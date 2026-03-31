VÍDEO: Ricardo Quaresma escolhe Lamine Yamal à frente de Kylian Mbappé e Erling Haaland ao classificar os melhores jogadores do mundo

Em entrevista ao GOAL durante o evento de lançamento do uniforme em Nova York, em parceria com a PUMA Football, Quaresma participou de um quiz do tipo “o vencedor continua”, que contava com a elite do futebol mundial. Inicialmente, o atacante do Manchester City, Haaland, era o rei indiscutível da lista. O português, famoso por seu talento técnico, sempre preferiu o artilheiro mais letal da Premier League a vários outros jogadores de nível mundial.

A sequência de Haaland parecia inquebrável, já que ele eliminou o craque do Liverpool, Mohamed Salah, e a dupla do Real Madrid, Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Mesmo jogadores criativos como Pedri e Florian Wirtz não conseguiram abalar a lealdade de Quaresma ao prolífico camisa nove durante as rodadas iniciais do desafio.