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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Reação rude do pai de Erling Haaland à decisão de anular o pênalti contra a Inglaterra - com o pai frustrado do atacante norueguês fazendo um elogio sarcástico ao árbitro da Copa do Mundo

E. Haaland
Inglaterra
Copa do Mundo
Noruega
A. Haaland
Noruega x Inglaterra
J. Bellingham

Alf-Inge Haaland ficou furioso nas arquibancadas ao ver seu filho, Erling, e a Noruega serem eliminados da Copa do Mundo de 2026 após uma derrota cheia de reviravoltas para a Inglaterra. O ex-meio-campista do Manchester City não escondeu sua frustração com a arbitragem, pois pareceu fazer um gesto ofensivo e recorreu às redes sociais para descarregar sua raiva contra o árbitro e o herói dos Three Lions, Jude Bellingham.

  • Noruega é derrotada por dois gols de Bellingham

    As expectativas eram altas, já que a Noruega buscava causar uma zebra contra os Três Leões, e a equipe teve um início de jogo dos sonhos quando o cruzamento de Andreas Schjelderup passou por Jordan Pickford, dando a vantagem aos noruegueses. No entanto, a noite rapidamente se tornou amarga para os escandinavos, quando Bellingham assumiu o controle da partida, marcando dois gols que garantiram a classificação dos jogadores de Thomas Tuchel.

    A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem que deixaram a família Haaland furiosa. Um segundo gol da Noruega foi anulado depois que Haaland foi penalizado por um empurrão em Elliot Anderson, e a FIFA foi forçada a emitir um comunicado negando que a bola tivesse batido em uma câmera suspensa durante a jogada que resultou no gol de empate de Bellingham.

    À medida que as decisões agonizantes se acumulavam contra os noruegueses, a tensão finalmente chegou ao auge nas arquibancadas, culminando em um gesto obsceno do pai de Haaland, Alf-Inge, capturado perfeitamente pelas câmeras de transmissão.


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  • Alfie critica os árbitros e Bellingham

    A reação ocorreu na prorrogação, depois que a Inglaterra recebeu um pênalti por causa da falta de Oscar Bobb em Djed Spence. Enquanto o VAR intervinha e o árbitro Clement Turpin acabava por anular a marcação, as câmeras focaram em Haaland Sênior, que estava na área VIP. Visivelmente furioso com a arbitragem caótica, ele fez um gesto obsceno com dois dedos em direção ao campo.

    A frustração do ex-meio-campista do City não se limitou aos gestos nas arquibancadas. Irritado com as decisões da arbitragem e com o domínio da Inglaterra, o jogador de 51 anos também recorreu às redes sociais para expressar sua raiva, postando uma mensagem sarcástica: “Parabéns, Bellingham e árbitro”. O comentário foi amplamente interpretado como uma crítica ao suposto viés ou aos erros que, na opinião da Noruega, custaram à equipe uma vaga entre as quatro finalistas.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland é silenciado pelos Três Leões

    Enquanto as decisões da arbitragem tomaram conta da atenção na casa dos Haaland, as estatísticas revelaram outra história de frustração em campo. De acordo com a Opta, a Inglaterra se tornou a primeira seleção a impedir que o atacante do Man City marcasse em uma partida internacional oficial desde que a Áustria conseguiu essa façanha em outubro de 2024 — um jejum que se estendeu por incríveis 636 dias.

    Neutralizar Haaland foi fundamental para o plano de Tuchel e, apesar do caos em torno das decisões do VAR, a resiliência defensiva dos Três Leões acabou valendo a pena. Para a família Haaland, no entanto, a Copa do Mundo de 2026 será lembrada pelas decisões que, na opinião do pai do atacante, claramente lhes custaram um lugar na história.

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