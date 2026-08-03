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VÍDEO: Problema para o Arsenal? Vinicius Jr volta aos treinos do Real Madrid em meio a apelo de transferência de Mikel Arteta
Vinicius volta a Valdebebas
No que pode ser visto como um revés para os planos de reforços de verão do Arsenal, Vinicius Jr retornou ao Real Madrid após sua folga pós-Copa do Mundo. Embora o atacante brasileiro tenha sido visto chegando ao complexo de Valdebebas do clube em uma BMW preta na manhã de segunda-feira, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial confirmando seu retorno, observando que ele "compareceu ao Hospital Blua Sanitas Valdebebas pela manhã para seu exame médico" antes de ir a campo. Seu retorno sinaliza uma intenção clara de iniciar os preparativos para a temporada 2026-27 sob o olhar atento do novo técnico Jose Mourinho.
A presença do jogador de 26 anos no centro de treinamento acontece em um momento em que seu futuro de longo prazo no Santiago Bernabeu segue sendo alvo de intensa atenção. Com apenas 12 meses restantes em seu contrato atual, Vinicius ainda não se comprometeu com um novo acordo, o que gera sugestões de que ele pode estar aberto a um novo desafio em outro lugar.
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Arteta lidera a operação do norte de Londres
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, estaria adotando uma abordagem direta para garantir o que seria a contratação mais significativa de sua passagem pelo clube. De acordo com relatos na Espanha, o comandante do Arsenal está liderando pessoalmente a operação para convencer Vinicius a trocar La Liga pela Premier League. Arteta teria feito uma investida direta no jogador, apresentando uma visão na qual todo o projeto do Arsenal seria construído em torno de seu talento único.
- Getty
Arsenal aguarda uma mudança de postura
Embora Vinicius já tenha voltado aos treinamentos e esteja se preparando para a nova temporada na Espanha, o Arsenal segue atento e está pronto para agir se algo mudar. A investida destaca a nova postura agressiva do Arsenal no mercado de transferências, mirando os melhores jogadores do mundo enquanto se prepara para sua campanha de defesa do título da Premier League. Por enquanto, Vinicius Jr segue como jogador do Real Madrid, focado em sua forma física e em seus primeiros encontros com Mourinho. No entanto, enquanto esse contrato seguir sem assinatura, as especulações sobre uma mudança para o norte de Londres continuarão ganhando força.
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