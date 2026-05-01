VÍDEO: Reação de Declan Rice à anulação do pênalti do Arsenal é capturada pelas câmeras, enquanto o craque dos Gunners enfrenta ameaça de suspensão da UEFA antes da segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid

A reação emotiva de Declan Rice a uma decisão arbitral polêmica tornou-se assunto do momento após o empate de 1 a 1 do Arsenal com o Atlético de Madrid na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões.

O momento decisivo ocorreu aos 78 minutos no Estádio Metropolitano, quando o árbitro Danny Makkelie inicialmente marcou pênalti a favor do Arsenal após Eberechi Eze ter caído na disputa com o zagueiro do Atlético, David Hancko. No entanto, após uma revisão do VAR, o árbitro foi encaminhado ao monitor ao lado do campo e reverteu sua decisão, julgando o contato insuficiente.

Imagens de vídeo que circularam na internet mostraram Rice reagindo com descrença em campo quando a decisão foi revertida. A partida terminou em 1 a 1, deixando a disputa em equilíbrio perfeito antes da partida de volta no Estádio Emirates.