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VÍDEO: Reação rude do pai de Erling Haaland à decisão de anular o pênalti contra a Inglaterra - com o pai frustrado do atacante norueguês fazendo um elogio sarcástico ao árbitro da Copa do Mundo
Noruega é derrotada por dois gols de Bellingham
As expectativas eram altas, já que a Noruega buscava causar uma zebra contra os Três Leões, e a equipe teve um início de jogo dos sonhos quando o cruzamento de Andreas Schjelderup passou por Jordan Pickford, dando a vantagem aos noruegueses. No entanto, a noite rapidamente se tornou amarga para os escandinavos, quando Bellingham assumiu o controle da partida, marcando dois gols que garantiram a classificação dos jogadores de Thomas Tuchel.
A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem que deixaram a família Haaland furiosa. Um segundo gol da Noruega foi anulado depois que Haaland foi penalizado por um empurrão em Elliot Anderson, e a FIFA foi forçada a emitir um comunicado negando que a bola tivesse batido em uma câmera suspensa durante a jogada que resultou no gol de empate de Bellingham.
À medida que as decisões agonizantes se acumulavam contra os noruegueses, a tensão finalmente chegou ao auge nas arquibancadas, culminando em um gesto obsceno do pai de Haaland, Alf-Inge, capturado perfeitamente pelas câmeras de transmissão.
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Alfie critica os árbitros e Bellingham
A reação ocorreu na prorrogação, depois que a Inglaterra recebeu um pênalti por causa da falta de Oscar Bobb em Djed Spence. Enquanto o VAR intervinha e o árbitro Clement Turpin acabava por anular a marcação, as câmeras focaram em Haaland Sênior, que estava na área VIP. Visivelmente furioso com a arbitragem caótica, ele fez um gesto obsceno com dois dedos em direção ao campo.
A frustração do ex-meio-campista do City não se limitou aos gestos nas arquibancadas. Irritado com as decisões da arbitragem e com o domínio da Inglaterra, o jogador de 51 anos também recorreu às redes sociais para expressar sua raiva, postando uma mensagem sarcástica: “Parabéns, Bellingham e árbitro”. O comentário foi amplamente interpretado como uma crítica ao suposto viés ou aos erros que, na opinião da Noruega, custaram à equipe uma vaga entre as quatro finalistas.
- Getty Images Sport
Haaland é silenciado pelos Três Leões
Enquanto as decisões da arbitragem tomaram conta da atenção na casa dos Haaland, as estatísticas revelaram outra história de frustração em campo. De acordo com a Opta, a Inglaterra se tornou a primeira seleção a impedir que o atacante do Man City marcasse em uma partida internacional oficial desde que a Áustria conseguiu essa façanha em outubro de 2024 — um jejum que se estendeu por incríveis 636 dias.
Neutralizar Haaland foi fundamental para o plano de Tuchel e, apesar do caos em torno das decisões do VAR, a resiliência defensiva dos Três Leões acabou valendo a pena. Para a família Haaland, no entanto, a Copa do Mundo de 2026 será lembrada pelas decisões que, na opinião do pai do atacante, claramente lhes custaram um lugar na história.
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