaus critica a conduta de Neymar no torneio
Neymar enfrentou duras críticas de lendas do futebol europeu em relação ao seu desempenho e atitude durante a última partida do Brasil. O ícone alemão Lothar Matthäus foi particularmente contundente, sugerindo que a concentração de Neymar não estava inteiramente voltada para os objetivos da equipe nos momentos de alta pressão contra a Noruega.
Em sua coluna, Matthaus afirmou: “Fico satisfeito com a eliminação do Brasil. Simplesmente não aguento mais essas reclamações e gestos exagerados. Em vez de cobrar o pênalti rapidamente, Neymar discutiu com o goleiro tanto antes quanto depois da cobrança. Dá para perceber, por esse comportamento, que ele coloca seu ego acima do sucesso da equipe.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.