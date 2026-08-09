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Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

VÍDEO: Rodrigo De Paul presta homenagem a Lionel Messi após a morte de seu pai Jorge com comemoração emocionante na Leagues Cup

L. Messi
R. De Paul
Inter Miami CF
Monterrey
Leagues Cup

Rodrigo De Paul protagonizou um momento mágico em campo e um gesto comovente fora dele durante o recente duelo do Inter Miami na Leagues Cup contra o Monterrey. O meio-campista aproveitou o momento do gol para enviar uma poderosa mensagem de apoio ao amigo próximo e companheiro de equipe Lionel Messi durante um período difícil para o oito vezes vencedor da Bola de Ouro.

  • Uma homenagem especial no Chase Stadium

    A notícia da morte de Jorge Messi, aos 68 anos, afetou profundamente tanto o Inter Miami quanto a seleção argentina. Messi teve de deixar às pressas a concentração do Inter Miami para tratar de assuntos familiares. O capitão de 39 anos não foi incluído no elenco para a partida contra o Monterrey na Leagues Cup. A estrela argentina viajou imediatamente para sua cidade natal para ficar com os irmãos e a mãe neste momento de luto. Ele fez a viagem o mais rápido possível após receber a triste notícia do Sanatorio Centro, em Rosário.

    Depois de marcar o gol de abertura para o Inter, De Paul abriu mão de uma comemoração tradicional e preferiu enviar uma mensagem de irmandade e conforto ao seu capitão. O gol saiu em uma jogada coletiva iniciada pelo experiente brasileiro Casemiro, que encontrou De Paul na entrada da área. O argentino não hesitou e finalizou com precisão para balançar as redes e fazer 1 a 0. Imediatamente após marcar, De Paul tirou a camisa para revelar que estava usando por baixo a icônica camisa 10 de Lionel Messi. No entanto, o Inter foi forçado a reconhecer a resiliência do adversário, que conseguiu virar a partida e impor uma derrota por 2 a 1 ao clube de Miami.

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  • Perda trágica para a família Messi

    Jorge morreu na sexta-feira, em sua cidade natal, Rosário, após um período significativo de problemas de saúde. Messi, acompanhado pela esposa e pelos filhos, voltou à Argentina no sábado para prestar suas últimas homenagens e apoiar sua mãe, Celia Cuccittini, e seus irmãos durante este momento incrivelmente difícil para a família.

    A confirmação da notícia veio por meio de uma comovente nota do Newell's Old Boys, o clube onde Lionel começou sua trajetória e do qual Jorge foi torcedor por toda a vida. O clube expressou seu profundo pesar, reconhecendo o papel vital de Jorge na carreira do oito vezes vencedor da Bola de Ouro. Embora a causa específica da morte não tenha sido oficialmente divulgada, entende-se que ele estava sob supervisão médica havia vários meses, à medida que seu quadro se agravava

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  • Jorge MessiGetty Images

    Um legado nos bastidores

    Jorge foi muito mais do que apenas um pai para Lionel; ele foi o arquiteto do império empresarial e da estrutura profissional que permitiu ao filho se concentrar inteiramente no futebol. Desde os primeiros dias, quando negociou o primeiro contrato de Lionel com o Barcelona em um guardanapo de papel, até administrar suas transferências de grande repercussão mais tarde na carreira, Jorge permaneceu como a figura de maior confiança no círculo mais próximo do jogador. Sua ausência será sentida profundamente não apenas por sua família, mas por toda a comunidade esportiva que testemunhou a parceria entre pai e filho.

    Enquanto Messi tira um período de licença para estar com seus entes queridos em Rosário, homenagens começaram a chegar de todo o mundo. Ex-companheiros de equipe, clubes rivais e entidades dirigentes enviaram mensagens de condolências à família Messi.

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