VÍDEO: Rayan Cherki faz uma pose! O craque do Manchester City lança um sorriso malicioso para as câmeras enquanto finge estar machucado após uma entrada de Ben White na vitória sobre o Arsenal na final da Carabao Cup

A final da Carabao Cup tomou um rumo cômico inesperado quando Cherki decidiu transformar uma falta tática em uma sensação nas redes sociais. Depois de ser derrubado por uma entrada violenta do zagueiro White, do Arsenal, o meia do Man City permaneceu estendido no gramado, segurando a perna em aparente agonia.

Enquanto a equipe médica se preparava para intervir, o ex-jogador do Lyon de repente quebrou o personagem. Ao avistar uma câmera à beira do campo, Cherki abandonou a fachada de dor para exibir um sorriso largo e malicioso e fazer uma pose divertida diretamente para a câmera, antes de voltar ao seu estado de “lesionado”.