VÍDEO: Rafael Leão, de mau humor, faz uma grande birra e discute com o técnico do AC Milan, Massimiliano Allegri, após ser substituído na derrota para a Lazio

Após o apito final, Allegri tentou acalmar os ânimos, sugerindo que a irritação do jogador se devia ao andamento da partida e não à comissão técnica. O experiente treinador afirmou que Leão sentiu que não estava recebendo os passes certos enquanto esteve em campo.

“Leão ficou um pouco irritado porque teve algumas situações em que poderia ter recebido melhores passes, então ficou um pouco zangado, mas essas coisas podem acontecer durante uma partida”, disse Allegri àDAZN Italia. “Todos os rapazes queriam vencer, antes de tudo para se distanciar do grupo que nos persegue, porque a Juventus está apenas sete pontos atrás de nós agora. A temporada ainda é longa, precisamos manter o foco e melhorar nas situações em que erramos no primeiro tempo.”