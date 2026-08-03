VÍDEO: Problema para o Arsenal? Vinicius Jr volta aos treinos do Real Madrid em meio a apelo de transferência de Mikel Arteta

No que pode ser visto como um revés para os planos de reforços de verão do Arsenal, Vinicius Jr retornou ao Real Madrid após sua folga pós-Copa do Mundo. Embora o atacante brasileiro tenha sido visto chegando ao complexo de Valdebebas do clube em uma BMW preta na manhã de segunda-feira, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial confirmando seu retorno, observando que ele "compareceu ao Hospital Blua Sanitas Valdebebas pela manhã para seu exame médico" antes de ir a campo. Seu retorno sinaliza uma intenção clara de iniciar os preparativos para a temporada 2026-27 sob o olhar atento do novo técnico Jose Mourinho.

A presença do jogador de 26 anos no centro de treinamento acontece em um momento em que seu futuro de longo prazo no Santiago Bernabeu segue sendo alvo de intensa atenção. Com apenas 12 meses restantes em seu contrato atual, Vinicius ainda não se comprometeu com um novo acordo, o que gera sugestões de que ele pode estar aberto a um novo desafio em outro lugar.



