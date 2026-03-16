A tensão no seio do Milan atingiu o auge de forma espetacular durante a viagem à capital. Com os Rossoneri perdendo após um gol de Gustav Isaksen no primeiro tempo, Allegri optou por uma mudança tática a 25 minutos do fim, tirando Leão e Youssouf Fofana para colocar Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku. Leão, que vinha tendo dificuldades para causar um impacto decisivo na partida, não aceitou bem a decisão. O ex-atacante do Lille demorou para sair de campo, forçando o goleiro Mike Maignan a correr até ele e insistir para que o companheiro saísse mais rápido, a fim de economizar segundos preciosos na busca pelo empate. O drama então se intensificou na linha lateral; quando Allegri se aproximou para um abraço, Leão rapidamente empurrou o técnico antes de chutar com raiva várias garrafas de água perto do banco de reservas.
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VÍDEO: Rafael Leão, de mau humor, faz uma grande birra e discute com o técnico do AC Milan, Massimiliano Allegri, após ser substituído na derrota para a Lazio
Leão perde a calma em Roma
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Allegri tenta minimizar a tensão
Após o apito final, Allegri tentou acalmar os ânimos, sugerindo que a irritação do jogador se devia ao andamento da partida e não à comissão técnica. O experiente treinador afirmou que Leão sentiu que não estava recebendo os passes certos enquanto esteve em campo.
“Leão ficou um pouco irritado porque teve algumas situações em que poderia ter recebido melhores passes, então ficou um pouco zangado, mas essas coisas podem acontecer durante uma partida”, disse Allegri àDAZN Italia. “Todos os rapazes queriam vencer, antes de tudo para se distanciar do grupo que nos persegue, porque a Juventus está apenas sete pontos atrás de nós agora. A temporada ainda é longa, precisamos manter o foco e melhorar nas situações em que erramos no primeiro tempo.”
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O sonho do Scudetto está se esvaindo para os Rossoneri
A derrota deixa o Milan oito pontos atrás do líder da liga, o Inter, uma diferença significativa que levou Allegri a pedir que torcedores e mídia encarem a realidade. O técnico foi direto ao falar sobre a situação atual do clube, insistindo que o foco agora deve deixar de ser os títulos e passar a ser exclusivamente garantir uma classificação entre os quatro primeiros.
“O que precisamos fazer agora, sem dúvida, é apertar o botão de reset. As pessoas falavam do Scudetto após a vitória sobre o Inter, mas temos que ser realistas na vida”, acrescentou o técnico. “Precisamos lembrar que o objetivo é a classificação para a Liga dos Campeões; caso contrário, corremos o risco de destruir tudo o que construímos nos últimos seis meses.”