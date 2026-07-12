VÍDEO: Reação rude do pai de Erling Haaland à decisão de anular o pênalti contra a Inglaterra - com o pai frustrado do atacante norueguês fazendo um elogio sarcástico ao árbitro da Copa do Mundo

As expectativas eram altas, já que a Noruega buscava causar uma zebra contra os Três Leões, e a equipe teve um início de jogo dos sonhos quando o cruzamento de Andreas Schjelderup passou por Jordan Pickford, dando a vantagem aos noruegueses. No entanto, a noite rapidamente se tornou amarga para os escandinavos, quando Bellingham assumiu o controle da partida, marcando dois gols que garantiram a classificação dos jogadores de Thomas Tuchel.

A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem que deixaram a família Haaland furiosa. Um segundo gol da Noruega foi anulado depois que Haaland foi penalizado por um empurrão em Elliot Anderson, e a FIFA foi forçada a emitir um comunicado negando que a bola tivesse batido em uma câmera suspensa durante a jogada que resultou no gol de empate de Bellingham.

À medida que as decisões agonizantes se acumulavam contra os noruegueses, a tensão finalmente chegou ao auge nas arquibancadas, culminando em um gesto obsceno do pai de Haaland, Alf-Inge, capturado perfeitamente pelas câmeras de transmissão.



