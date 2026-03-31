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VÍDEO: Ricardo Quaresma escolhe Lamine Yamal à frente de Kylian Mbappé e Erling Haaland ao classificar os melhores jogadores do mundo
O domínio inicial do artilheiro norueguês
Em entrevista ao GOAL durante o evento de lançamento do uniforme em Nova York, em parceria com a PUMA Football, Quaresma participou de um quiz do tipo “o vencedor continua”, que contava com a elite do futebol mundial. Inicialmente, o atacante do Manchester City, Haaland, era o rei indiscutível da lista. O português, famoso por seu talento técnico, sempre preferiu o artilheiro mais letal da Premier League a vários outros jogadores de nível mundial.
A sequência de Haaland parecia inquebrável, já que ele eliminou o craque do Liverpool, Mohamed Salah, e a dupla do Real Madrid, Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Mesmo jogadores criativos como Pedri e Florian Wirtz não conseguiram abalar a lealdade de Quaresma ao prolífico camisa nove durante as rodadas iniciais do desafio.
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Quaresma coloca Yamal no topo da tabela
O rumo da disputa mudou assim que Yamal entrou na conversa. Diante da escolha entre Haaland e o ala de 18 anos do Barcelona, Quaresma não hesitou em coroar um novo vencedor.
“Lamine”, respondeu Quaresma. Ele manteve sua posição mesmo quando Mbappé foi apresentado no final do vídeo. Sem pensar duas vezes, o ex-jogador do Porto confirmou sua escolha: “Ah, Lamine”. Yamal continuou a arrasar na competição restante, sendo escolhido à frente de Luka Modric, Jamal Musiala, Michael Olise e Christian Pulisic.
- Getty Images Sport
E agora?
Yamal voltou a ser uma figura fundamental no time do Barça de Hansi Flick nesta temporada, marcando 21 gols e dando 16 assistências em 40 partidas em todas as competições. Agora, ele busca conquistar a dobradinha de La Liga e Liga dos Campeões com os blaugranas, que lideram a tabela nacional com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid e já têm marcada a partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.