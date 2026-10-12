Vídeo: primeira vitória na elite da Ásia - Al Ahli apaga o entusiasmo do Al Wasl em Zabeel

O Al Ahli Saudita arrancou uma vitória emocionante por 3 a 1 na casa do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na noite desta segunda-feira, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite, no estádio Zabeel, em Dubai.

O Al Ahli conquistou hoje sua primeira vitória na competição asiática, depois de ter empatado na estreia da fase de liga contra o Pakhtakor, do Uzbequistão, por 1 a 1.

A partida teve várias reviravoltas e muita emoção, fruto das tentativas das duas equipes de decidir o confronto e do ânimo dos jogadores, que se envolveram em desentendimentos diversas vezes. As intervenções do árbitro de vídeo também tiveram grande influência em elevar a temperatura do jogo ao máximo, especialmente no primeiro tempo.

O Al Ahli tomou a iniciativa e saiu na frente com Roger Ibáñez, aos 20 minutos, mas sofreu o gol de empate nos acréscimos do primeiro tempo, marcado por Pedro Malheiro, aos 45+4.

Trincão colocou o Al Ahli novamente à frente no segundo tempo, aos 58 minutos, antes de o reserva Firas Al Buraikan definir o confronto com o terceiro gol aos 90+2, em uma partida que teve chances perigosas para os dois lados, incluindo duas bolas que acertaram as traves.



