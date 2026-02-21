VÍDEO: “Que jogador!” – Juan Mata surpreende Bruno Fernandes ao marcar dois gols incríveis pelo Melbourne Victory

Mata falou com a imprensa após o jogo sobre como está a gostar do futebol à medida que se aproxima do seu 38.º aniversário. Ele disse: “Foi uma noite muito agradável. Para poder jogar ao nível dele, toda a equipe, os clássicos são especiais. [O gol] foi instintivo. Vi que o goleiro estava um pouco fora do gol. Às vezes você tenta isso e a bola vai para escanteio, mas desta vez ela entrou. Acho que estamos nos destacando quando importa contra os grandes times e hoje foi um jogo muito sólido. Começamos bem desde o início, com intensidade, criando chances e, então, conseguimos matar o jogo no segundo tempo. Estamos muito felizes e muito orgulhosos.

O veterano também admitiu que está adorando jogar futebol neste momento, acrescentando: “Acho que é uma questão de motivação. O futebol, muitas vezes, é um estado de espírito. Sinto-me em casa aqui, com pessoas fantásticas. Quanto mais jogo, melhor me sinto. Acho que isso é uma ótima notícia nesta fase da minha carreira.”