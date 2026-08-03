Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Problema para o Arsenal? Vinicius Jr volta aos treinos do Real Madrid em meio a apelo de transferência de Mikel Arteta

Mercado da bola
Vinicius Junior
Arsenal
Real Madrid
La Liga
Premier League
M. Arteta

A ambiciosa investida do Arsenal por Vinicius Jr sofreu um importante choque de realidade, já que a superestrela brasileira se reapresentou oficialmente ao Real Madrid. Apesar da forte especulação sobre uma transferência bombástica para o norte de Londres, o atacante parece focado em seu futuro imediato na capital espanhola.

  • Vinicius volta a Valdebebas

    No que pode ser visto como um revés para os planos de reforços de verão do Arsenal, Vinicius Jr retornou ao Real Madrid após sua folga pós-Copa do Mundo. Embora o atacante brasileiro tenha sido visto chegando ao complexo de Valdebebas do clube em uma BMW preta na manhã de segunda-feira, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial confirmando seu retorno, observando que ele "compareceu ao Hospital Blua Sanitas Valdebebas pela manhã para seu exame médico" antes de ir a campo. Seu retorno sinaliza uma intenção clara de iniciar os preparativos para a temporada 2026-27 sob o olhar atento do novo técnico Jose Mourinho.

    A presença do jogador de 26 anos no centro de treinamento acontece em um momento em que seu futuro de longo prazo no Santiago Bernabeu segue sendo alvo de intensa atenção. Com apenas 12 meses restantes em seu contrato atual, Vinicius ainda não se comprometeu com um novo acordo, o que gera sugestões de que ele pode estar aberto a um novo desafio em outro lugar.


    • Publicidade

  • Assista ao vídeo


  • Arteta lidera a operação do norte de Londres

    O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, estaria adotando uma abordagem direta para garantir o que seria a contratação mais significativa de sua passagem pelo clube. De acordo com relatos na Espanha, o comandante do Arsenal está liderando pessoalmente a operação para convencer Vinicius a trocar La Liga pela Premier League. Arteta teria feito uma investida direta no jogador, apresentando uma visão na qual todo o projeto do Arsenal seria construído em torno de seu talento único.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • ArtetaGetty

    Arsenal aguarda uma mudança de postura

    Embora Vinicius já tenha voltado aos treinamentos e esteja se preparando para a nova temporada na Espanha, o Arsenal segue atento e está pronto para agir se algo mudar. A investida destaca a nova postura agressiva do Arsenal no mercado de transferências, mirando os melhores jogadores do mundo enquanto se prepara para sua campanha de defesa do título da Premier League. Por enquanto, Vinicius Jr segue como jogador do Real Madrid, focado em sua forma física e em seus primeiros encontros com Mourinho. No entanto, enquanto esse contrato seguir sem assinatura, as especulações sobre uma mudança para o norte de Londres continuarão ganhando força.

Amistosos de clubes
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bétis crest
Bétis
BET
Amistosos de clubes
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA