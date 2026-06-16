Vídeo: Será que ele vai cumprir a promessa? Infantino surpreende os jogadores do Irã no vestiário

Vários jogadores da seleção iraniana revelaram uma promessa feita pelo presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, em resposta às reclamações sobre o que consideram uma restrição deliberada durante sua participação na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.

A seleção iraniana disputa o Grupo 7, onde empatou em sua primeira partida na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia por 2 a 2 nesta manhã de terça-feira, enquanto o Egito empatou com a Bélgica em 1 a 1 no mesmo grupo na noite de segunda-feira.

Os jogadores e a comissão técnica da seleção iraniana expressaram preocupação com os preparativos de viagem e questões relacionadas a vistos que afetaram os membros da delegação.

Em declarações após o empate com a Nova Zelândia, Mehdi Taremi e Mohammad Mohabi revelaram que Infantino visitou pessoalmente o vestiário logo após o término da partida.

Os dois afirmaram que o presidente da FIFA prometeu ajudar a equipe a continuar sua trajetória na Copa do Mundo.

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