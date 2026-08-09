A notícia da morte de Jorge Messi, aos 68 anos, afetou profundamente tanto o Inter Miami quanto a seleção argentina. Messi teve de deixar às pressas a concentração do Inter Miami para tratar de assuntos familiares. O capitão de 39 anos não foi incluído no elenco para a partida contra o Monterrey na Leagues Cup. A estrela argentina viajou imediatamente para sua cidade natal para ficar com os irmãos e a mãe neste momento de luto. Ele fez a viagem o mais rápido possível após receber a triste notícia do Sanatorio Centro, em Rosário.

Depois de marcar o gol de abertura para o Inter, De Paul abriu mão de uma comemoração tradicional e preferiu enviar uma mensagem de irmandade e conforto ao seu capitão. O gol saiu em uma jogada coletiva iniciada pelo experiente brasileiro Casemiro, que encontrou De Paul na entrada da área. O argentino não hesitou e finalizou com precisão para balançar as redes e fazer 1 a 0. Imediatamente após marcar, De Paul tirou a camisa para revelar que estava usando por baixo a icônica camisa 10 de Lionel Messi. No entanto, o Inter foi forçado a reconhecer a resiliência do adversário, que conseguiu virar a partida e impor uma derrota por 2 a 1 ao clube de Miami.