Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Arsenal Fans Celebrate Premier League Title Outside Emirates Stadium As Man City Draw With AFC BournemouthGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

VÍDEO: Que comece a festa! Torcedores do Arsenal lotam o Emirates Stadium para comemorar com entusiasmo o título da Premier League, com bandeiras e fogos de artifício

Arsenal
Premier League
Crystal Palace x Arsenal

Torcedores eufóricos do Arsenal tomaram as ruas em frente ao Emirates Stadium, acendendo fogos de artifício e agitando bandeiras para comemorar seu primeiro título da Premier League em 22 anos. As cenas de euforia no norte de Londres eclodiram depois que o inesperado empate de 1 a 1 do Manchester City contra o Bournemouth encerrou matematicamente a disputa pelo título, coroando oficialmente os Gunners como os campeões indiscutíveis da Inglaterra.

  • Cenas de loucura no Emirates

    Os usuários das redes sociais divulgaram amplamente vários vídeos mostrando torcedores apaixonados do Arsenal que não perderam tempo e invadiram o Emirates Stadium para comemorar sua incrível e histórica vitória. As imagens de tirar o fôlego capturam um mar imenso de torcedores eufóricos iluminando o céu noturno do norte de Londres com fogos vermelhos vibrantes, cantando em uníssono e agitando orgulhosamente bandeiras do clube para comemorar a grande conquista. Esses vídeos virais capturam perfeitamente o clima avassalador da torcida em êxtase, reunida em grande número por toda a capital. Essa festa de rua espontânea marca oficialmente o fim de uma espera dolorosa pela glória nacional.


    • Publicidade
  • Arsenal Fans Outside Emirates Stadium As Title Rivals Manchester City Play AFC BournemouthGetty Images Sport

    O City tropeça em Bournemouth

    A equipe incansável de Mikel Arteta garantiu o título sem sair de casa, depois que o Manchester City perdeu pontos cruciais. O time de Pep Guardiola ficou no empate em 1 a 1 com o Bournemouth no Vitality Stadium, resultado que deixou os atuais campeões quatro pontos atrás dos Gunners, faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato. O jovem francês Eli Junior Kroupi surpreendeu o City com um chute fulminante e, embora Erling Haaland tenha conseguido o empate no final, não foi o suficiente. O tropeço entregou ao Arsenal o prêmio máximo, confirmando seu status de campeão e, ao mesmo tempo, encerrando o domínio doméstico de Guardiola sem a tensão do drama da última rodada.

  • Arsenal Fans Outside Emirates Stadium As Title Rivals Manchester City Play AFC BournemouthGetty Images Sport

    Fim de uma espera de 22 anos

    Esta coroação histórica põe fim a uma dolorosa espera de 22 anos pelo título da primeira divisão. A última vez que o gigante londrino ergueu o famoso troféu foi na temporada 2003-04, quando os lendários “Invincibles” de Arsène Wenger permaneceram invictos durante toda a campanha. Gerações de torcedores cresceram ansiando pelo retorno daquela era de ouro. Depois de suportar anos de reveses e lançar investidas ferozes pelo título nas últimas três temporadas, que acabaram em amarga decepção contra o City e o Liverpool, a liderança visionária de Arteta finalmente permitiu que este time resiliente escrevesse seu próprio capítulo glorioso.

  • Arsenal Fans Outside Emirates Stadium As Title Rivals Manchester City Play AFC BournemouthGetty Images Sport

    Em busca da dupla perfeita

    O Arsenal visita o Crystal Palace neste domingo para uma gloriosa volta de honra, jogando finalmente com total liberdade. Os recém-coroados campeões estão agora a apenas um passo de conquistar uma dobradinha verdadeiramente histórica, enquanto se preparam para enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio, em Budapeste.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Arsenal crest
Arsenal
ARS