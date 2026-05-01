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VÍDEO: Reação de Declan Rice à anulação do pênalti do Arsenal é capturada pelas câmeras, enquanto o craque dos Gunners enfrenta ameaça de suspensão da UEFA antes da segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid
A indignação do Arsenal aumenta após a anulação de um pênalti marcado no final da partida
A reação emotiva de Declan Rice a uma decisão arbitral polêmica tornou-se assunto do momento após o empate de 1 a 1 do Arsenal com o Atlético de Madrid na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões.
O momento decisivo ocorreu aos 78 minutos no Estádio Metropolitano, quando o árbitro Danny Makkelie inicialmente marcou pênalti a favor do Arsenal após Eberechi Eze ter caído na disputa com o zagueiro do Atlético, David Hancko. No entanto, após uma revisão do VAR, o árbitro foi encaminhado ao monitor ao lado do campo e reverteu sua decisão, julgando o contato insuficiente.
Imagens de vídeo que circularam na internet mostraram Rice reagindo com descrença em campo quando a decisão foi revertida. A partida terminou em 1 a 1, deixando a disputa em equilíbrio perfeito antes da partida de volta no Estádio Emirates.
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Rice alega que a pressão da torcida influenciou os árbitros
Ao falar após a partida, Rice não escondeu sua frustração e sugeriu que a atmosfera intensa dentro do estádio do Atlético pode ter influenciado a decisão do árbitro.
“A UEFA é totalmente diferente”, disse ele. “Nas duas áreas você tem que ter muito cuidado porque eles dão tudo o que têm. A segunda, em Ebs (Eze), é um pênalti claro. Não sei como isso não foi marcado. Acho que a torcida provocou a decisão e fez o árbitro mudar de ideia.”
“Na Liga dos Campeões, os árbitros são muito rápidos para tomar decisões e apitar, e não há muito o que fazer a respeito. Sinto que somos mais penalizados nas competições europeias.”
- Getty Images Sport
Surge ameaça de punição da UEFA para Rice
As críticas contundentes de Rice podem agora colocá-lo em apuros com a UEFA, que adota uma postura rigorosa em relação a comentários considerados prejudiciais aos árbitros. Relatos sugerem que a entidade reguladora analisará o relatório do árbitro e os comentários de Rice após a partida para determinar se são necessárias medidas disciplinares. A situação é particularmente delicada, tendo em vista o histórico disciplinar de Rice, que já havia recebido uma suspensão no início de sua carreira após criticar decisões da arbitragem.
Enquanto isso, o Arsenal agora voltará seu foco para a partida de volta no Emirates Stadium, onde o vencedor garantirá uma vaga na final da Liga dos Campeões. Os Gunners esperam aproveitar a vantagem de jogar em casa após o empate em 1 a 1 em Madri, mas a preparação para a partida decisiva pode se complicar se a UEFA decidir tomar medidas disciplinares contra Rice.