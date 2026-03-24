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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: Rayan Cherki faz uma pose! O craque do Manchester City lança um sorriso malicioso para as câmeras enquanto finge estar machucado após uma entrada de Ben White na vitória sobre o Arsenal na final da Carabao Cup

Rayan Cherki chamou a atenção em Wembley com uma manobra claramente calculada durante a vitória do Manchester City sobre o Arsenal na final da Carabao Cup. O francês zombou dos Gunners ao sorrir para as câmeras enquanto fingia uma lesão após uma entrada de Ben White.

  • Um momento viral no teatro de Wembley

    A final da Carabao Cup tomou um rumo cômico inesperado quando Cherki decidiu transformar uma falta tática em uma sensação nas redes sociais. Depois de ser derrubado por uma entrada violenta do zagueiro White, do Arsenal, o meia do Man City permaneceu estendido no gramado, segurando a perna em aparente agonia.

    Enquanto a equipe médica se preparava para intervir, o ex-jogador do Lyon de repente quebrou o personagem. Ao avistar uma câmera à beira do campo, Cherki abandonou a fachada de dor para exibir um sorriso largo e malicioso e fazer uma pose divertida diretamente para a câmera, antes de voltar ao seu estado de “lesionado”.

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  • Uma aula magistral sobre como irritar o adversário

    A ousadia da jogada chamou imediatamente a atenção da equipe de comentaristas e dos torcedores em todo o mundo. Enquanto White e seus companheiros do Arsenal estavam visivelmente irritados com o que consideravam uma perda de tempo, a provocação brincalhona de Cherki serviu para frustrar ainda mais os Gunners, que já enfrentavam dificuldades para encontrar seu ritmo sob o arco de Wembley.

    Além das travessuras, o City continuou sendo a força superior em campo. Enquanto Cherki proporcionava o entretenimento, foi Nico O’Reilly quem demonstrou precisão, marcando dois gols decisivos para garantir a vitória por 2 a 0. A vitória acrescenta mais um troféu à coleção do Etihad.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    E agora?

    O City tentará manter esse ímpeto na próxima partida, quando a equipe de Pep Guardiola enfrentará o Liverpool nas quartas de final da FA Cup. Depois disso, os Cityzens voltarão suas atenções para o confronto da Premier League contra o Chelsea, atualmente em segundo lugar na tabela e nove pontos atrás do líder Arsenal, tendo disputado uma partida a menos.

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