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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: primeira vitória na elite da Ásia - Al Ahli apaga o entusiasmo do Al Wasl em Zabeel

Match report
Al-Wasl x Al-Ahli
Al-Wasl
Al-Ahli
Liga dos Campeões da Ásia
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita

O Al-Raqi controla o andamento da partida e cumpre a missão

O Al Ahli Saudita arrancou uma vitória emocionante por 3 a 1 na casa do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na noite desta segunda-feira, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite, no estádio Zabeel, em Dubai.

O Al Ahli conquistou hoje sua primeira vitória na competição asiática, depois de ter empatado na estreia da fase de liga contra o Pakhtakor, do Uzbequistão, por 1 a 1.

A partida teve várias reviravoltas e muita emoção, fruto das tentativas das duas equipes de decidir o confronto e do ânimo dos jogadores, que se envolveram em desentendimentos diversas vezes. As intervenções do árbitro de vídeo também tiveram grande influência em elevar a temperatura do jogo ao máximo, especialmente no primeiro tempo.

O Al Ahli tomou a iniciativa e saiu na frente com Roger Ibáñez, aos 20 minutos, mas sofreu o gol de empate nos acréscimos do primeiro tempo, marcado por Pedro Malheiro, aos 45+4.

Trincão colocou o Al Ahli novamente à frente no segundo tempo, aos 58 minutos, antes de o reserva Firas Al Buraikan definir o confronto com o terceiro gol aos 90+2, em uma partida que teve chances perigosas para os dois lados, incluindo duas bolas que acertaram as traves.


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  • O Al Ahli alivia cedo a pressão do Al Wasl com cabeçada de Ibañez

    O Al Wasl começou a partida pressionando no ataque, e Nicolás Giménez quase abriu o placar aos quatro minutos, mas o goleiro do Al Ahli, Abdulrahman Al Sanbi, defendeu sua finalização de curta distância.

    Momentos depois, a finalização de Siaka Sidibé passou por cima do travessão após um passe de Mehdi Taremi, enquanto os donos da casa conseguiram um escanteio aos cinco minutos.

    O Al Ahli respondeu com uma tentativa de Eduard Spertsyan aos 19 minutos, que o goleiro do Al Wasl, Dinko Horkaš, desviou para escanteio.

    E, no escanteio seguinte, o Al Ahli abriu o placar aos 20 minutos, depois que Roger Ibañez subiu no cruzamento de Trincão e cabeceou para o ângulo inferior direito do goleiro do Al Wasl, Dinko Horkaš.



    O Al Ahli quase ampliou a vantagem aos 29 minutos, quando Spertsyan finalizou com a perna esquerda pelo lado esquerdo dentro da área, mas a bola bateu na trave esquerda.

    As tentativas continuaram depois disso, antes de a partida ser interrompida para hidratação aos 32 minutos.

    Após a retomada do jogo, uma tentativa do Al Ahli foi anulada por impedimento aos 36 minutos, e então Trincão desperdiçou uma chance de dentro da área aos 38 minutos, depois de receber um passe de Ivan Toney e finalizar ao lado da trave. Aos 40 minutos, Adrielson, zagueiro do Al Wasl, recebeu cartão amarelo, antes de uma revisão do árbitro de vídeo que manteve a decisão.

    Três minutos depois, Adrielson caiu em impedimento durante outra tentativa dos donos da casa. O árbitro catari Abdulrahman Al Jassim marcou sete minutos de acréscimos, e o Al Wasl conseguiu o empate durante esse período, aos 45+4 minutos, quando Pedro Malheiro acertou uma finalização forte com a perna direita de fora da área, que o goleiro Al Sanbi não conseguiu rebater e apenas tocou com a mão, antes de a bola entrar no gol, deixando a partida de volta ao ponto de partida.

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  • Trincão recoloca o Al Ahli na frente, e a trave teima com o Al Wasl

    No início do segundo tempo, o Al Wasl fez uma alteração com a entrada de Sasa Ivkovic no lugar de Adrielson, enquanto o Al Ahli colocou Artem Bondarenko em substituição a Ziyad Al Johani.

    Após uma cobrança de escanteio do Al Ahli aos 46 minutos, Ibañez subiu para cabecear um cruzamento de Spertsyan aos 47, mas a bola passou por cima do travessão. Aos 52, Saeed Baatiyah chegou perto do gol com um chute de ângulo difícil pela direita da área, após passe de Toney, mas a bola passou raspando a trave.

    As duas equipes trocaram faltas nos minutos seguintes, antes de o Al Ahli voltar a ficar na frente aos 58 minutos, com Trincão, que acertou um chute de perna esquerda em curva pelo lado direito de dentro da área e colocou a bola no ângulo direito do gol do Al Wasl, deixando o placar em 2 a 1.


    Imediatamente após o gol, o Al Ahli promoveu uma mudança com a saída de Ivan Toney e a entrada de Firas Al Buraikan, enquanto o Al Wasl respondeu com duas substituições aos 59 minutos, colocando Cameron Puertas no lugar de Siaka Sidibé e Leandro Spadaccio em substituição a Bryan Palacios.

    O Al Wasl quase empatou aos 63 minutos, quando Serginho finalizou de dentro da área, mas a bola bateu na trave direita, após passe de Puertas.



    Um minuto depois, a defesa do Al Ahli bloqueou uma finalização de Spadaccio, antes de Pedro Malheiro desperdiçar outra chance aos 67 minutos com um chute de fora da área que passou por cima do gol.

    Aos 68 minutos, o Al Wasl colocou Renato Júnior no lugar de Nicolás Giménez, enquanto Ibrahim Diaby entrou no Al Ahli em substituição a Eduard Spertsyan. Um minuto depois, a partida foi interrompida por causa da lesão de Saleh Abu Al Shamat, que deixou o campo aos 75 minutos para dar lugar a Mohammed Sulaiman.

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  • Al-Buraikan desfere o golpe final

    O jogo foi retomado após paralisações sucessivas, e o Al Wasl conseguiu um tiro de canto aos 76 minutos, antes de a partida ser interrompida para hidratação aos 77. Após a retomada, Matheus Saldanha entrou no lugar de Mehdi Taremi no Al Wasl aos 79 minutos, enquanto Bondarenko ficou em posição de impedimento em uma tentativa do Al Ahli.

    Hugo arriscou com a perna esquerda de fora da área aos 81 minutos, mas a bola passou raspando a trave, antes de Serginho sofrer uma falta aos 83, em uma entrada de Ibrahim Diaby, que recebeu cartão amarelo pelo lance.

    Aos 86 minutos, o árbitro marcou falta a favor de Serginho após uma entrada de Saeed Baatiya, e a partida foi interrompida aos 87 para o atendimento a Abdulrazzaq Bobola, jogador do Al Wasl.

    E enquanto o Al Wasl buscava o empate nos minutos finais, o Al Ahli deu o golpe decisivo aos 90+2, quando o artilheiro da "Copa do Golfo 27", Firas Al Buraikan, marcou o terceiro gol.

    Al Buraikan recebeu um lançamento longo que o deixou cara a cara com o goleiro do Al Wasl, ajeitou a bola para si mesmo e finalizou em direção ao gol; a bola tocou na mão do goleiro e morreu nas redes, confirmando a vitória do Al Ahli por 3 a 1.

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