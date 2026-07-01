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VÍDEO: Rayan Cherki parece ignorar Didier Deschamps após participação no final da goleada da França sobre a Suécia na Copa do Mundo
Tensão no time francês?
Apesar do clima de comemoração no vestiário da seleção francesa após a vitória convincente por 3 a 0 sobre a Suécia de Graham Potter, imagens compartilhadas nas redes sociais destacaram uma possível desavença. Cherki, que tem enfrentado dificuldades para ter minutos em campo durante o torneio, pareceu se distanciar de seus companheiros e do técnico após a partida.
As imagens mostram Cherki sozinho no centro do campo, acenando para a torcida, quando Deschamps se aproximou dele para reconhecer sua contribuição. O ex-jogador do Lyon pareceu afastar a mão do técnico e, quando Deschamps fez uma segunda tentativa de interagir com ele, Cherki se abaixou para amarrar a chuteira, afastando-se efetivamente do técnico de 57 anos.
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A falta de tempo de jogo de Cherki
A frustração parece estar chegando ao limite para o craque do Manchester City, que ainda não foi titular em nenhuma partida na América do Norte. Cherki tem se limitado a participações breves, entrando como reserva em todas as quatro partidas da França até o momento, somando um total de apenas 51 minutos em campo. Contra a Suécia, ele foi escalado ao lado de Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, faltando apenas cinco minutos para o fim da partida.
A abundância de opções ofensivas à disposição de Deschamps tem dificultado a entrada de Cherki no time titular. Com Michael Olise brilhando na posição de camisa 10 e jogadores como Bradley Barcola e Desire Doue também disputando vagas, o meia criativo acabou ficando de fora de uma seleção amplamente considerada a favorita do torneio.
- AFP
Deschamps fala sobre a união do elenco
Enquanto o incidente envolvendo Cherki dominava as discussões nas redes sociais, Deschamps não hesitou em elogiar o espírito coletivo geral da equipe durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Ele destacou a ética de trabalho de seu ataque repleto de estrelas, afirmando: “Há uma boa sintonia. Quando precisamos nos esforçar com a bola, todos se envolvem, inclusive os atacantes. Isso é muito bom. Obviamente, é algo que me agrada, e tenho orgulho disso. Precisamos continuar assim.”
No entanto, o técnico reconheceu que manter a harmonia em um grupo tão talentoso é um desafio constante. “O espírito de equipe não ganha partidas, mas pode fazê-las perder”, alertou Deschamps. “Os jogadores podem ficar decepcionados por não estarem jogando o suficiente ou por não estarem jogando de forma alguma; pode haver frustrações, mas a força coletiva é fundamental.” A França agora volta sua atenção para o confronto das oitavas de final contra o Paraguai, na Filadélfia.