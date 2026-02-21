Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bruno Fernandes Juan MataGetty
Gill Clark

Traduzido por

VÍDEO: “Que jogador!” – Juan Mata surpreende Bruno Fernandes ao marcar dois gols incríveis pelo Melbourne Victory

O ex-jogador do Manchester United e do Chelsea, Juan Mata, voltou aos velhos tempos ao marcar dois gols impressionantes pelo Melbourne Victory na vitória por 3 a 1 sobre o Melbourne City no clássico de sábado. Os gols receberam elogios até mesmo do capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, que usou as redes sociais para demonstrar seu apreço pelo excelente desempenho do jogador de 37 anos na partida da A-League.

  • Mata marca dois gols no clássico

    Mata ingressou no Melbourne Victory em setembro, após deixar o Western Sydney Wanderers, e ajudou seu novo time a conquistar uma vitória histórica no sábado. O ex-jogador do Manchester United marcou dois gols na vitória por 3 a 1 e chamou a atenção com suas jogadas. O primeiro gol abriu o placar aos 20 minutos, quando Mata roubou a posse de bola perto do círculo central e imediatamente chutou de longa distância, mandando a bola por cima do goleiro. Mata fez o 2 a 1 no segundo tempo com outro chute forte da entrada da área, antes de dar uma assistência para o terceiro gol do Victory naquela noite.


    • Publicidade

  • Assista aos vídeos

  • “Que jogador!” – Fernandes emocionado com a atuação heroica de Mata

    O gol de Mata recebeu elogios de Fernandes. O capitão do Manchester United postou o vídeo do gol no Instagram Stories, acompanhado da mensagem: “Juan Mata, que jogador!”

    Os dois gols do jogador de 37 anos dão continuidade à sua boa fase na Austrália. Antes da partida, Mata havia sido eleito o Jogador do Mês de janeiro pelo Shark, após uma votação dos torcedores, graças a uma sequência de cinco assistências em cinco jogos pelo Victory.

  • A-League Men Rd 18 - Melbourne City v Melbourne VictoryGetty Images Sport

    Mata “muito feliz e muito orgulhoso”

    Mata falou com a imprensa após o jogo sobre como está a gostar do futebol à medida que se aproxima do seu 38.º aniversário. Ele disse: “Foi uma noite muito agradável. Para poder jogar ao nível dele, toda a equipe, os clássicos são especiais. [O gol] foi instintivo. Vi que o goleiro estava um pouco fora do gol. Às vezes você tenta isso e a bola vai para escanteio, mas desta vez ela entrou. Acho que estamos nos destacando quando importa contra os grandes times e hoje foi um jogo muito sólido. Começamos bem desde o início, com intensidade, criando chances e, então, conseguimos matar o jogo no segundo tempo. Estamos muito felizes e muito orgulhosos.

    O veterano também admitiu que está adorando jogar futebol neste momento, acrescentando: “Acho que é uma questão de motivação. O futebol, muitas vezes, é um estado de espírito. Sinto-me em casa aqui, com pessoas fantásticas. Quanto mais jogo, melhor me sinto. Acho que isso é uma ótima notícia nesta fase da minha carreira.”

0