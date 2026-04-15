VÍDEO: Que gafe de Manuel Neuer! O veterano do Bayern de Munique presenteia o Real Madrid com um gol com menos de um minuto de jogo na partida da Liga dos Campeões, na pior maneira possível para os jogadores de Vincent Kompany

De acordo com as reportagens ao vivo da partida, o Bayern de Munique teve um início de pesadelo quando Neuer cometeu um erro atípico logo após o pontapé inicial. Com os anfitriões levando uma vantagem de 2 a 1 no placar agregado da primeira partida no Bernabéu, o goleiro veterano saiu muito da sua área e deu um passe desleixado diretamente para os pés de Güler. O jogador da seleção turca não hesitou, aproveitando o erro terrível para mandar a bola para o gol vazio de cerca de 30 metros de distância. Foi um momento de pura incredulidade para Vincent Kompany e a torcida da casa.