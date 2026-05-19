VÍDEO: Que comece a festa! Torcedores do Arsenal lotam o Emirates Stadium para comemorar com entusiasmo o título da Premier League, com bandeiras e fogos de artifício

A equipe incansável de Mikel Arteta garantiu o título sem sair de casa, depois que o Manchester City perdeu pontos cruciais. O time de Pep Guardiola ficou no empate em 1 a 1 com o Bournemouth no Vitality Stadium, resultado que deixou os atuais campeões quatro pontos atrás dos Gunners, faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato. O jovem francês Eli Junior Kroupi surpreendeu o City com um chute fulminante e, embora Erling Haaland tenha conseguido o empate no final, não foi o suficiente. O tropeço entregou ao Arsenal o prêmio máximo, confirmando seu status de campeão e, ao mesmo tempo, encerrando o domínio doméstico de Guardiola sem a tensão do drama da última rodada.