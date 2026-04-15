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VÍDEO: Que gafe de Manuel Neuer! O veterano do Bayern de Munique presenteia o Real Madrid com um gol com menos de um minuto de jogo na partida da Liga dos Campeões, na pior maneira possível para os jogadores de Vincent Kompany
Um início desastroso para o Bayern
De acordo com as reportagens ao vivo da partida, o Bayern de Munique teve um início de pesadelo quando Neuer cometeu um erro atípico logo após o pontapé inicial. Com os anfitriões levando uma vantagem de 2 a 1 no placar agregado da primeira partida no Bernabéu, o goleiro veterano saiu muito da sua área e deu um passe desleixado diretamente para os pés de Güler. O jogador da seleção turca não hesitou, aproveitando o erro terrível para mandar a bola para o gol vazio de cerca de 30 metros de distância. Foi um momento de pura incredulidade para Vincent Kompany e a torcida da casa.
Greve que bateu recordes
O notável gol de abertura não foi apenas uma tábua de salvação para os visitantes, mas também um momento histórico para o clube. A Opta, empresa especializada em estatísticas de futebol, destacou a importância do gol nas redes sociais, afirmando que, aos 35 segundos, o gol de Guler é o mais rápido já marcado pelo Real Madrid na Liga dos Campeões. O gol anulou completamente a vantagem que a equipe alemã havia conquistado com tanto esforço na Espanha. Apesar de estar invicta nos últimos 13 jogos, a equipe da casa se viu repentinamente em uma situação extremamente precária diante do gigante espanhol.
Troca frenética de gols
O revés foi temporário, já que o Bayern de Munique empatou cinco minutos depois. Um escanteio bem cobrado expôs um erro de cálculo de Andrii Lunin, permitindo que Aleksandar Pavlovic marcasse de cabeça. O drama se intensificou quando Guler devolveu a vantagem ao Real Madrid aos 29 minutos, cobrando uma bela falta com efeito no ângulo superior. Embora os anfitriões se recusassem a desistir, com Harry Kane marcando um importante gol de empate aos 38 minutos, os visitantes voltaram a marcar. Kylian Mbappé balançou as redes pouco antes do apito do intervalo, colocando o placar em 3 a 2 para o gigante espanhol e encerrando um primeiro tempo frenético.
- AFP
De olho em Paris
Os vencedores desta intensa disputa das quartas de final avançarão para as semifinais, onde enfrentarão o Paris Saint-Germain. Os campeões franceses avançaram com facilidade após garantirem vitórias por 2 a 0 em ambas as partidas contra o Liverpool. Ambos os clubes enfrentam agora uma batalha árdua para manter vivos seus sonhos europeus e garantir um confronto emocionante contra os parisienses.