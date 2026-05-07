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Aston Villa FC v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport

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VÍDEO: Príncipe William, eufórico, comemora nas arquibancadas enquanto o Aston Villa goleia o Nottingham Forest e chega à final da Liga Europa

Aston Villa
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Aston Villa x Nottingham Forest
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A paixão do príncipe William pelo Aston Villa ficou bem evidente no Villa Park na noite de quinta-feira, enquanto ele assistia ao seu time favorito conquistar um resultado histórico na competição europeia. O príncipe de Gales não conseguiu conter a emoção ao ver os jogadores de Unai Emery golearem o Nottingham Forest por 4 a 0 e garantirem sua vaga na final da Liga Europa.

  • Uma celebração real no Villa Park

    O Aston Villa conquistou uma vitória impressionante por 4 a 0 sobre o Nottingham Forest no Villa Park, revertendo o resultado desfavorável da primeira partida para garantir uma vitória por 4 a 1 no placar agregado e uma vaga na final da Liga Europa.

    A atmosfera dentro do Villa Park refletiu a magnitude do momento, com mais de 43.000 torcedores testemunhando uma noite que pode vir a ser transformadora para o clube. Entre eles estava o príncipe William, cujas comemorações animadas capturaram a emoção de uma torcida que esperou décadas pelo retorno aos holofotes do futebol continental. Depois de não ter conseguido avançar em recentes campanhas de eliminatórias, o Villa correspondeu quando mais importava, apresentando uma exibição serena e implacável para manter vivo seu sonho europeu.



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  • Emery está cada vez mais perto de fazer história na Liga Europa

    Se o renascimento do Aston Villa teve um arquiteto de destaque, esse arquiteto é Unai Emery. O espanhol demonstrou mais uma vez por que é considerado o mestre contemporâneo da Liga Europa, dando mais um passo rumo ao quinto título, que ampliaria seu recorde. Ele também chegou agora a seis finais europeias no total, um feito superado apenas por Giovanni Trapattoni (7).

    Já quatro vezes vencedor da Liga Europa com o Sevilla e o Villarreal, Emery tem agora a oportunidade de conquistar seu primeiro troféu europeu com um clube inglês. Seus ajustes táticos após o revés na primeira partida foram decisivos, já que o Villa controlou o ritmo desde o início antes de dominar o Forest no segundo tempo com finalizações precisas e pressão implacável.




  • McGinn inspira a virada esmagadora do Villa

    O capitão John McGinn esteve à altura do desafio com dois gols decisivos, levando o Aston Villa a uma vitória contundente sobre o Forest. Depois que Ollie Watkins abriu o placar para empatar a série, Emiliano Buendía converteu com tranquilidade um pênalti, colocando o Villa na frente, antes de McGinn marcar duas vezes em rápida sucessão para dissipar qualquer dúvida remanescente.

    A fluidez ofensiva do Villa deixou o Forest correndo atrás do resultado por longos períodos, com os anfitriões demonstrando paciência e precisão ao desmontar seus rivais de Midlands. O que começou como uma missão tensa de recuperação terminou como uma vitória decisiva.


  • O confronto em Istambul oferece ao Villa a chance de entrar para a história

    O Aston Villa enfrentará agora o Freiburg em Istambul, no dia 20 de maio, com a glória europeia e um lugar na história do clube em jogo.

    Esta é a primeira grande final europeia do Villa desde a final da Copa da Europa de 1982, há 44 anos, o que ressalta a magnitude de seu tão esperado retorno a esta fase. Apenas o Manchester City (51 anos entre 1970 e 2021) e o West Ham United (47 anos entre 1976 e 2023) tiveram intervalos mais longos entre participações em grandes finais europeias entre os clubes ingleses.


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