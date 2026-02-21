Traduzido por
VÍDEO: “Que jogador!” – Juan Mata surpreende Bruno Fernandes ao marcar dois gols incríveis pelo Melbourne Victory
Mata marca dois gols no clássico
Mata ingressou no Melbourne Victory em setembro, após deixar o Western Sydney Wanderers, e ajudou seu novo time a conquistar uma vitória histórica no sábado. O ex-jogador do Manchester United marcou dois gols na vitória por 3 a 1 e chamou a atenção com suas jogadas. O primeiro gol abriu o placar aos 20 minutos, quando Mata roubou a posse de bola perto do círculo central e imediatamente chutou de longa distância, mandando a bola por cima do goleiro. Mata fez o 2 a 1 no segundo tempo com outro chute forte da entrada da área, antes de dar uma assistência para o terceiro gol do Victory naquela noite.
Assista aos vídeos
“Que jogador!” – Fernandes emocionado com a atuação heroica de Mata
O gol de Mata recebeu elogios de Fernandes. O capitão do Manchester United postou o vídeo do gol no Instagram Stories, acompanhado da mensagem: “Juan Mata, que jogador!”
Os dois gols do jogador de 37 anos dão continuidade à sua boa fase na Austrália. Antes da partida, Mata havia sido eleito o Jogador do Mês de janeiro pelo Shark, após uma votação dos torcedores, graças a uma sequência de cinco assistências em cinco jogos pelo Victory.
- Getty Images Sport
Mata “muito feliz e muito orgulhoso”
Mata falou com a imprensa após o jogo sobre como está a gostar do futebol à medida que se aproxima do seu 38.º aniversário. Ele disse: “Foi uma noite muito agradável. Para poder jogar ao nível dele, toda a equipe, os clássicos são especiais. [O gol] foi instintivo. Vi que o goleiro estava um pouco fora do gol. Às vezes você tenta isso e a bola vai para escanteio, mas desta vez ela entrou. Acho que estamos nos destacando quando importa contra os grandes times e hoje foi um jogo muito sólido. Começamos bem desde o início, com intensidade, criando chances e, então, conseguimos matar o jogo no segundo tempo. Estamos muito felizes e muito orgulhosos.
O veterano também admitiu que está adorando jogar futebol neste momento, acrescentando: “Acho que é uma questão de motivação. O futebol, muitas vezes, é um estado de espírito. Sinto-me em casa aqui, com pessoas fantásticas. Quanto mais jogo, melhor me sinto. Acho que isso é uma ótima notícia nesta fase da minha carreira.”