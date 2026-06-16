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Vídeo: Será que ele vai cumprir a promessa? Infantino surpreende os jogadores do Irã no vestiário

República Islâmica do Irã x Nova Zelândia
República Islâmica do Irã
Nova Zelândia
Copa do Mundo
Bélgica x República Islâmica do Irã
Bélgica
A. Ghalenoei
M. Taremi
Irã
Nova Zelândia
EUA
Bélgica

Uma mensagem de apoio enfático do presidente da FIFA

Vários jogadores da seleção iraniana revelaram uma promessa feita pelo presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, em resposta às reclamações sobre o que consideram uma restrição deliberada durante sua participação na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.

A seleção iraniana disputa o Grupo 7, onde empatou em sua primeira partida na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia por 2 a 2 nesta manhã de terça-feira, enquanto o Egito empatou com a Bélgica em 1 a 1 no mesmo grupo na noite de segunda-feira.

Os jogadores e a comissão técnica da seleção iraniana expressaram preocupação com os preparativos de viagem e questões relacionadas a vistos que afetaram os membros da delegação.

Em declarações após o empate com a Nova Zelândia, Mehdi Taremi e Mohammad Mohabi revelaram que Infantino visitou pessoalmente o vestiário logo após o término da partida.

Os dois afirmaram que o presidente da FIFA prometeu ajudar a equipe a continuar sua trajetória na Copa do Mundo.

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  • “Uma mensagem forte para o mundo inteiro”... Será que Infantino cumprirá suas promessas?

    Um vídeo de Infantino, que vem circulando na plataforma X nas últimas horas, mostra ele dizendo aos jogadores do Irã: “O jogo desta noite foi muito difícil. Se tivessem tido um pouco mais de sorte, teriam vencido. Mas vocês mostraram às suas famílias, aos seus amigos, ao seu povo e ao mundo inteiro que estão na Copa do Mundo e que estão apresentando um desempenho forte”.

    E acrescentou: “Eu sei pelo que vocês estão passando e compreendo isso perfeitamente. Mas vocês são mais fortes do que tudo, e estão enviando uma mensagem forte para o mundo inteiro”.

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  • Uma medida comum enquanto se aguarda uma solução efetiva

    Essa intervenção ocorreu após uma série de reclamações da delegação iraniana sobre os desafios logísticos durante o torneio.

    Além disso, o técnico Amir Qalinoi expressou sua frustração após a partida, enquanto Tarmi descreveu a situação em torno da equipe como um “desastre”, devido à ausência dos principais responsáveis da seleção por causa da crise de vistos.

    Infantino já havia falado anteriormente sobre ajudar o Irã a chegar à Copa do Mundo.

    O envolvimento de Infantino na trajetória da Irã rumo à Copa do Mundo não é novidade, já que surgiram dúvidas sobre a participação do país no torneio no início deste ano, após os ataques dos EUA à Irã.

    Durante seu discurso de abertura da Copa do Mundo na Cidade do México na semana passada, o presidente da FIFA abordou essas dúvidas e reafirmou seu apoio à participação do Irã no torneio.

    Ele disse: “Estou muito feliz por ter ido pessoalmente assistir à seleção iraniana na Turquia em março. As pessoas diziam que seria impossível para o Irã participar da Copa do Mundo, e eu prometi a elas que o país participaria; se fosse preciso ir de ônibus até Teerã e levá-los pessoalmente, eu teria feito isso”.

    Leia também: Hani cai na armadilha do astro marroquino... Erro egípcio coloca a Copa do Mundo de 2026 em risco

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