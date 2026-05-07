VÍDEO: Príncipe William, eufórico, comemora nas arquibancadas enquanto o Aston Villa goleia o Nottingham Forest e chega à final da Liga Europa

O Aston Villa conquistou uma vitória impressionante por 4 a 0 sobre o Nottingham Forest no Villa Park, revertendo o resultado desfavorável da primeira partida para garantir uma vitória por 4 a 1 no placar agregado e uma vaga na final da Liga Europa.

A atmosfera dentro do Villa Park refletiu a magnitude do momento, com mais de 43.000 torcedores testemunhando uma noite que pode vir a ser transformadora para o clube. Entre eles estava o príncipe William, cujas comemorações animadas capturaram a emoção de uma torcida que esperou décadas pelo retorno aos holofotes do futebol continental. Depois de não ter conseguido avançar em recentes campanhas de eliminatórias, o Villa correspondeu quando mais importava, apresentando uma exibição serena e implacável para manter vivo seu sonho europeu.







