O Paris Saint-Germain causou uma surpresa estrondosa no estádio do Villarreal, depois de precisar de apenas 17 minutos para marcar quatro gols no confronto entre as duas equipes pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, alcançando um recorde inédito na história da competição.
O craque português João Neves abriu a festa de gols aos 9 minutos, e logo depois Désiré Doué ampliou com o segundo aos 12 minutos.
Um minuto depois, os visitantes voltaram a balançar as redes, desta vez por meio de Senny Mayulu, enquanto Fabián Ruiz fechou a goleada aos 17 minutos.