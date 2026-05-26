Baller League UK
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VÍDEO: Selado com um beijo! Alisha Lehmann ajuda o namorado Montel McKenzie a comemorar a conquista do título da Baller League UK
Uma noite vitoriosa coroada de romance
As comemorações estavam a todo vapor quando McKenzie ergueu o tão cobiçado troféu da Baller League UK. Após uma final emocionante na O2 Arena, que terminou com uma vitória contundente por 5 a 2 do Prime FC sobre o NDL FC, as cenas de alegria foram capturadas pela conta oficial do Instagram da Baller League UK.
McKenzie, capitão do time liderado pela sensação do YouTube KSI, imediatamente procurou Lehmann em meio à multidão eufórica. O casal trocou um beijo terno em campo, selando uma noite memorável. O relacionamento deles floresceu com o tempo, passando de um relacionamento profissional nas temporadas anteriores do torneio para um romance, adicionando um toque pessoal e encantador à final de alto risco.
- Getty/Instagram
Superando obstáculos dentro e fora do campo
A trajetória no futebol tem apresentado desafios para o campeão, com os clubes tradicionais temendo que as estrelas de reality shows não tenham um compromisso genuíno. O zagueiro do Folkestone Invicta explicou como sua exposição pública acabou prejudicando suas esperanças de subir na pirâmide do futebol inglês. No entanto, a conquista deste título impressionante comprova sua dedicação inabalável. Refletindo sobre o relacionamento deles, McKenzie disse anteriormente ao Daily Mail que o romance demorou para se desenvolver. Ele observou: “Durante a maior parte da temporada, não estávamos nos falando. Não foi como se ela tivesse sido minha namorada a temporada inteira. Foi mais na metade, perto do fim. Mas, definitivamente, assim que começamos a nos falar, isso me fez jogar muito melhor. Sabendo que ela estava torcendo por mim, se eu desse um passe ruim, precisava me recuperar e precisava marcar um gol. Naturalmente, isso te dá aquele empurrãozinho, como ter um familiar ou amigo assistindo.”
A dor do rebaixamento e os elogios polêmicos
Enquanto McKenzie comemora, sua parceira enfrenta um período difícil após um fim de semana catastrófico. O Leicester City WFC foi rebaixado da Superliga Feminina após sofrer uma derrota de partir o coração por 2 a 1 nos pênaltis para o Charlton Athletic na decisiva partida do play-off. As Foxes perderam quatro de suas cinco tentativas durante a derrota devastadora. O resultado esmagador foi agravado pela ausência da atacante estrela Lehmann, que ficou de fora da escalação devido a uma lesão. Apesar de ter disputado apenas 502 minutos e de ter visto o clube perder todos os jogos em que atuou desde sua chegada em janeiro, ela surpreendentemente conquistou os prêmios de Jogadora Escolhida pelos Fãs e Gol da Temporada, fortemente influenciada por sua imensa base de mais de 15 milhões de seguidores no Instagram.
- Getty Images Sport
O que nos reserva o futuro?
Após essa vitória monumental em Londres, McKenzie certamente buscará aproveitar o momento favorável e garantir um contrato definitivo em um clube de nível superior no futebol. Enquanto isso, Lehmann enfrenta um enorme projeto de reconstrução e um grave dilema. O ícone mundial precisa agora decidir se permanece no Leicester para lutar pelo acesso da segunda divisão ou se busca uma transferência para outro clube.