VÍDEO: Rayan Cherki parece ignorar Didier Deschamps após participação no final da goleada da França sobre a Suécia na Copa do Mundo

Apesar do clima de comemoração no vestiário da seleção francesa após a vitória convincente por 3 a 0 sobre a Suécia de Graham Potter, imagens compartilhadas nas redes sociais destacaram uma possível desavença. Cherki, que tem enfrentado dificuldades para ter minutos em campo durante o torneio, pareceu se distanciar de seus companheiros e do técnico após a partida.

As imagens mostram Cherki sozinho no centro do campo, acenando para a torcida, quando Deschamps se aproximou dele para reconhecer sua contribuição. O ex-jogador do Lyon pareceu afastar a mão do técnico e, quando Deschamps fez uma segunda tentativa de interagir com ele, Cherki se abaixou para amarrar a chuteira, afastando-se efetivamente do técnico de 57 anos.



