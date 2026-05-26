VÍDEO: Selado com um beijo! Alisha Lehmann ajuda o namorado Montel McKenzie a comemorar a conquista do título da Baller League UK

As comemorações estavam a todo vapor quando McKenzie ergueu o tão cobiçado troféu da Baller League UK. Após uma final emocionante na O2 Arena, que terminou com uma vitória contundente por 5 a 2 do Prime FC sobre o NDL FC, as cenas de alegria foram capturadas pela conta oficial do Instagram da Baller League UK.

McKenzie, capitão do time liderado pela sensação do YouTube KSI, imediatamente procurou Lehmann em meio à multidão eufórica. O casal trocou um beijo terno em campo, selando uma noite memorável. O relacionamento deles floresceu com o tempo, passando de um relacionamento profissional nas temporadas anteriores do torneio para um romance, adicionando um toque pessoal e encantador à final de alto risco.



