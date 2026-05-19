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VÍDEO: Que comece a festa! Torcedores do Arsenal lotam o Emirates Stadium para comemorar com entusiasmo o título da Premier League, com bandeiras e fogos de artifício
Cenas de loucura no Emirates
Os usuários das redes sociais divulgaram amplamente vários vídeos mostrando torcedores apaixonados do Arsenal que não perderam tempo e invadiram o Emirates Stadium para comemorar sua incrível e histórica vitória. As imagens de tirar o fôlego capturam um mar imenso de torcedores eufóricos iluminando o céu noturno do norte de Londres com fogos vermelhos vibrantes, cantando em uníssono e agitando orgulhosamente bandeiras do clube para comemorar a grande conquista. Esses vídeos virais capturam perfeitamente o clima avassalador da torcida em êxtase, reunida em grande número por toda a capital. Essa festa de rua espontânea marca oficialmente o fim de uma espera dolorosa pela glória nacional.
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O City tropeça em Bournemouth
A equipe incansável de Mikel Arteta garantiu o título sem sair de casa, depois que o Manchester City perdeu pontos cruciais. O time de Pep Guardiola ficou no empate em 1 a 1 com o Bournemouth no Vitality Stadium, resultado que deixou os atuais campeões quatro pontos atrás dos Gunners, faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato. O jovem francês Eli Junior Kroupi surpreendeu o City com um chute fulminante e, embora Erling Haaland tenha conseguido o empate no final, não foi o suficiente. O tropeço entregou ao Arsenal o prêmio máximo, confirmando seu status de campeão e, ao mesmo tempo, encerrando o domínio doméstico de Guardiola sem a tensão do drama da última rodada.
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Fim de uma espera de 22 anos
Esta coroação histórica põe fim a uma dolorosa espera de 22 anos pelo título da primeira divisão. A última vez que o gigante londrino ergueu o famoso troféu foi na temporada 2003-04, quando os lendários “Invincibles” de Arsène Wenger permaneceram invictos durante toda a campanha. Gerações de torcedores cresceram ansiando pelo retorno daquela era de ouro. Depois de suportar anos de reveses e lançar investidas ferozes pelo título nas últimas três temporadas, que acabaram em amarga decepção contra o City e o Liverpool, a liderança visionária de Arteta finalmente permitiu que este time resiliente escrevesse seu próprio capítulo glorioso.
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Em busca da dupla perfeita
O Arsenal visita o Crystal Palace neste domingo para uma gloriosa volta de honra, jogando finalmente com total liberdade. Os recém-coroados campeões estão agora a apenas um passo de conquistar uma dobradinha verdadeiramente histórica, enquanto se preparam para enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio, em Budapeste.