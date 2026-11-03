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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Vídeo: quatro gols em tempo recorde: o PSG quebra marca histórica do Real Madrid

Villarreal U19 x Paris Saint Germain U19
Villarreal U19
Paris Saint Germain U19
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AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

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RMA

O Paris Saint-Germain causou uma surpresa estrondosa no estádio do Villarreal, depois de precisar de apenas 17 minutos para marcar quatro gols no confronto entre as duas equipes pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, alcançando um recorde inédito na história da competição.

O craque português João Neves abriu a festa de gols aos 9 minutos, e logo depois Désiré Doué ampliou com o segundo aos 12 minutos.

Um minuto depois, os visitantes voltaram a balançar as redes, desta vez por meio de Senny Mayulu, enquanto Fabián Ruiz fechou a goleada aos 17 minutos.

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  • 16 minutos e dois segundos apenas!

    De acordo com as estatísticas do "Mister Chip", o Paris Saint-Germain se tornou o time mais rápido da história da Liga dos Campeões da Europa a marcar quatro gols em uma única partida, após precisar de apenas 16 minutos e dois segundos.

    A equipe francesa quebrou o recorde anterior, que pertencia ao Real Madrid, que marcou quatro gols em 20 minutos diante do Dínamo de Zagreb em novembro de 2011, destacando-se que o Paris conquistou o feito fora de casa.

    O Saint-Germain também se tornou o primeiro time a marcar três gols fora de casa nos primeiros 13 minutos de uma partida na Liga dos Campeões, superando o recorde anterior do Borussia Dortmund, que marcou três gols em 17 minutos diante do Legia Varsóvia em 2016.

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  • A melhor largada goleadora

    Os recordes não pararam por aí, já que o Paris Saint-Germain se tornou o segundo clube francês a marcar quatro gols nos primeiros 20 minutos de uma partida na Liga dos Campeões, depois do Stade de Reims, que conquistou o mesmo feito diante do Ards (Irlanda do Norte) em 8 de outubro de 1958, de acordo com as estatísticas do Stats Foot.

    No que diz respeito ao retrospecto de gols nesta temporada, a equipe parisiense elevou seu saldo para 18 gols após quatro rodadas, alcançando sua melhor largada ofensiva nesta fase do torneio, superando sua marca anterior de 17 gols na fase de grupos da temporada 2017-2018.

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Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA